في فضيحة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت صورا للأقمار الصناعية عن تفكيكها لأجزاء من قاعدة عسكرية تابعة لها في إريتريا. وذلك بعد انسحابها من حرب اليمن الطاحنة.

واتضح ذلك من خلال الصور التي التقطتها الأقمار وحللتها وكالة “أسوشيتد برس”.

#UAE is dismantling part of its military base in Assab, #Eritrea. The UAE used the port and airstrip in #Assab as a base to ferry heavy weaponry and troops into Yemen. The drone hangars have also been destroyed after allegedly being used in #Tigray.

Read👉https://t.co/5bg45DgXxH pic.twitter.com/LbqnTNhNlR

— Yonas Nigussie (@Yonigussie) February 18, 2021