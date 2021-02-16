في إطار حملتها ضد المحتوى الخادش للحياء، أدانت محكمة في سلطنة عمان، هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله. أحد مشاهير السوشيال ميديا بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ازدراء العملة الوطنية

ونشر الحساب الرسمي عبر تويتر لـ”الادعاء العام” في سلطنة عمان تفاصيل الحكم الذي جاء فيه، أن محكمة ابتدائية. بمحافظة شمال الباطنة في السلطنة، أدانت المتهم هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله بجنحة الإتيان علناً بفعل فاضح مخل بالحياء، وجنحة التعامل مع العملة والوطنية بازدراء.

وأشار الحساب إلى أن المتهم هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله ظهر بمقطع فيديو متداول، وهو يرقص وعلى وجهه. مستحضر عشبي ويضع حول عنقه فئات مختلفة من العملة الوطنية على هيئة قلادة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالتشهير باسمه والسجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني (ما يعادل 780 دولارا)، مع التصريح بنشر الحكم.

هلال ولاعة هو المقصود

وتفاعل المغردون العمانيون مع الخبر، مشيرين إلى أن المقصود هو المشهور العماني المعروف بلقب “هلال ولاعة”. فكتب أحدهم: “بعد القبض على هلال ولاعة كذا تيقنت بأن القضاء بدأ تكثيف الرقابة على مشاهير SOCIAL MEDIA ، بعد ما كان الغالبية منهم في خط ” التسيب”. أمام الكاميرات دون استجواب على اي تصرف، كذا نقدر نقول الآن بكل اطمئنان ” السوشيل ميديا في عُمان بآمان ”

– بعد القبض على هلال ولاعة كذا تيقنت بأن القضاء بدأ تكثيف الرقابة على مشاهير SOCIAL MEDIA ، بعد ما كان الغالبية منهم في خط " التسيب " أمام الكاميرات دون استجواب ع اي تصرف .. كذا نقدر نقول الآن بكل اطمئنان

" السوشيل ميديا في عُمان بآمان ".. — FARA7.🎶 (@faraa79) February 15, 2021

كلنا هلال ولاعة

ودشن آخرون هاشتاج كلنا_هلال_ولاعه، وكتب مغرد باسم هيثم الجابري مدافعاً عنه: “هذه من عادات البلوش. و الزدجال و أغلب الأعراس كذا، ليش جت على هذا المسكين”.

هذه من عادات البلوش و الزدجال و أغلب الأعراس كذا، ليش جت على هذا المسكين #كلنا_هلال_ولاعه — هيثم الجابري (@HaithamJabri) February 16, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “المقطع عادي جدا ولا فيه ازدراء ولا شي ، هذه العادات متوارثة ، وعادية وفي جميع الاعراس . لف الراس بالعملة والحناء والرقص . الا اذا كان القصد عدما عرضها في مواقع التواصل ومن قبل فئات بدأت تنتشر وهي لا تشكل الوجه الحقيقي للمجتمع العماني، في هذه الحالة أتفق”.

المقطع عادي جدا ولا فيه ازدراء ولا شي ، هذه العادات متوارثة ، وعادية وفي جميع الاعراس .

لف الراس بالعملة والحناء والرقص .

الا اذا كان القصد عدما عرضها في مواقع التواصل ومن قبل فئات بداءت تنتشر وهي لا تشكل الوجه الحقيقي للمجتمع العماني . في هذه الحالة اتفق — تابط شرا (@Feel_Lucky11) February 16, 2021

بينما أشاد آخرون بخطوة القضاء العماني تجاه المحتوى الخادش للحياء فكتب أحد النشطاء: “وسائل التواصل الاجتماعي. ليست محلاً لهدم القيم، ومخالفة #القانون، ونشر الرَذائِل، هي وسائل للنشر الصحيح الذي لا يتعارض مع القيم والأخلاق، ولا يخل بالآداب العامة والنظام العام، ولا يمس بالأنظمة والقوانين. فإن تَعَدَّى مستخدم تلكم الوسائل، وخالف القانون، فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه.”.

وسائل التواصل الاجتماعي ليست محلاً لهدم القيم، ومخالفة #القانون، ونشر الرَذائِل، هي وسائل للنشر الصحيح الذي لا يتعارض مع القيم والأخلاق، ولا يخل بالآداب العامة والنظام العام، ولا يمس بالأنظمة والقوانين. فإن تَعَدَّى مستخدم تلكم الوسائل، وخالف القانون، فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه. https://t.co/vvdU9Bvtt7 — فِراس بن يُونس النقبي (@feras_y_7) February 16, 2021

وعلق آخر: “شكرا #الادعاء_العام ضبط ونشر مثل هذه الجنح والتجاوزات من شأنها التقليل والحد من انتشارها وهي عبرة للآخرين”.

شكرا #الادعاء_العام

ضبط ونشر مثل هذه الجنح والتجاوزات من شأنها التقليل والحد من انتشارها وهي عبرة للآخرين https://t.co/BzF6l8c0FZ — محمد بن سعيد الهنائي (@75Alhinaui) February 16, 2021

وطالب آخر بتكثيف الحملة، وكتب: “بارك الله فيكم وفي جهودكم الجبارة، واتمنى ان يتم تتبع باقي المقاطع المنتشرة. المخلة بالحياء والتي تحتوي على الرقص الهابط”.

بارك الله فيكم وفي جهودكم الجبارة 👏🏻👏🏻👏🏻 واتمنى ان يتم تتبع باقي المقاطع المنتشرة المخلة بالحياء والتي تحتوي على الرقص الهابط https://t.co/OnrAsH451H — محمد درويش (@md_balushi) February 15, 2021

وأعاد آخر نشر الفيديو الذي تسبب بالقبض على “هلال ولاعة”.

واشتهر هلال عبدالرحمن البلوشي أو “هلال ولاعة” بمقاطعه الكوميدية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. والتي حازت رواجا ملحوظا بين المتابعين في سلطنة عمان، ويعرف بأنه رئيس رابطة تشجيع المنتخب.

وكانت السلطات القضائية في سلطنة عمان، قد شنت حملة ضد المحتوى الخادش للحياء. والذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت سلطنة عمان أحكاماً قضائية ضد بعض المشاهير بسبب محتوى منشوراتهم الخادشة للحياء. ووجهت. لهم تهمة الإخلال بالآداب العامة .

وشملت الاحكام كلاً من فدوى سلام البوسعيدي، وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”. تنص على حظر. استخدام جميع الحسابات الشخصية التابعة لهم.

وتغلظ العقوبة على المشهورتين في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر. وينفذ الحكم. بعد 7 أيام من تاريخ النطق.

فدوى سلام

وتعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش. قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

ونشرت فدوى سلام فيديو لها عبر “سناب شات” اعتبره العمانيون غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت فدوى بالمقطع وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على حساباتها عبر مواقع التواصل.

أميرة الشنفري المعروفة بـ أميرة الكون

وهي سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة. لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

ودائماً ما تثير أميرة الكون جدلاً بين العمانيين بفيديوهاتها وحركاتها الخارجة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة القضاء العماني، وأكدوا أن المجتمع العُماني لا يزال مصراً على التمسك. بأصالته وحفاظه على العادات والتقاليد.

وتصدر هاشتاج #اميره_الكون وكلنا مع فدوى سلام قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان على مدار اليومين الماضيين ، والذي أشاد عبره الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

فكتب الناشط العماني علي المقبالي: “خبر جدا مفرح ونشكر محكمة القضاء على هذا الحكم، ونتمنى بعد غلق. الكثير من الحسابات. التي لا تمد الشعب العماني بصلة، نحن مع القضاء العماني”.

#اميره_الكون#نحن_مع_القضاء_العماني خبر جدًا مفرح ونشكر محكمة القضاء ع هاذا الحكم …. ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات التي لا تمد الشعب العماني بصله pic.twitter.com/G7xDKspr0n — علي المقبالي (@ali_almqbali_) February 13, 2021

ووافقه آخر الرأي مطالباً بالقبض على آخرون، وكتب: “يعيش القضاء العماني، الله يلحق الحبل بالدلو شي كم واحد فبالي يآرب. ينالهم أكثر من ذا الحكم ، راعية الأصفر ، وراعية المالديف، احلى وحدة”.

#اميره_الكون يعيش القضاء العماني…

الله يلحق الحبل بالدلو

شي كم واحد فبالي يآرب ينالهم أكثر من ذا الحكم ..

راعية الأصفر … وراعية المالديف…. واحلى وحده… — ‏‎شايب مزيون🎅 (@FairNimar) February 14, 2021

وأشاد آخر بالمجتمع العُماني الذي لا يزال مصراً على التمسك بأصالته، وكتب: “الحمدلله مازال المجتمع متمسك بأصالته والقيم التي تربى عليها وشكرا. لقضائنى على وضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة لكل ماهو عماني”.

الحمدلله مازال المجتمع متمسك بأصالته والقيم التي تربى عليها وشكرا لقضائنى على وضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة لكل ماهو عماني #اميره_الكون — اليحيائي🇴🇲🇵🇸 (@r19850327b) February 14, 2021

وأعادت الناشطة عهد نشر جزء من خطاب السلطان هيثم بن طارق حول تطوير أدوات المساءلة والمحاسبة. وعلقت عليها: “القوانين والتشريعات منظومة متطورة تتغير لتواكب معطيات كل عصر. والمجتمع العماني عرف عنه رقي وطيبة أخلاق شعبه ولا نرضى أن تتغير هذه النظرة بسبب مشاهير أنتم كنتم سبب في شهرتهم بمتابعتكم لحساباتهم التي للأسف لا تقدم شيئا مفيداً يتناسب مع مبادئ وقيم الوطن العزيز”.

القوانين والتشريعات منظومة متطورة تتغير لتواكب معطيات كل عصر. والمجتمع العماني عرف عنه رقي وطيبة أخلاق شعبه ولا نرضى أن تتغير هذه النظرة بسبب مشاهير أنتم كنتم سبب في شهرتهم بمتابعتكم لحساباتهم التي للأسف لا تقدم شيئا مفيداً يتناسب مع مبادئ وقيم الوطن العزيز.

#اميره_الكون pic.twitter.com/eqG0LgtUyE — عهد العبرية (@hdalbry) February 14, 2021

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