الإمارات تتوسل نتنياهو من أجل السماح للبعثة الإسرائيلية المشاركة في ايدكس

يواصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، محاولاته التوسل لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل السماح لبعثة أمنية إسرائيلية المشاركة في معرض أمني بالإمارات.

وكشف مصادر سياسية في إسرائيل، تفاصيل سعي جهات في الإمارات للممارسة الضغط على نتنياهو بهذا الشأن، وفق ما أوردت القناة الإسرائيلية “i24”.

إسرائيل رفضت والامارات تندب حظها العاثر

وكانت لجنة إسرائيلية قد رفضت طلب البعثة الأمنية الإسرائيلية للمشاركة في المعرض الأمني في أبو ظبي بسبب إغلاق. المطار الدولي شرق تل أبيب، في ظل تدابير الوقاية من عدوى كورونا.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الإمارات تصعد من ضغوطها على رئيس الحكومة نتنياهو كي يتدخل ويسمح بمشاركة وفد إسرائيلي. في معرض “ايدكس” الأمني الدولي.

ومن المقرر عقد المؤتمر من 21 حتى 25 من شباط/ فبراير الحالي، الذي ينظم كل عامين في أبو ظبي وستشارك فيه هذا العام 100 دولة.

رفض إسرائيلي سابق

وكانت لجنة الاستثناءات الإسرائيلية قد رفضت إعطاء موافقة للبعثة الأمنية الإسرائيلية للمشاركة فيه بسبب> قيود كورونا المفروضة وإغلاق المطار.

وأوضحت صحيفة “غلوبس” العبرية أمس، أن الإماراتيين منظمي المعرض أبرقوا إلى نتنياهو مطالبين إياه بالتدخل. حتى يتمكن مئات الراغبين من إسرائيل من المشاركة في المعرض.

وحسب الصحيفة “تضم البعثة الإسرائيلية 270 مشاركا من 50 شركة أمنية إسرائيلية كان من المفترض أن تتجه هذا الأسبوع إلى أبو ظبي للمشاركة في المعرض.

واستدركت الصحيفة: “لكن الطلب رفض من قبل لجنة الاستثناءات المسؤولة عن الرحلات إلى الخارج”.

وكان من المفترض أن تقوم شركة “اركيع” الإسرائيلية للطيران بتسيير خمس رحلات لنقل أفراد البعثة إلى الإمارات.

رسالة إماراتية لإسرائيل

وقال مسؤولون مطلعون لصحيفة “غلوبس”، إنه تجري حالياً مباحثات متقدمة بهدف السماح بسفر البعثات للمشاركة في المعرض هذا الأسبوع.

وجاء في الرسالة التي بعثت إلى نتنياهو والموقعة من سائد المنصوري أحد مدراء المعرض “آيديكس” أنه أحد أهم المعارض في العالم. ويستقطب مستثمرين من كل العالم الذين يرغبون بالاجتماع مع الإسرائيليين الذين يشاركون لأول مرة في المعرض.

وقالت الرسالة إن المشاركين استثمروا مبالغ مالية لا بأس بها بالتخطيط وإقامة الأجنحة، وإن المعرض سينظم. مع الحرص على المعايير والتدابير الصحية.

وذكر أنه في أجواء اتفاقيات التطبيع فإن المعرض يشكل فرصة أولى للصناعات الإسرائيلية لعرض منتجاتها لدول الخليج. وباقي المشاركين من أنحاء العالم.

وشددت الرسالة على أهمية المشاركة الإسرائيلية بتقوية العلاقات بين البلدين، مطالبة نتنياهو بالتدخل لإيجاد حل لمشاركة الوفد الإسرائيلي.

تحذير إماراتي

وحذرت الرسالة من أن عدم المشاركة الإسرائيلية بالمعرض لن يسبب فقط خسائر مالية تقدر بملايين الدولارا. وضياع التجهيزات التي استمرت أشهراً. مع إلغاء اجتماعات نظمت مسبقا بين مسؤولين إماراتيين والبعثة الإسرائيلية. إنما أيضا سيتسبب بضرر مالي كبير للشركات الأمنية الإسرائيلية ولدولة إسرائيل.

وأضافت الرسالة أن “حكومة أبو ظبي قلقة للغاية من التطورات ومن عدم وصول البعثة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الأمر لن يخلق فقط ضررا اقتصاديا كبيرا، إنما سيلحق ضررا بالعلاقات التي تتشكل بين البلدين بعد اتفاقيات التطبيع.

سر إلغاء المشاركة

وفي السياق، كشف الموقع العبري، سر إلغاء إسرائيل مشاركتها في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال موقع “غلوبس”، إن هناك تبادل للاتهامات بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ولجان الاستثناءات الخاضعة لسيطرة وزراء. حزب الليكود بقيادة نتنياهو بشأن تصاريح السفر للمعرض الأمني.

وكانت إسرائيل قررت، الشهر الماضي، إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب للحيلولة دون دخول سلالات جديدة. من فيروس كورونا إلى أراضيها.

ولا يمكن السفر منذ ذلك الوقت سوى بموافقة من لجنة تم تشكيلها لمنح تصريحات استثنائية للسفر في حالات معينة.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم رفض طلبات تم إرسالها إلى لجنة الاستثناءات للموافقة على مغادرة وعودة موظفي الوزارة وموظفي 40 شركة إسرائيلية مسجلة للمشاركة في المعرض المقام في أبوظبي.

أما عن سبب رفض اللجنة المذكورة منح تصاريح سفر للوفد الأمني الإسرائيلي، فيعود بحسب الموقع إلى أن وزير الدفاع. الإسرائيلي بيني غانتس، كان سيشارك في الوفد ويلتقي كبار المسؤولين الإماراتيين.

وأضاف الموقع أن نتنياهو هو من منع سفر الوفد وذلك لعدم السماح لغانتس أن يسبقه في السفر إلى الإمارات.

وأشار الموقع، إلى أن نتنياهو أراد أن يكون أول مسؤول إسرائيل يزور البلد الخليجي الذي وقعت معه بلاده اتفاق سلام. برعاية أمريكية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات عدة مرات بما في ذلك بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل الشهر الماضي وإغلاق الأجواء.

قيود السفر الجوي

وقبل عدة أيام، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين إسرائيليين، أن السلطات قررت إلغاء مشاركتها في معرض الأسلحة. المقام في الإمارات العربية المتحدة. وذلك بسبب قيود السفر الجوي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تشارك عشرات الشركات الدفاعية الإسرائيلية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي.

وأرجع المسؤولون السبب إلى الحظر الذي فرضته إسرائيل، في 26 يناير/ كانون الثاني، على السفر الجوي الدولي. والذي لا يزال ساريا بينما تكافح للتصدي لتزايد تفشي كوفيد-19.

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