لماذا وصف المفكر الكويتي عبدالله النفيسي المطبعين في الخليج بـ الغنم”

وجه المفكر الكويتي، الكاتب عبدالله النفيسي رسالة شديدة اللهجة لمن وصفهم بـ “الغنم” الذين يزعمون وجود جالية يهودية في الخليج العربي.

الحصاد المر للتطبيع

وقال عبدالله النفيسي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “نقول للغنم الذين طبّعوا مع الصهاينة أن التطبيع. هو بعث أدبي واعتباري لبني قُريظة وبني النضير وبني قينقاع (يهود المدينة). وإعلان قيام (رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية Association of Gulf Jewish Communities) هو بداية الحصاد المرّ للتطبيع”.

نقول للغنم الذين طبّعوا مع الصهاينة أن التطبيع هو بعث أدبي واعتباري لبني قُريظة وبني النضير وبني قينقاع ( يهود المدينة)وإعلان قيام ( رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية Association of Gulf Jewish Communities ) هوبداية الحصاد المرّ للتطبيع…يتبع — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) February 16, 2021

وأضاف النفيسي: “ليس هناك جاليات يهودية في الخليج Jewish Communities وهم يعلمون ذلك”.

واستدرك النفيسي: “لكن تسويق marketing هذا المصطلح واستقراره في الوجدان الإعلامي الخليجي يمهّد. لتدخلاتهم المستقبلية في الخليج فلينتبه الغنم”.

ليس هناك ( جاليات يهودية في الخليج Jewish Communities) وهم يعلمون ذلك. ولكن ( تسويق marketing) هذا المصطلح واستقراره في الوجدان الإعلامي الخليجي يمهّد لتدخلاتهم المستقبلية في الخليج فلينتبه الغنم . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) February 16, 2021

النفيسي يغضب تويتر

الحقيقة أثارت غضب الكثيرين ومن بينهم موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي أكد أن هذه التغريدة انتهكت قوانين ومعايير عملاق التواصل الاجتماعي.

ورد النفيسي عن المنتقدين بالقول: “الي ما عجبه يبلغ المهم انني نشر حتى تستيقظوا من سباتكم”.

الي ما عجبه الفيديو يبلغ المهم انني نشرته حتى تستيقظو من ثباتكم — متابع/ د.عبدلله النفيسي (@54ODr) February 16, 2021

كلام شديد الأهمية

وفي السياق، علق المحامي الدولي، محمود رفعت، على تغريدة النفيسي، قائلاً: “كلام شديد الأهمية أنشروه ما استطعتم. خاصة أن ما تسمى رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية ومقرها الإمارات لا تحتوي غير ٧ أشخاص”.

وأضاف رفعت، في تغريدة رصدتها “وطن”: “يترأسها أمريكي حاخام لا يجيد العربية أصلا، ويبقى الأهم أن الصهيونية. هكذا بدأت في فلسطين حتى بلعتها وتسعى إسرائيل لبلع الخليج بالاتفاقات الابراهيمية”.

كلام شديد الأهمية أنشروه ما استطعتم، خاصة أن ما تسمى رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية ومقرها #الإمارات لا تحتوي غير ٧ أشخاص يترأسها أمريكي حاخام لا يجيد العربية أصلا.. ويبقى الأهم أن #الصهيونية هكذا بدأت في #فلسطين حتى بلعتها وتسعى #إسرائيل لبلع #الخليج بالاتفاقات الابراهيمية pic.twitter.com/obMVgLpOPR — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 16, 2021

رابطة المجتمعات اليهودية في دول الخليج

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن تأسيس رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج العربية.

وأوردت تغريدة نشرها حساب “إسرائيل بالعربية” الذي تديره الوزارة، أمس الاثنين. خبر الإعلان عن تأسيس “رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية” في الدول الخليجية الست.

ووصف الإعلان الرابطة الجديدة بأنها “الأولى من نوعها” مشيراً إلى أنها ستضم يهودًا من هذه الدول.

وقالت الرابطة، ضمن ذات التغريدة “نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية، في دول الخليج”.

الخدمات الدينية لليهود

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الغرض من الرابطة الجامعة “تقديم الخدمات الدينية لليهود الذين. يأتون إلى البلدان المعنية في الخليج، سواء للاستقرار أو السياحة”.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا العام الماضي اتفاقيتين، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الجالية اليهودية بالبحرين، أبراهام نونو، سيرأس هذه الرابطة.

طعام الكوشر

وقال نونو لهيئة البث “الهدف هو توحيد موارد المجتمعات، مثل طعام الكوشر الحلال (وفق الشريعة اليهودية). وكذلك المساعدات الدينية، والدفن وغيرها من الأمور”.

وأضاف “كل هذه الخدمات يجب أن تكون موجودة ومتاحة لجميع اليهود في الخليج، وهذا هو الهدف الأساسي للرابطة”.

وتابع “لا توجد جاليات حقيقية في السعودية أو الكويت، ولكن هناك يهود يمكننا تقديم جميع أنواع الخدمات لهم”.

ولا تتوفر إحصائيات دقيقة حول أعداد اليهود المقيمين في الدول الخليجية.

لكن تل أبيب قالت في وقت سابق إن 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات، منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين. في سبتمبر/أيلول الماضي.

إشادة متبادلة

وقبل أيام أشاد وزير العمل والرعاية الاجتماعية الإسرائيلي “إيتسيك شمولي” بشدة بدولة الإمارات، وقال إنها تقود. قطار التطبيع مع “إسرائيل” سواء على المستوى الخليجي أو العربي.

كما نشر الوزير الإسرائيلي مقالا له ركز فيها على الإشادة بخطوات النظام الإماراتي لتعزيز التطبيع مع إسرائيل. وذلك ردا على مقال سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة في “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”، حول مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وقد نشر الوزير الإسرائيلي مقاله باللغتين الفرنسية والعربية في صحيفة “Lobservato” الأسبوعية المغربية وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال إن “التطبيع الإسرائيلي العربي يلتزم بمعالجة التحديات المشتركة، وبفضل تصميم دولة الإمارات المدعوم بالأفعال. يمكن لباقي الدول أن تقود عملية التطبيع، وتكون في طليعة تنفيذ خطوة تاريخية تتضمن السلام”.

كما تحدث شمولي في المقال عن “وجود اتفاقيات سلام مهمة بين إسرائيل والأردن ومصر، بجانب العلاقات مع دول المنطقة. ما يثبت أن الحلم يمكن أن يصبح حقيقة، وتحقيق رغبتنا بتشكيل عالم أفضل لأبنائنا”.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن “الأمر لا يقتصر على العالم العربي فقط، ولكن في “إسرائيل” أيضا، هناك إمكانات هائلة. للعلاقات بينها وبين جيرانها، لأننا نتشارك الفرص، ونواجه نفس المخاطر”.

طلب للقادة العرب

وطالب الوزير الإسرائيلي “القادة العرب المساعدة بإعادة الفلسطينيين للمفاوضات، بسبب إدراكهم أن صفقة ترامب. توفر نقطة انطلاق بمجرد وصول الأطراف التي تناقشها لتوقيع اتفاقية بجميع تفاصيلها.

وإذا فشل التزامنا بفتح حقبة جديدة في (منطقة غرب اسيا)، فعلى إسرائيل والعالم العربي أن يتفقا على كيفية الهروب. من الطريق المسدود، بما في ذلك تحديد الحدود الدائمة، والاتفاق على القضايا الجوهرية.

خطة الضم

يأتي ذلك فيما أكدت صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقرّبة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. إن الإمارات ومصر والسعودية أوصلت رسائل مشابهة لجهات الإسرائيلية مفادها أنها ستقبل بـ “خطوة الضم” بتفهم.

وبحسب الصحيفة أكدت رسائل أبوظبي والرياض والقاهرة، كانت بمثابة ضوء أخضر غير مباشر لموافقتها على “صفقة ترامب”. الأمريكية ومخطط الضم الإسرائيلي.

كما أوضحت الصحيفة أن قادة الإمارات والسعودية دعوا في محادثات داخلية مغلقة إلى الاستعداد داخلياً لردّ الشارع العربي. تحسباً لمخطط الضم، وإن كانوا هم غير مبالين بهذه الخطوة. وسيكتفون باستنكارات وبيانات شجب رمزية، إلا في حال اندلاع مواجهات وموجات احتجاج داخلية من شأنها أن تؤثر باستقرار أنظمتهم، وعندها سيضطرون إلى العمل ضد الخطوة.

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