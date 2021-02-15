موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في قمة الإثارة بدوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء في أنحاء دول العالم قمة القوة الإثارة بين فريق برشلونة الإسباني أمام حامل اللقب الفرنسي السابق باريس سان جيرمان. في ذهاب ال 16 بدوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021م.

وستقام مواجهة ذات العيار الثقيل بين كلا المنافسين. داخل قلعة الفريق ” البلوغرانا” الإسباني المتعود الذي يستضيف تلك المواجهات القوية ” الكامبنو” أمام منافسه الضيف باريس سان جيرمان. الذي يحل عليه في ظل غياب عدد من نجومه أبرزهم البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

كما وستكون المباراة بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم . في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول قطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق.

وعند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث لمنافسات دوري أبطال أوروبا. ” UEFA Champions League” خلال الموسم الجاري.

كما وستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين فريق برشلونة الإسباني ومنافسه الفرنسي باريس سان جيرمان المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. العامل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية.

مباراة الإياب

وستقام مباراة العودة بعد مواجهة اليوم. بين كلا المنافسين في إياب دوري ال 16 من أبطال أوروبا داخل معلب ” بارك دي برانس” معقل باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

الرسالة التحذيرية للفريق سان جيرمان

وقد نجح فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الانتصار الكبير على منافسه ألافيس. بخماسية رائعة سجل ثنائي الأهداف منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقابل هدف وحيد.

⚡️LIVE NOW! ⚡️ Barça training session ahead of #BarçaPSG! 🖥 Watch now on Barça TV+: https://t.co/bbVNGXoMPq pic.twitter.com/7csYJUp2er — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2021

ضمن منافسات الجولة ال 24 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، قبيل مواجهة منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

عودة الإسباني بيكيه

وقد عاد اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني يسعد للعودة. لصفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه. في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم.

وكان قد أصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21. من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

غياب البرازيلي نيمار

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي” في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة، ليغيب عن مباراة فريق برشلونة الإسباني القادمة ذهاباً وإياباً.

الغياب عن مباريات هامة

وسيغيب النجم البرازيلي بسبب الإصابة عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي لفريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز الأحد المقبل.

وكذلك سيغيب عن مباراة قمة الإثارة في منافسات دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق برشلونة الإسباني القادمة.

مع الاحتمال الضيف بعودته إلى صفوف فريقه ” البي أس جي” الفرنسي في مباراة العودة ” الإياب” التي من الممكن المشاركة فيها لاعب البرازيلي بعد تعافيه من الإصابة العضلية، المقرر عقدها على ميدانه ” بارك دي برنس” في العاشر من شهر آذار/ مارس القادم.

ترتيب الليغا الإسبانية

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل الغريمين التقلدين برشلونة وريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني والثالث برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفرنسي باريس سان جيرمان

كما ويحتل فريق باريس سان جيرمان. ” البي أس جي” ثاني ترتيب الدوري الفرنسي، بعد تمكنه من الانتصار الصعب الأخير أمام منافسه نيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ليخطف ثلاثة نقاط مهمة قبل مواجهته الفريق المنافس برشلونة الإسباني في قمة دوري الأبطال برصيد 54 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل برصيد 55 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك