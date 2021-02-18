زوجة اللاعب صالح جمعة تفجر أزمة جديدة بتعليق ناري بعد فضيحة صافيناز!

كشفت زوجة اللاعب المصري صالح جمعة 27 عاماً. اللاعب السابق في صفوف فريق الأهلي المصري والحالي في فريق سيراميكا كليوباترا، عن مفاجأة جديدة. بعد فضيحة اللاعب مع الراقصة أرمينية الأصل صافيناز عبر حسابها الخاص قبل أيام قليلة.

لتدخل في سلسلة الفضايح للاعب المصري المثير للجدل بتصرفاته خارج أرضية الملاعب. والذي كان أحد الأسباب لطرده والاستغناء عنه من صفوف فريق الأهلي المصري. لتغرد زوجته السابقة المصرية بسنت عبد الحميد عبر حسابها الشخصي.

قائلة: ” إنني منفصلة عن زوجي منذ عاميين. ولكن الطلاق لم يحدث بعد بصورة رسمية داخل المحاكم المصري”.

كما وأردفت زوجته بسنت، ” إنني طلبت الحصول على الطلاق من صالح جمعة. أكثر من مرة وكان أخرها بعد فضيحته والضجة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي مع الراقصة صافيناز، معربة عن حزنها لما يحدث مما يحدث في الوقت الحالي مع اللاعب”. وفق ما ذكرته صحيفة الوطن المصرية.

صالح جمعة تواصل معي مؤخراً

وأوضحت زوجته، أن اللاعب المصري صالح جمعة قد تواصل معها عقب إثارة أزمته وتورطه في فضيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الراقصة صافيناز. وتبادل الغرام بينمها. الذي جعل الأخيرة تخرج عن صمتها. وتفضحه عبر حسابها الشخصي على الانستغرام”.

وقد سألها اللاعب المصر صالح. عن علاقتها بتلك الحادثة من قريب أو بعيد مع الراقصة صافيناز، مؤكدة أنها راسلته في بداية الأمر. ليقوم بالرد عليها فيما بعد.

وأثارت علامات الدهشة والاستغراب لدى زوجة اللاعب المصري السابقة. بسنت عبد الحميد. في عدم معرفة الراقصة صافيناز اللاعب المصري صالح جمعة.

متسائلة: ” من غير المنطقي ألا تعرف صافيناز اللاعب صالح جمعة. وحتى لو كانت لا تعرفه من السهل عليها دخول صفحته عبر حسابه الشخصي في أقل تقدير. وبكل سهولة تعرف هوية وتفاصيل عن اللاعب المنشورة على صفحته”.

الدفاع عن نفسه

كما واستغربت الزوجة بسنت من خروج اللاعب صالح جمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. للدفاع عن نفسه وسمعته أمام فضحيته من قبل الراقصة صافيناز، مردفه: “أنه قال إنها من بدأت بمراسلته”.

واستكملت في حديثها: ” أنا لا أعرف أين الحقيقة، كما أنني لا أعرف ماذا أقول بخصوص الأمر. ولكنني حزينة من إقحام اسمي في كل مشكلة يثيرها زوجها عبر وسائل الاعلام. ومواقع التواصل الاجتماعي. رغم انفصالي عنه. وصمتي على تصرفاته طوال تلك الفترة الماضية”.

فضيحة اللاعب صالح

وفي وقت سابق، فقد أثار اللاعب المصري صالح جمعة عقب فضيحته من قبل الراقصة صافيناز عبر حسابها الشخصي على الانستغرام. بعد إعادة تغريده لتعليق اللاعب جمعة بقلوب حمراء والدهشة والجدل الذي سيطرت عليه.

من خلال التعليق اللاعب على صورة للراقصة الأرمنية صافيناز على صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”. لينتهي الأمر بالفضيحة على المليء والسخرية للنشطاء عبر شبكات التواصل.

بعد قيام صافيناز بنشرها تعليق اللاعب المصري. ودهشته ورسائله الخاصة بعد وصلة من الغزل على حسابها الخاص من جديد.

استغراب صافيناز

وقد نشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها ” الفيس بوك” تفاصيل الرسائل وما قام بنشره اللاعب السابق لفريق الأهلي المصري صالح جمعة، ومغازلته لها.

بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور وهي ترتدي ملابس لكرة القدم. وتحمل كرة القدم في يدها، لترد بقولها على تلك الرسائل التي نشرها اللاعب المصري صالح جمعة، قائلة: ” مين ده hwa meen da؟!”.

وقد تصدر تلك الفضيحة الأسبوع الماضي للاعب المصري صالح المصري. وسط السخرية والاستهزاء حديث الجماهير والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكذلك الترند المصري ومحركات البحث ” جوجل” المصرية.

تصريح الراقصة صافيناز

وقد هاجمت صافيناز اللاعب المصري جمعة في لقاء لها عبر صحيفة اليوم السابع المصري. عقب تلك الحادثة التي أثارت السخرية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قائلة: ” عايز يبوظ سمعتي، وماشي يقول للناس إني أنا بعكاسه”.

وأردفت، ” أنا لا أعرف اللاعب ولا أتابع كرة القدم، وتفاجأت من الجمهور المتابع. لي أنه لاعب كرة في الدوري المصري”.

صافيناز تهاجم صالح جمعة: عايز يبوظ سمعتي.. وماشي يقول للناس إنى بعاكسه#تغطية_خاصة https://t.co/RY1vSduk3m — اليوم السابع (@youm7) February 12, 2021

واستكملت صافيناز، ” أن اللاعب المصري صالح جمعة يوضح للجمهور أنني أنا أقوم بغزله، ولكن الرواية هي العكس”، متسائلة ماذا يريد اللاعب المصري صالح جمعة. منها بعد إثارة تلك البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وافتعال مشاكل لها؟!

وأضافت الراقصة صافيناز، ” أنا أعملت أي حاجة، ليش بدو يلوث سمعتي، أنا مستحيل أعاكس الرجال ولما سألت مين صالح جمعة قالوا لي كلام وحش. عنو لا أريد الحديث عنه أمام الاعلام ؟!”

تعليقات ساخرة

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة. على تلك الحادثة بين الراقصة أرمينية الجنسية صافيناز واللاعب المصري صالح جمعة في فريق سيراميكا كليو باترا.

الواد صالح جمعه رايح يشقط صافيناز من هنا جه لقب المعلم — MAHDI (@mohamedelmahddi) February 12, 2021

كما ورصد موقع الوطن مع بداية تلك الحادث لعدد من التعليقات للجمهور جاء فيها، فقد غرد أحد النشطاء على تلك الحادث . قائلاً: ” المفروض صافيناز تقدم في صالح جمعة بلاغ تحرش لدى النائب العام، عشان هذه الأشكال تتربى”.

المفروض صافيناز

تقدم في صالح جمعة

بلاغ تحرش للنائب العام

علشان هذه الأشكال تتربي — Badaba Dawood (@badaba_dawood) February 12, 2021

وفي تعليق أخر، ” الواد صالح جمعة رايح يشفط صافيناز من هنا جه لقب المعلم”، وكذلك تساءلت أحد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .قائلة: ” أنا مش شايفة أي تحرش !! عايزين تقنعوني أنه صافيناز مش عارفه صالح جمعة”.

مش عاوزين صافيناز انا بحب الرقص و برقص حلو هعلمك و اهى صنعه تنفك👌🏻 — نِجمه (@negma74) February 12, 2021

الانضمام إلى سيراميكا

وقد انتقل الاعب المصري صالح جمعة إلى صفوف فريق سيراميكا كليو باترا بداية الموسم الجاري 2020-2021م. قادماً من فريق الأهلي المصري، بعد قرار القلعة الحمراء فسخ تعاقدها مع اللاعب عقب نهاية الموسم الماضي.

وقد ظهر اللاعب صالح جمعة في مباراتين في منافسات الدوري المصري الممتاز. هذا الموسم، منذ انتقاله على صفوف فريقه الجديد سيراميكا كليو باترا.

الخضوع للبرنامج التدريبي

فيما انضم اللاعب إلى صفوف الأهلي المصري بعد تجربة احترافية ليست بطويلة داخل صفوف فريق ناسيونال البرتغالي. لينتقل بعدها بصفقة إلى فريق الأهلي المصري في موسم عام 2015-2016م.

كما وأعلن بعدها الجهاز الفني في فريقه الجديد سيراميكا نهاية شهر يناير، عن خوض اللاعب صالح جمعة برنامجاً بدنياً خاصاً، تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز أندري مدرب الإحماء داخل الفريق، دون الاستعجال في عودته إلى تدريبات الجماعية. وتجهيزه في منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

فسخ التعاقد مع الأهلي المصري

وقد فسخت إدارة الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب المصري صالح جمعة بسبب أزماته التي يثيرها اللاعب خارج أسوار القلعة الحمراء كالأزمة الحالية، وعدم التزامه بالتدريبات داخل الفريق، تسبب في الاستغناء عن خدماته من قبل إدارة النادي.

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