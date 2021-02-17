شاهد السعودية ريم عبدالله تثير ضجة واسعة بوصلة رقص لزوجها!

تصدرت الممثلة السعودية ريم عبدالله، قائمة الموضوعات الأكثر بحثاً عبر محرك “جوجل”، وذلك بعد أدائها رقصة مثيرة للجدل.

رقص ريم عبدالله

وظهرت ريم عبدالله بالفيديو الذي كان ضمن أحداث مسلسل “عندما يكتمل القمر”، وهي ترقص لزوجها على إحدى الأغاني الدارجة تحت فن “الشيلات”، وترتدي فستاناً أسود.

وأثارت ريم عبدالله جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا المشهد، فبينما أشاد بعضهم برقصها بحرفية عالية وتناغم كبير، سخر آخرون منها.

ريم عبدالله تتصدر الترند

وجاء في أحد التعليقات ما كتبه مغرد ساخراً: “الله يحجي على شيبانا تسرق قلوبنا برقصها في مسلسل عندما يكتمل القمر “.

#ريم_عبدالله @ReemAbdullah الله يحجي على شيبانا

تسرق قلوبنا برقصها في مسلسل عندما يكتمل القمر 😂😂😂 pic.twitter.com/Z5vs1z6BYz — أسد 🦁 (@Lion_8070) February 17, 2021

بينما سخر مغرد باسم سلطان بن فهد من المشهد، وكونها ترقص لزوجها، وعلق: “أكثر الشعب وده يكون مكانه أكثر إنسان محسود بـ٢٠٢١”.

واقترحت أخرى على ريم عبدالله أن تعتزل بعد انتشار مشهد رقصها، وكتبت: “لو إني مكان #ريم_عبدالله أعتزل صراحة المجتمع كله، ما تتفشل من نفسها؟”.

لوني مكان #ريم_عبدالله اعتزل صراحتا المجتمع كله

م تتفشل من نفسها ؟ — ErroR (@Az3_3_) February 17, 2021

وتساءل آخر قائلاً: ” #ريم_عبدالله لا أعلم لماذا هي و #هند_القحطاني دايماً يصيرون ترند وحديث للمجتمع؟ لهذه الدرجة الذائقة الجمالية والفنية منعدمة فينا كمجتمع؟ متى يبدأ يتطور المحتوى عندنا؟”.

#ريم_عبدالله ماأدري ليش هي و #هند_القحطاني دايماً يصيرون ترند وحديث للمجتمع ؟! لهدرجه الذائقه الجماليه والفنيه منعدمه فينا كمجتمع !. متى يبدأ يتطور المحتوى عندنا .؟! — إيمان الفهيد.☕️ (@eman__2013) February 17, 2021

بينما أشاد الإعلامي السعودي محسن الشهري بمشهد ريم عبدالله وكتب: “أراك حتى فى رقصك محتشمة وكأنك تقولي هي قصة فراشة تعشق الحياة”.

وتابع: “لم أستطع أن أفارق هذا المشهد الدرامي المحكم في شخوصه وكبريائه والذي يحمل طموح العاشقة التى تثبت حضورها القوي كالوردة تزين الوحل وتجعله نهرا يتدفق ماء صافي”.

وأكمل: “المشهد باختصار ذكاء مخرج وبراعة فنانة”.

#عندما_يكتمل_القمر_2

اراك حتى فى رقصك محتشمه وكانك تقولي هي قصه فراشه تعشق الحياه

لم استطع ان افارق هذا المشهد الدرامي المحكم فى شخوصه وكبريائه والذي يحمل طموح العاشقه التى تثبت حضورها القوي كاورده تزين الوحل وتجعله نهرا يتدفق ماء صافي

المشهد بختصار ذكاء مخرج وبراعة فنانه 🌹 pic.twitter.com/w7GY5WPDmS — محسن الشهري (@Mo7senShehri) February 16, 2021

ووافقه آخر الرأي وأعاد نشر الفيديو مرفقاً بتعليق: “ماهذا الجمال يا فتاة؟”.

خروج ريم عبدالله من سجن صاد

وجاء مشهد رقص ريم عبدالله بعد أيام قليلة فقط من تصدر هاشتاج #خروج_ريم_عبدالله_من_سجن_صاد، والذي كان أيضاً إشارة لأحداث المسلسل.

وذلك خلال أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل “حين يكتمل القمر”، حين تمكنت الجنية فلوة من الخروج من سجن صاد الذي يؤدي دوره الممثل الشاب خالد صقر.

حيث يُصاب جمعان بالحمى وتتمكن الجنية فلوة من الوقوف إلى جانبه في نفس الوقت الذي يقرر فيه غازي من تقديم بلاغ ضد عاموس.

وتتطور الأحداث بعد ذلك حيث تقرر الجنية نون خطف جمعان بعد أن وقعت بحبه.

لكن جمعان يتمسك بفلوة لأنه يحبها، بينما تستمر نون في العند والتحدي واختفت من أمام جمعان فجأة لتعقد الأمور أكثر وذلك بعد أن تمكنت فلوة من تخويف الدكتورة أمل الصورة الحية لها.

عندما يكتمل القمر

الجدير بالذكر أن مسلسل ” عندما يكتمل القمر” هو مسلسل درامي سعودي تم إنتاج الجزء الأول منه عام 2019.

ويمتاز المسلسل المكون من 25 حلقة بأجواء الرعب وعالم الجن والغيبيات ويركز على أعمال الدجل والشعوذة والمس من الجن للبشر والتأثير على حياتهم بمختلف الطرق.

وتدور أحداث الجزء الأول من المسلسل حول شخصية جمعان وهو رجل في الخمسين من عمره يعاني الفقر والحاجة لذلك يقرر بيع بيت والدته القديم في القرية.

وعندما يعود جمعان للمنزل يكتشف أن أسرة من الجن تعيش فيه، إلا أن الجنية فلوة تعاني مثله بسبب حبس والدها لها وبمجرد دخول جمعان إلى المنزل تحصل على حريتها.

ويركز الجزء الأول على فكرة سيطرة الجن على الإنسان ذو النفس الضعيفة البعيدة عن الله وأن العلاج الوحيد من هذه السيطرة يكون بالإيمان والقناعة والقرب من الله.

الجزء الثاني

في حين تم إنتاج الجزء الثاني من مسلسل “عندما يكتمل القمر” عام 2021، ويركز على عالم الجن وما يدور فيه وما يمتلكه الجن من كنوز مفقودة قد يبحث عنها البشر، وقضية زواج البشر من الجن وشكل هذه العلاقة من الجن العاشق.

والمسلسل من تأليف الكاتب علاء حمزة وإخراج عمر الديني، وإنتاج الفنان حسن عسيري، ومن بطولة ريم عبدالله وفيصل العميري وآخرون.

ويُعرض المسلسل حالياً على منصة شاهد كما عُرض الجزء الأول على قنوات MBC.

رعد الشمال

وسبق أن أثارت ريم عبدالله جدلاً واسعاً بفيديو ظهرت فيه خلال زيارتها لأحد محلات بيع الذهب من أجل شراء . ما يناسبها تحضيراً لمناسبة لم تكشف عنها.

وأظهر المقطع حينها ارتداء ريم عبدالله للذهب وهو يغطي كامل جسمها. وتأكد بالفعل انها قامت بشراء طقم ذهب . مشهور عند السعوديين باسم رعد الشمال . وهو طقم ذهب يغطي كامل منطقة رقبتها وحتى ركبتها تم تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وظهرت ريم عبدالله وهي ترتدي طقم “رعد الشمال”. وقالت:”شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا”.

كما أثارت ريم عبدالله جدلاً من جديد بعد ردها على متابعة دعت عليها واتهمتها بسرقة انتباه زوجها، حيث كتبت. لها: “الله لا يوفقك يا شيخة. من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيك وكل يوم يتابعك، إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي”.

امسكوا تيسكم

لتقوم ريم عبدالله بإعادة نشر التعليق و الرد عليه بالقول: “بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي. المثل يقول “امسكوا تيسكم ما تيجيه.. كملوا الباقي”.

يذكر أن ريم عبدالله بدأت مشوارها الفني مع الثنائي السعودي الشهير ناصر القصبي وعبدالله السدحان من خلال. مشاركتها في مسلسل “طاش ما طاش”.

كما شاركت في مسلسل “العاصوف”، ولها مشاركة سينمائية من خلال فيلم “وجدة”.

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