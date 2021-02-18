أشعلت صورة لمراسل التلفزيون الأردني، محمد القُضاة، وهو ينقل رسالة إعلامية عن الطقس في الأردن وسط كثافة الثلوج. وانهمارها عليه، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وانتشرت صورة المراسل الأردني، كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن دهشتهم. من ما أقدم عليه القُضاة على الرغم من البرودة الشديدة وكثافة هطول الثلوج على المملكة.

ولي العهد الأردني و مراسل التلفزيون الاردني

أول المشاركين للصورة، كان ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، وكانت مع مجموعة من الكوادر العاملة في المنخفض الجوي. وتشمل كوادر الأجهزة الأمنية، ومندوب التلفزيون الأردني .

وعلق الأمير الحسين على الصورة قائلاً: “كلنا فخر بالزميل محمد القضاة مندوب التلفزيون الأردني في محافظة عجلون. الله يعطيك ألف عافية”.

نجل مراسل التلفزيون الاردني يوجه رسالة نارية

وفي السياق، نشر الشاب الأردني، هيثم القضاة، نجل مراسل التلفزيون الرسمي، سلسلة تغريدات عبر فيها عن فخره بوالده رصدتها “وطن”.

وقال القضاة: “والدي الغالي، كل كلمات الثناء تصمت خجلاً أمام ما تقدمه من جهد متميز وعمل دؤوب لأجل. المصلحة العامة، وبكل ما أوتيت من فخر وحب”.

وأضاف: “أفتخر بك يا والدي على التضحية والاتقان وخوف الله في عملك، لن نستطيع إسكات من في داخلهم. زرعة فاسدة من الحقد وعدم مراعاة الآخرين”.

والدي الغالي …

كل كلمات الثناء تصمت خجلا أمام ما تقدمه من جهد متميز وعمل دؤوب لأجل المصلحة العامة

وبكل ما أوتيت من فخر وحب

أفتخر بك يا والدي على التضحية والاتقان وخوف الله في عملك

لن نستطيع إسكات من في داخلهم زرعة فاسدة من الحقد وعدم مراعاة الآخرين pic.twitter.com/EjQA04iC7G — هَــــيـــثــم الــــقُضـــــاة (@Hithamqudahh) February 18, 2021

وأضاف: “فكما قال رسولنا عليه افضل الصلاة وأتم التسليم عن أي المسلمين أفضل (من سلم المسلمون من لسانه ويده). بأي حق تستهزء برجل ترك دفئ منزله لكي ينقل للناس أحوال الطقس من أجل أن يلزموا دفئ منازلهم”.

وأضاف: “ألم يخطر لك بأن من تستهزء به لديه أبناء وزوجة وأقارب وأعين ليقرأ ذلك الذي تكتبه!!”.، معبراً عن انزعاجه من بعض المستهزئين بالصورة التي انتشرت لوالده.

ف كما قال رسولنا عليه افضل الصلاة وأتم التسليم عن أي المسلمين أفضل

قال : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده )

بأي حق تستهزء برجل ترك دفئ منزله لكي ينقل للناس احوال الطقس من اجل ان يلزموا دفئ منازلهم

ألم يخطر لك بأن من تستهزء به لديه أبناء وزوجة وأقارب

وأعين ليقرأ ذلك الذي تكتبه!! — هَــــيـــثــم الــــقُضـــــاة (@Hithamqudahh) February 18, 2021

كما أضاف: “أقول أن العمل ليس مجرد تشريف ولا هو منصب للمفاخرة بل هو تكليف وأمانة”.

وتابع: “وأنت يا والدي قد أثبت بالوجه الشرعي أنك بقدر المسؤولية والأمانة وأنك خير من تولى المناصب فشكرا لك. على جهودك الرائعة وعلى عملك وتعاونك لأجل الوطن ولأجلنا”.

وأقول أن العمل ليس مجرد تشريف ولا هو منصب للمفاخرة بل هو تكليف وأمانة وأنت يا والدي قد أثبت بالوجه الشرعي انك بقدر المسؤولية و الأمانة وانك خير من تولى المناصب فشكرا لك على جهودك الرائعة وعلى عملك وتعاونك لاجل الوطن ولأجلنا

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — هَــــيـــثــم الــــقُضـــــاة (@Hithamqudahh) February 18, 2021

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المراسل محمد القضاة، مشيدين بأداءه وانتمائه للمهنة. وحرصه على إيصال الرسالة للمواطنين.

مندوب التلفزيون الأردني في عجلون محمد القضاه

الله يعطيك الف عافية على جهودك#ثلوج_الأردن pic.twitter.com/HNoWXPX6te — Abdullah Qudah (@Aboodmix95) February 17, 2021

الاعلامي محمد القضاة مثال مهني مشرف.. والله مفخرة.. صباح الاتقان بالعمل pic.twitter.com/TGWo0tgw34 — Musa Al Saket | موسى الساكت (@MusaSaket) February 18, 2021

مندوب التلفزيون الاردني في عجلون الاعلامي محمد القضاه له مني ومن كل الاردنيين الاحترام والتقدير pic.twitter.com/FRzrRisgKw — سعود الخزاعله (@saudkhazaleh) February 17, 2021

محمد القضاة من تلفزيون الوطن التلفزيون الأردني … نرفع لك القبعات و الله يعطيك الف عافية ✋#المنخفض_الجوي pic.twitter.com/lKA56VXeSY — Mohammad Algnmiein (@MAlgnmiein) February 17, 2021

عجلون محافظة مهمشة ، نال منها الإهمال ما نال وفرصتها الوحيدة لتصدر الأخبار هي تساقط الثلوج ، وابن العم أبو هيثم محمد القضاة مراسل التلفزيون الأردني في محافظة عجلون هو خير سفير لالقاء الضوء على واقع المحافظه ولزيادة زخم الاهتمام بها، pic.twitter.com/gz4aJ4ozY3 — Bashar Qudah |بشار صلاح القضاه (@BasharQ98) February 17, 2021

الملح لمواجهة التجمد

وفي سياق ذي صلة، أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، المهندس يحيى الكسبي، إلى مديريات الاشغال. في المناطق التي تشهد تراكم ثلوج. برش الملح بواسطة المعدات المخصصة.

وحسب الوزير الأردني، فإن ذلك تجنباً لتشكل الانجماد على الطرق وإعاقة حركة المركبات.

وأجرى الكسبي، جولة ميدانية شملت طريق المطار وبعض المناطق التي تشهد تراكماً للثلوج لمتابعة سير عمل. كوادر وزارة الأشغال بفتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج.

وقال الكسبي، إن أبرز المعيقات أمام آليات الوزارة في التعامل مع تراكم الثلوج في بعض المناطق تتمثل بتعطل بعض المركبات والازدحامات المرورية على الطرق إلي تشهد تراكمات كثيفة للثلوج. مما أدى إلى إعاقة وصول الآليات إلى بعض المواقع.

كما اشار إلى أن الوزارة عملت على إخلاء عدد من المواطنين المحاصرين بسبب تراكم الثلوج في بعض مناطق المملكة وتأمين مستلزماتهم بالتعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة والأجهزة الأمنية.

ودعا الكسبي، المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل وعدم استخدام المركبات إلا للضرورة القصوى لاحتمالية. تشكل الانجماد في ساعات المساء.

كما بين أن الخروج من المنزل في مثل هذه الظروف يعيق حركة آليات الوزارة المخصصة لفتح الطرق.

ولفت إلى أن مركبات المواطنين أدت في بعض المناطق أدت إلى إعاقة عمل الآليات ووصولها لمواقع الإغلاقات.

منخفض جوي وتساقط ثلوج

وفي وقت سابق، قال مدير دفاع مدني وسط عمان المقدم أنس العبادي، إنه تم التعامل مع ألف و100 حالة خلال 24 ساعة الماضية، نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي وتساقط للثلوج.

وأوضح أنه من أبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية، تعرض أشخاص لكسور بالأقدام وبـ الحوض”. نتيجة لعبهم بالثلوج، بالإضافة إلى حالات غسيل كلى وولادة.

وأضاف أنه إخلاء نحو 600 شخص حاصرتهم الثلوج في الطرق بمنطقة الجبيهة وأبو نصير والجامعة الأردنية.

كما تعاملت كوادر الدفاع المدني منذ صباح الخميس مع 1700 حالة اسعاف منها 45 حالة ولادة و220 حالة غسيل كلى. و26 حالة للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا. و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة، اضافة الى 1400 حالة مرضية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت كذلك مع ما يزيد عن 972 شخصاً. حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لأماكن آمنة. دون وقوع اصابات بينهم، اضافة الى 188 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها.

وأكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة. لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم.

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