موعد مباراة يوفنتوس الإيطالي ونظيره بورتو البرتغالي اليوم والقنوات الناقلة

في ليلة من العيار الثقيل يلتقي حامل اللقب في الدوري الإيطالي فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”. أمام البرتغالي بورتو في منافسه تشهد القوة التي يتمتع لها كلا الفريقين. في أولى المواجهات بين المنافسين في ذهاب دور ال 16 من منافسة أبطال أوروبا.

ويستضيف بطل دوري البرتغالي “بورتو” مساء اليوم الأربعاء. نظيره الضيف يوفنتوس الإيطالي الذي توج بكأس السوبر الإيطالي. بعد تحقيق الفوز على فريق نابولي الإيطالي.وكذلك تأهله إلى نهائي كأس ملك إيطاليا، حيث من المقرر أن يلقي فريق أتالاتنا. في قمة نارية خلال الأسبوع القادم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تكون المباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي ونظيره البرتغالي بورتو. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق.وعند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

ستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية. كما تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

عبر قناة ” beIN SPORTS HD 2″. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز”. ومنافسه البرتغالي بورتو المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

مباراة الإياب

كما وستكون مباراة العودة بعد مواجهة اليوم بين كلا المنافسين. في إياب دوري ال 16 من أبطال أوروبا داخل معقل فريق يوفنتوس” سان سيرو” في التاسع من شهر مارس من الشهر القادم.

طموح المنافسين

يأمل فريق يوفنتوس الإيطالي والطموح من أجل تحقيق الفوز على منافسه القوي حامل اللقب البرتغالي ” بورتو” من أجل الفوز على أرض الأخير .من أجل تصدر المجموعة مبكراً للصعود إلى الدور القادم بكل سهولة. والمنافسة نحو لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سيلتقي الأسبوع المقبل نظيره أتالاتنا الذي سيواجه نهاية الأسبوع المقبل ريال مدريد الإسباني. على لقب نهائي كأس ملك إيطاليا هذا الموسم 2020-2021م. على ملعب “أليانز ستاديوم”.

كما ويسعى فريقه المنافس حامل اللقب بورتو البرتغالي من تجاوز الضيف الثقيل يوفنتوس الإيطالي على أرضه. في مباراة ستحمل في طيتها المفاجأة الكثيرة التي تشهدها المباراة بين كلا الفريقين.

فريق يوفنتوس

وسيعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية متوقعة في الفريق أمام منافسه بورتو البرتغالي، حيث سيكون في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

في خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، سيكون اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

أما في هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويغيب عن المباراة النارية عن المباراة كلاً من: اللاعب الأرجنتيني يغيب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

بورتو البرتغالي

ومن المتوقع أن يلعب مدرب الفريق الفني بورتو البرتغالي ” سيرجيو كونسيساو” 46 عاماً. في التشكيلة الأساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى الأرجنتيني أجوستين ماركيسن.

أما مركز خط الدفاع سيأتي كلاً من: اللاعب الفرنسي مالانج سار، والبرتغالي دييجو لييت، ومواطنه بيبي، بالإضافة إلى اللاعب ويلسون يانكو.كما جاء في خط وسط الفريق سيكون كلاً من: اللاعب البرتغالي جواو ماريو نيتو، واللاعب فابيو فييرا، وسيرجيو أوليفيرا، إلى جانب إقحام اللاعب المكسيكي خيسوس كورونا.

وفي الهجوم للفريق سيلعب كلاً من الثنائي. اللاعب الإيراني مهدي طارمي، واللاعب المالي موسى ماريجا. وسيغيب عن المباراة كلاً من: اللاعب الغيني نانو وحارس المرمى السنغالي محمد مباي بسبب الإصابة.

عودة رونالدو

وسيعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً، للمرة الأولى إلى بلده كلاعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”. عندما يحل فريقه ضيفاً على أرض فريق بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولا يزال فريق يوفنتوس الإيطالي” السيدة العجوز”. بقيادة المدرب الجديد “أندريا بيرلو” 43 عاماً. الذي لم يمكث طويلاً مع الفريق محقق الإنجازات في الألقاب. مع طموح اليوفي الإيطالي. إلى الصعود بعد أن خسر خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال منذ عام 1996م.

وحصل كلا المنافسين خلال تاريخ المسابقة على التتويج. مرتين بهذا اللقب خلال مسيرتهما الاحترافية في عالم كرة القدم على مستوى قارة أوروبا.

ترتيب هدفي الدوري

كما ويتربع الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في فريق الانتر ميلان بنفس عدد الأهداف.

بينما يأتي في المركز الثالث النجم السويدي ” زلاتان إبراهيمو فيتش”. في ظل الغياب عن الملاعب لمدة شهرين عن المشاركة في صفوف الفريق إلا أنه يقدم أهدافاً رائعة مع فريقه برصيد 14. بفارق هدفين عن النجمين أصحاب الصدارة.

دوري الكالتشيو الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان مؤخراً على عرش دوري “الكالتشيو” برصيد 50 نقطة. بفارق نقطة عن جاره الميلان الذي فقد الصدارة بعد التعثر في مباراته الأخيرة. ليحتل المركز الثاني برصيد 49نقطة، بينما يحتل فريق روما الإيطالي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

وبفارق نقطة وحيد عن حامل اللقب يوفنتوس الإيطالي. الذي عاد إلى أجواء المنافسات في صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، في جدول الترتيب للدرجة الممتازة الإيطالي.

ترتيب الدوري البرتغالي

كما ويحتل الفريق المنافس حامل القب السابق بورتو البرتغالي في ثاني الترتيب برصيد 41 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر سبورتينغ. الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة في الدوري الممتاز.

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