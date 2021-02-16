تغريدات حمد بن جاسم تغضب ضاحي خلفان فوجه له سؤالاً غريباً عن الحوثيين!

رد نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، على تغريدات رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، بشأن المصالحة الخليجية وقمة العلا.

جماعة الحوثي

ولم يجد خلفان، ما يرد به، وفق ما رصدت وطن، إلا التساؤل عن موقف الشيخ القطري من جماعة الحوثيين اليمنية.

ووجه خلفان سؤالاً للشيخ حمد بن جاسم، قائلاً: “سؤال موجه إلى الشيخ حمد بن جاسم… سموك تعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية.. لأنني اليوم لاحظت لك دندنات؟”.

وجاء ذلك، في إشارة من ضاحي خلفان، إلى إعراب حمد بن جاسم عن استغرابه مما وصفها بـ “الدندنة الرخيصة”. و”استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز” بعد اتفاق العلا.

سؤال موجه الى الشيخ حمد بن جاسم …سموك تعتبر جماعة الحوثي جماعة ارهابية ..لانني اليوم لاحظت لك دندنات ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 15, 2021

تصريحات الشيخ حمد بن جاسم

وفي وقت سابق، نشر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، سلسلة تغريدات جديدة عن المصالحة الخليجية. واتفاق العلا وتحدث عن صفحة جديدة مع مصر. كما بعث برسالة حادة لأهل الفتنة والمستائين من صلح السعودية وقطر.

وقال حمد بن جاسم وفق ما رصدت (وطن) إنه رغم بيان العلا “واستبشارنا ببداية حقبة جديدة بين دول مجلس التعاون. وكذلك مع مصر. فإننا ما زلنا نرى ونسمع استمرار البعض في قرع طبول الاستفزاز والبيانات المبتذلة المشحونة بالسلبية والتحريض.”

وتابع مشددا:” ونحن لم نأبه ولله الحمد لطبول الحرب في السابق، رغم اندهاشنا وحزننا مما جرى دون مبرر.”

واستكمل المسؤول القطري السابق حديثه مشيرا لوظيفة ما يسمى بكتائب الذباب الإلكتروني.

وقال:” ونحن نعلم أن من يسمون بالذباب الإلكتروني ليسوا إلا موظفين يكتبون ما يملى عليهم سواء كان حسناً أو سيئا.

وأوضح:” ونعلم كذلك أن هناك كتابا وصحفيين مأجورين لا مبدأ لهم. ويتقلبون حسب أهواء من يمنون عليهم رزقهم.”

وهناك صحفيين وكتاباً آخرين ـ بحسب بن جاسم ـ “لم يخوضوا وراء الخائضين في هذه المأساة.”

لم يسقطوا في الهاوية ومستنقعات الاسعاف

وتابع أنه يعرف أن هناك منهم “شجعانا أبدوا وجهة نظرهم بكل اتزان وشجاعة. ومنهم من دافع عن وجهة نظر دولته. دون السقوط في الهاوية ومستنقعات الاسفاف.”

وفي نهاية تغريداته قال رئيس وزراء قطر الأسبق، إن ما يستغربه اليوم هو “هذه الدندنة الرخيصة التي لا تتعدى مكان صدورها. وكأن أصحابها مستاؤون من عودة العلاقات مع السعودية.”

وتابع: ”أنا أعرف السبب والغاية. ولكن السؤال هو: ألم يعتبر هؤلاء من الماضي إذ لم يجنوا من حملاتهم إلا الخيبة؟!”

ولاقت تغريدات حمد بن جاسم، تفاعلا واسعا بين النشطاء وذهب بعضهم إلى أنه يقصد الإمارات في تغريداته. وتحديدا، ولي عهد أبوظبي وحاكم البلاد الفعلي الشيخ محمد بن زايد.

محاولات إماراتية لعرقلة الصلح

وكانت تقارير سابقة كشفت عن محاولات إماراتية عرقلة عملية الصلح أكثر من مرة بين قطر والسعودية.

كما طالت عملية الصلح الأخيرة بحسب ذات التقارير محاولات إماراتية جديدة لإفشال المصالحة.

لكنها باءت بالفشل بسبب تغير الأوضاع واضطرار ابن سلمان لها لتخفيف الضغط عنه بالتزامن مع صعود الديمقراطيين. برئاسة جو بايدن للبيت البيض ورحيل حاميه والمتستر على جرائمه دونالد ترامب.

وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد في تصريحات له بيناير الماضي، أن حل خلافات بلاده مع الإمارات. لا يزال بحاجة لبعض الجهود الإضافية.

وفيما يتعلق بموقف الدوحة من الحركات السياسية الإسلامية، التي تعتبرها أبو ظبي مصدر “تهديد للاستقرار” قال الوزير القطري. إنه من المهم محاولة جسر الخلافات.

وتابع: “لكن سنقوم بدعم ما تريده الشعوب وأي شيء تسعى إليه الشعوب من أجل بلدانها، إذا كانوا يسعون لتحقيق العدالة باستخدام. الطرق السلمية للتعبير عما يعتقدون أنه صواب، فستواصل قطر دعم تلك المساعي”. حسب قوله.

وكان واضحا للعيان أن الدور الإماراتي منذ بداية الأزمة. كان دوراً همّه الأساسي محاصرة قطر ومقاطعتها وزيادة الكراهية بين دول المنطقة.

وكانت كل من السعودية وقطر قد أعلنتا قبيل انعقاد قمة الخليج الواحدة والأربعين في مدينة العلا السعودية. في الخامس من يناير المنصرم. عن انتهاء حقبة الخلاف والفرقة بين دول الخليج.

وذلك بعد حصار استمر منذ العام 2017، شنته المملكة و الإمارات والبحرين ومعهم مصر ضد الدولة القطرية بدعوى. دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً.

ومنذ ذلك الإعلان والإعلام الإماراتي لم ينفك عن توجيه الهجوم، وبث سموم الحقد والفرقة ضد المصالحة الخليجية. محاولاً إجهاضها بأي وسيلة كانت.

مصر وقمة العلا

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده بصدد تحديد موعد مع الجانب القطري بشأن تقييم مخرجات قمة العلا. التي عقدت بالسعودية قبل شهر.

وفي تصريح لقناة مصرية خاصة قال شكري إن بلاده ملتزمة باتفاق العُلا، مضيفاً: “عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها. فدائماً نحترم هذه الالتزامات ونوفيها”.

وأضاف: “قامت مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وألغت حظر الطيران، وأعادت التعاون البريدي المباشر (..) ونحن. بصدد تحديد موعد للجان الثنائية”.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق من الدولة الخليجية حول ما ذكره الجانب المصري من حوار مرتقب حول نتائج قمة العُلا والتزاماتها.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت، في بيان 20 يناير الماضي، الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما. مضيفةً أن تلك الخطوات تأتي في سياق “الخطوات التنفيذية لقمة العلا”.

وأكد البيان أن “دولة قطر ومصر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وجاء إعلان إعادة العلاقات بعد يومين من إقلاع أول رحلة جوية تربط بين قطر ومصر، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القطيعة.

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