اللاعب فرجاني ساسي يثير التساؤلات لدى إدارة الزمالك المصري والسبب ؟!

أثار لاعب الوسط التونسي في صفوف فريق الزمالك المصري فرجاني ساسي 28 عاماً، علامات الاستفهام لدى إدارة النادي المصري.

بعد تداوله لصورة تجمعه مع النجم المصري مصطفى محمد المتألق والملفت في صفوف فريق جالاتا سراس التركي منذ رحيله عن القلقة البيضاء نهاية شهر يناير الماضي.

وقد استغل اللاعب فرجاني ساسي عقوبة طرده الذي تحصل عليها اللاعب في مباراته مع الفريق أمام غزل المحلة المصري الأسبوع الماضي. وحصوله على إذن السفر للذهاب إلى تونس. لكن اللاعب لم يكن صادقاً في ذلك فقد ذهب إلى تركيا. لملاقاة زميله مصطفى محمد والتوقيع مع أحد الأندية التركية الرياضية.

كما ورافقه في رحلته صديقه وزميله السابق في صفوف الزمالك المصري مصطفى محمد 23 عاماً. ليلتقط اللاعب التونسي ساسي صورة تجمعه مع زميله في تركيا بعد السفر إليها.

وتبقى الأمور غير واضحة حتى هذه اللحظة من مدى حقيقة الأمر كما أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية المقربة من إدارة فريق الزمالك المصري ومصداقيتها. كما أن اللاعب ساسي يركز في مشاركته مع فريق الزمالك المصري لحين انتهاء عقده مع الفريق المقرر نهاية الموسم الجاري.

نطالب اداره الزمالك ب سرعه التجديد ل المايسترو فرجاني ساسي 🇦🇹 pic.twitter.com/28sh8aH5Ez — Nehalmohsen (@Nehalmosen) February 17, 2021

كما أن إدارة الزمالك المصري مستمرة في التفاوض مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي لأهميته في الفريق. من أجل التجديد العقد معه مرة أخرى. داخل صفوف فريق الزمالك المصري ” البيضاوي”.

الانضمام إلى الزمالك

وقد انتقل اللاعب التونسي ساسي إلى صفوف فريق الزمالك المصري، قادماً من صفوف فريق النصر السعودي. بصفقة كانت في عام 2018م ولمدة ثلاثة مواسم كاملة. مع دعم مركز وسط الميدان برفقة اللاعب المهاري المصري طارق حامد.

إحصائية اللاعب مع الفريق المصري

واستطاع فرجاني ساسي الذي كسب قلوب عشاق وجماهير الزمالك منذ قدومه إلى صفوف الفريق. من تقوية وسط الميدان للفريق في مواجهة المنافسين. كما ونجح اللاعب التونسي من تسجيل هدفين وصناعة أخرين في 22 مباراة شارك فيها مع الفريق.

صورة📸| انتظام فرجاني ساسي ومصطفي محمد في تدريبات الفريق اليوم استعداداً لمباراة الجونة يوم الثلاثاء المقبل. pic.twitter.com/KwGLVg0USC — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) January 15, 2021

كما ومرر اللاعب 289 كرات صحيحة إلى زملاء فريقه في كافة المباريات التي شارك فيها مع الفريق و80 تمريرة خاطئة.

مسابقة أبطال أفريقيا

وفي مسابقة دوري أبطال إفريقيا. خلال مشاركته مع الفريق المصري الزمالك في 9 مباريات. سجل فيها هدف واحداً وصنع أخر. كما ومرر 440تمريرة صحيحة وكذلك 76 تمريرة خاطئة.

التونسي حمزة المثلوثي

وتفكر إدارة الزمالك المصري في سوق الانتقالات القادمة من التخلي عن لاعب الظهير الأيمن حمزة المثلوثي 28عاماً. بعد فشل اللاعب في الإقناع بمستواه وأدائه في صفوف الفريق مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو. منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الماضي.

كما أن كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب التونسي المثلوثي. ومشاركته القليلة في كافة المسابقات مع فريق الزمالك المصري خلال الموسم الجاري.

وأفاد مصدر مقرب من فريق الزمالك المصري في تصريح صحفي له، أن إدارة النادي تدرس بشكل جدي الاستغناء عن اللاعب حمزة المثلوثي والتعاقد في مكانه مع لاعب أجنبي من أجل تعزيز قوة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيف القادم.

غضب اللاعب المثلوثي

وقد استبعد المدير الفني في فريق الزمالك المصري باتشيكو خلال مباراته الأخير أمام منافسه الإسماعيلي المصري ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز. بالاستغناء عن اللاعب بقرار من المدرب للأسباب فنية رغم عدم وجود بديل.

كما وأثار هذا القرار غضب اللاعب التونسي داخل أرضية الملعب قبيل مواجهة الفريق المصري. ليقوم مدير الكرة في صفوف فريق الزمالك عبد الحليم علي. وكذلك زميله المصري محمد أشرف روقا بعقد جلسة سريعة مع اللاعب لامتصاص غضبه بعد هذا القرار واحتواء الموقف.

نتيجة مبارة الإسماعيلي والزمالك

وقد انتهت المباراة بين الزمالك والإسماعيلي المصري بفوز بهدفين مقابل هدف وحيد. فريق الزمالك وخطف ثلاثة نقاط مهمة على حساب الفريق المنافس. كما وسجل هدفي اللقاء في فريق الزمالك المصري لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة ال50.

لقطات من مباراة فريقنا أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز. 📸 pic.twitter.com/uZ9Av2euKy — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 17, 2021

بينما سجل هداف فريق الزمالك المصري ” البيضاوي” يوسف إبراهيم الشهير باسم ” يوسف أوباما” هدف الانتصار في الدقيقة ال 88 بتسديدة رائعة جاءت في شباك منافسه الإسماعيلي المصري.

كما واكتفى الإسماعيلي بهدف وحيد في مباراة عن طريق لاعب الفريق شكري نجيب في الدقيقة ال 63 من أحداث مجريات الشوط الثاني من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة” الدولي.

تشكيل فريقنا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/ZgckLVBV0m — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 17, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

بينما يأتي فريق الأهلي المصري في المركز الثاني المؤجلة مبارياته في الدوري نتيجة مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة برصيد 21 نقطة، ويحتل في المركز الثالث فريق المصري البور سعيدي برصيد 20 نقطة.

بينما عاد فريق سيراميكا كيلو باترا إلى المنافسة على صدارة الترتيب في المركز الرابع برصيد 20نقطة، متساوياً بتلك مع فريق المصري البورسعيدي الذي يحتل ترتيب المركز الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريقا سيراميكا والمصري البورسعيدي في جدول الترتيب.

وفي المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 17 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 17 نقطة متساوياً مع إنبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع غزل المحلة بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

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