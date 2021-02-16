“هاتريك” مبابي يصعب المهام على برشلونة في مباراة العودة على ميدانه بدوري أبطال أوروبا

قاد النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عاماً المهاجم في باريس سان جيرمان. فريقه بفوز كبير على فريق برشلونة الإسباني بأربع أهداف رائعة مقابل هدف وحيد. من توقيع ليونيل ميسي. ليضع الفريق قدماً كبيراً في مباراة العودة بداية الشهر القادم على ملعب الكامبنو.

ضربة الجزاء لميسي

وافتتح اللقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً. هدف التقدم بعد حصول الفريق على ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة ال 27. من زمن المباراة. ليسجلها اللاعب. بطريقة رائعة داخل شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان الكوستاريكي كيلور نافاس.

هاتريك الفرنسي مبابي

وسجل اللاعب الفرنسي مبابي الذي حصل على جائزة نجم المباراة عقب تسجيله ثلاثة أهداف على ميدانه ” حديقة الأمراء”. وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة ال32. بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء. ليسددها اللاعب على يسار مرمى فريق برشلونة الإسباني.

وجاء الهدف الثاني للنجم الفرنسي في الدقيقة ال65 بتسديدة قوية جاء على يمين حارس مرمى الضيف الكتالوني الإسباني. كما وسجل الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة سجلها اللاعب في الدقيقة ال85 جاءت على يمن حارس مرمى برشلونة الألماني تير شتيغن.

كما وسجل الهدف الثالث في المباراة المهاجم الإيطالي “مويس كين” 20 عاماً في الدقيقة ال70 بعد تمرير رائعة. من مسجل الهاتريك الذي قدم أداءً جديداً. في ظل غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة بسبب الإصابة. ليسجلها اللاعب برأسه على زاوية صعبة داخل شباك فريق الضيف برشلونة.

المدرب كومان

وصرح مدرب فريق برشلونة الإسباني الهولندي رونالد كومان في لقاء صحفي له عقب خسارة فريقه بنتيجة كبير، قائلاً: ” باريس سان جيرمان كان أقوى بدنياً، النتيجة تعكس أداء المباراة خاصة في الشوط الثاني. والشوط الأول كان أفضل وكان المستوى متقارب”.

وأضاف المدرب كومان، ” كان قرار مشاركة اللاعب مشترك بيني وبين الطبيب، لكن بعد الهدف الرابع كان من الطبيعي إخراجه”.

وبين كومان، بقوله: ” أن المنافس كان أفضل منا وعلينا تقبل ذلك، والعمل من أجل التحسن. ولا زلنا في نصف التغيير، ويجب علينا أن نواصل في هدفنا من أجل تغيير الأمور والاستمرار”.

وأردف كومان، ” علينا تعزيز بعض المراكز واستمرار بعض اللاعبين، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطه لكننا نستطيع. أنا مقتنع بأننا سنصل إلى أفضل مستوى، ولكن لا يمكن أن نفعل ذلك غضون شهرين فقط”.

عودة بيكيه

كما وشهدت المباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني. بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني. سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي. بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني. في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

غياب نيمار عن المواجهة

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ليلة سعيدة للجميع! ❤️💙 ✨ 𝗜𝗖𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 ✨ pic.twitter.com/hD3Nhj5ryx — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 17, 2021

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة فريق برشلونة الإسباني القادمة ذهاباً وإياباً.

الغياب عن مباريات قادمة

كما وسيغيب النجم البرازيلي بسبب الإصابة عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي لفريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز الأحد المقبل.

مع الاحتمال الضيف بعودته إلى صفوف فريقه ” البي أس جي” الفرنسي في مباراة العودة ” الإياب” التي من الممكن المشاركة فيها لاعب البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة العضلية، المقرر عقدها على ميدانه ” بارك دي برنس” في العاشر من شهر آذار/ مارس القادم.

ترتيب الليغا الإسبانية

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل الغريمين التقلدين برشلونة وريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني والثالث برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع. وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”. وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفرنسي باريس سان جيرمان

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان. ” البي أس جي” ثاني ترتيب الدوري الفرنسي، بعد تمكنه من الانتصار الصعب الأخير أمام منافسه نيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ليخطف ثلاثة نقاط مهمة قبل مواجهته الفريق المنافس برشلونة الإسباني. في قمة دوري الأبطال برصيد 54 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل برصيد 55 نقطة.

مباراة الإياب القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين كلا المنافسين في إياب دوري ال 16 من أبطال أوروبا داخل معلب ” بارك دي برانس” معقل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” .في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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