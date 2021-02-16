عبدالخالق عبدالله يثير الجدل بتغريدة عن الجزيرة: هذا ما حدث بعد أكثر من شهر على المصالحة

عاد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لإثارة الجدل مجدداً، وهذه المرة بحديثه عن قناة الجزيرة القطرية. وما قال إنها نتائج المصالحة بعد مرور أكثر من شهر عليها.

وزعم عبدالخالق عبد الله في تغريدته التي رصدتها وطن في معرض حديثه حول قناة الجزيرة. وما حصل بها بعد أكثر من شهر على المصالحة الخليجية، بأن ما وصفه بـ”خطاب التحريض” في القناة تراجع بنسبة 50%.

ما حصل بعد اكثر من شهر على المصالحة الخليجية:

1 تراجع خطاب التحريض في قناة الجزيرة بنسبة 50%

2 بروز مسار سريع وآخر اقل سرعة وثالث بطئ ورابع اكثر بطء للمصالحة

3 عودة انتقال الأفراد وحركة الطيران والشحن التجاري مع قطر

4 مازال البعض يشكك في استدامة المصالحة ولا يود لها ان تكتمل — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 15, 2021

كما تابع مستشار ابن زايد بسرد نتائج المصالحة من وجهة نظره ومنها ما جاء نصه بتغريدته:”بروز مسار سريع وآخر أقل سرعة وثالث بطئ. ورابع أكثر بطء للمصالحة”.

وحول قطر والعلاقة بينها وبين دول الخليج المتصالحة معها، قال عبد الخالق عبد الله. إنه من نتائج اتفاق العلا عودة انتقال الأفراد. وحركة الطيران والشحن التجاري مع قطر.

واختتم:” مازال البعض يشكك في استدامة المصالحة ولا يود لها أن تكتمل”.

تغريدة عبدالخالق أثارت الجدل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة المستشار الإماراتي، وأخذ جمع من المغردين بمناصرة دولة قطر أمام محاولة كي الوعي الإماراتية للمصالحة الخليجية. وغيرها من الخطوات التي اتخذتها القيادة القطرية في الفترات الأخيرة.

كما قال أحد المغردين في هذا السياق: ” ما حصل قبل وبعد المصالحة بأن العالم اجمع عرفوا حقيقة الإمارات وللأسف سقطتم من أعين الجميع”.

ماحصل قبل وبعد المصالحه بأن العالم اجمع عرفو حقيقه الامارات وللاسف سقطتو من اعين الجميع — جار القمر🌔 (@AlamSalmasss) February 15, 2021

أما مغرد آخر فعلق على بنود المستشار الإماراتي قائلاً: “بالنسبة للنقطة الأولى: كيف تم حساب نسبة ٥٠٪؟ النقطة الرابعة: من تقصد بالبعض؟ هل هم من داخل الخليج أم من خارجه”.

بالنسبة للنقطة الأولى: كيف تم حساب نسبة ٥٠٪؟

النقطة الرابعة: من تقصد بالبعض؟ هل هم من داخل الخليج أم من خارجه؟؟ — بو فهد (@BoFahad_Qatar) February 15, 2021

فيما راح ناشط آخر للقول بأنه “ستزول الشوائب العالقة ولابد من الطقطقة المعتدلة والنقد البناء. وسينهض خليجنا من جديد أقوى. مما كان عليه فالكل فرح بنتائج قمة العلا بالسعودية”.

ستزول الشوائب العالقة ولابد من الطقطقة المعتدلة والنقد البناء و سينهض خليجنا من جديد أقوى مما كان عليه فالكل فرح بنتائج قمة العلا بالسعودية — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) February 15, 2021

وعلق مغرد آخر على تغريدة عبد الخالق عبد الله بالقول “أمريكا مش مثل بوركينافاسو، قطر لها ثقلها بالميزان لنقل ١٠طن السعودية ٩٠ طن. الإمارات ٢٠طن مصر ٦٠ طن البحرين ١٥ طن الكويت ٢،٥ طن عمان ١،٧٥ طن هذي لتقريب الصورة للدول فقط، قال بايدن قال بايدن وترامب واوباما وبوش وكلنتون ….الخ هؤلاء موظفين يشتغلون وفق آلية محدده”.

يادلخ أمريكا مش مثل بوركينافاسو

قطر لها ثقلها بالميزان لنقل ١٠طن

السعوديه ٩٠ طن الامارات ٢٠طن مصر ٦٠ طن البحرين ١٥ طن الكويت ٢،٥ طن عمان ١،٧٥ طن هذي لتقريب الصوره للدلوخ فقط

قال بايدن قال

بايدن وترامب واوباما وبوش وكلنتون ….الخ

هؤلاء موظفين يشتغلون وفق آليه محدده — NO SIGNAL (@NOSIGNA32461276) February 16, 2021

المصالحة الخليجية

ويشار إلى أنه في الخامس من يناير كانون الثاني 2021، استقبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في مطار العلا.

المدينة التي عُقد فيها قمة مجلس التعاون الخليجي لدورته الواحدة والأربعين. والتي تم فيها الإعلان عن انتهاء حقبة حصار كل من السعودية. والإمارات ومصر والبحرين لقطر.

وتم بموجب هذه المصالحة إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين المملكة وقطر وبعدها بقية الدول المشاركة في الحملة ضد الدوحة.

والتي كانت لأسباب لها علاقة بدعم قطر للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة بشكل كامل. كما أوضحت بأنها كانت تسير سياسياً وفق الخط. المتفق عليه خليجياً وعربياً.

كما شهدت الفترات اللاحقة للمصالحة الخليجية حالات توتر إعلامية بين كل من مصر والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى.

حيث شنت صحف إماراتية ومصرية في مرات عديدة هجمات ضد قطر وقاداتها وقناة الجزيرة.

كما خرج حديث تلك الماكينات الإعلامية الموجهة ضد قطر، خلال الأيام الماضية عن ادعاءات ليس لها أية أدلة أو براهين بل هي مجرد مزاعم.

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