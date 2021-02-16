القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

يشهد الليلة مباراة نارية في قمة دوري المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام. 2020-2021، بين العملاقين فريق ليفربول الإنجليزي. ونظيره أر بي ليبزيج الألماني. داخل معقل الفريق الأخير ملعب ” بوشكاش أرينا”.

وسيخوض كلا الفريقين في مباراة ستحمل المفاجأة بين المنافسين، رغم تراجع في الأداء والمستوى لفريق ليفربول ” الريدز” في دوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم. وتعرضه لثلاثة هزائم متتالية في المرة الأولى له منذ عام 2014م.

في ظل محاولة المدرب الألماني يورجن كلوب 56 عاماً مصالحة عشاق وجماهير ليفربول الإنجليزي اليوم أمام المنافس المتألق صاحب المكينة الألمانية في التهديف في شباك الخصم ليبزيج. والذي يقدم أداءً رائعاً في الدوري الألماني الممتاز ليحتل في ثاني صدارة الترتيب خلف صاحب اللقب السباق البافاري ” البايرن ميونيخ”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة التي ستشهد القوة والمنافسة بين كلا الفريقين. والتي تحمل عنوان الهزيمة وليس التعادل، إلا إذا حصل عكس ذلك لكلا المنافسين. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر والعراق والكويت والبحرين واليمن.

كما ستكون بفارق التوقيت الشتوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن والسودان وليبيا. وكذلك ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت القطرية” المشفرة. والتي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” UEFA Champions League”. هذا الموسم 2020-2021م.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق برشلونة الإسباني ومنافسه الفرنسي باريس سان جيرمان المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

الطموح والإصرار

ويطمح النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً من قيادة بمشاركة فريقه من تحقيق الانتصار على منافسه القوي الألماني أربي ليبزيج في أولى مواجهاته في مباراة الذهاب ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا. وسط ترقب عشاق الوطن العربي وكذلك الكرة الإنجليزية إلى تلك المواجهة وأداء الريدز الإنجليزي.

كما ويسعى الفريق المنافس الألماني من تحقيق الفوز على ميدانه وبين جمهوره الذي سيحضر بشكل محدود وفق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المنتشر في أرجاء دول العالم.

🔴 يـوم المباراة 🔴 بكل تركيز نعود إلى أجواء ليالي الأبطال 💫 🆚 لايبزيج

🏟️ بوشكاش أرينا

⏲️ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة#لايبزيج_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/9cuVXtrcdx — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

خسارة ليفربول الأخيرة

ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي المواجهة القوية أمام منافسه الألماني ليبزيج، بعد تعرضه للخسارة الثقيلة في الدوري ” البريميرليج” الممتاز أمام فريق ليستر سيتي ” الثعالب” بثلاثة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد لحامل اللقب السابق ليفربول المتراجع هذا الموسم.

مواجهة الإياب

ومن المقرر أن يخوض كلا الفريقين بعد مواجهة اليوم. مباراة الإياب بين كلا المنافسين في العاشر من شهر مارس المقبل. كما وتستضيف مباراة العودة فريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه ” الآنفيلد”.

🚨 عــاجـــل 🚨 ⚠️ بول جويس – تايمز | ليفربول قد يُضطر للعب مباراة الإياب – المقرر لعبها على الآنفيلد – ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا على ملعب محايد. pic.twitter.com/24ezlzrrNN — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) February 11, 2021

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر.

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

طالع معرض صور حصة تدريبات الريدز اليوم استعدادًا لمواجهة #لايبزيج_ليفربول في دوري أبطال أوروبا 📸👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 15, 2021

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 50 نقطة، متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة، أما المركز الرابع يأتي فريق تشيلسي الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق ليفربول برصيد 40 نقطة، أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة متساوياً مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السابع إيفرتون 37 نقطة.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 36 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 35نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق ليدز الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق أرسنال برصيد 31 نقطة.

بينما في المركز الثاني عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتراجع في ترتيب الدوري، وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس متساوي بعدد النقاط مع فريق ساوثهامبتون.

أما في مركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 27 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون بنفس عدد النقاط برصيد 26 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 15 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 12 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقاط.

Abschlusstraining done ☑️ pic.twitter.com/6AlDn7niM7 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 15, 2021

ترتيب أر بي ليبزيج بالدوري الألماني

كما ويحتل الفريق المنافس الليلة الألماني في المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للدرجة الممتازة برصيد 44 نقطة بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب السابق البافاري ” البايرن ميونيخ” الذي يدافع عن لقبه هذا الموسم للموسم الثاني برصيد 49 نقطة.

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