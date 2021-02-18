“أنا من السادة”.. فيديو منتشر لـ اميرة الشنفري يثير الجدل بعدما زعمت أنها من نسل النبي!

أعاد ناشطون بموقع التواصل تويتر في سلطنة عمان، تداول مقطعا مصورا لأميرة الشنفري. صاحبة المقاطع الخادشة التي أغضبت العمانيين ودفعت السلطات للتدخل تتحدث فيه عن أصولها ما أثار موجة جدل.

وظهرت أميرة الشنفري في المقطع المتداول لها والذي رصدته وطن تقول .:” أنا من السادة إذا بتيجي على القبائل عمري ما قولت أنا من السادة. لكن أمي الله يرحمها ويسكن روحها الجنة من السادة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم.”

#اميره_الكون #فدوى_سلام

أميرة بنت محمد بن ابراهيم الحكيم . وهي لاتمت لقبيلة الشنفري بأي صلة . وهذا توضيح منها في أحد المقاطع عن جدها ابراهيم وعن نسبها الحقيقي . pic.twitter.com/PP7grewIfG — alshanfari93 (@alshanfari93) February 17, 2021

أميرة الشنفري من نسل النبي محمد

وتابعت مؤكدة امتلاكها وثيقة تثبت ذلك:” معاهم شجرة موجودة بالنسب تثبت هذا .. مرة ثانية بطلعها إلكم.. وجدي إبراهيم من السادة “.

ويشار إلى أنه قبل يومين وتزامنا مع الضجة الكبيرة التي أحدثتها مشهورة مواقع التواصل في سلطنة عمان أميرة الشنفري، بسبب المحتوى الخادش الذي تنشره. فجر ناشطون مفاجأة عن أصولها غير العمانية.

ورصدت وطن عدة تغريدات لنشطاء عمانيين يؤكدون فيها أن أصول أميرة الشنفري الشهيرة بأميرة الكون. ليست عمانية وأن جذورها تعود للسعودية.

وتحديدا من قبيلة حجازية عريقة وهي قبيلة الحكيم.

كما ذكر النشطاء أن والدتها مصرية، وأن والدها من أصل سعودي، حيث قدم جدها إلى السلطنة في الأربعينيات وعمل مدرس بظفار.

وبعدها صار جد أميرة الشنفري مديرا للمدرسة السعيدية في صلالة.

وتزوج من صلالة وهو أديب وشاعر، وأنجب ذكرين هما محمد وعبدالله، ومحمد هو والد أميرة الشنفري الشهيرة بـ”أميرة الكون”.

سلطنة عمان تشن حملة ضد المحتوى الخادش

ويشار إلى أنه قبل أيام شنت السلطات القضائية في سلطنة عمان، حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

فدوى سلام و أميرة الكون

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”. تنص على حظر استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

وهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وسبق أن قالت أميرة الكون في لقاء إعلامي، إن الفضل في نجاحها يعود إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وإلى القوانين. التي سنت من أجل حفظ حقوق النساء بالإضافة إلى مشاركة الأسرة والأولاد في العمل.

وأكدت أميرة الكون في ذلك اللقاء قبل أعوام، على أن الثقة والدعم المعنوي اللذين أعطيا للمرأة جعلاها تتميز عن النساء في بلدان أخرى.

وأشادت أميرة بالقوانين التي ساعدت المرأة على ممارسة عملها دون الخروج من بيتها. وخاصة منحها التصاريح التجارية التي تسمح بالعمل من داخل منزلها.

إشادة واسعة بالقضاء العماني

هذا وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

وتصدرت وسوم تخص قضية فدوى وأميرة قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار اليومين الماضيين.

وعبر هذه الوسوم أشاد الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

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