وفاة الناشط العماني خالد الحنظولي في صحار
وفاة الناشط العماني خالد الحنظولي في صحار
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من هو الناشط خالد الحنظولي الذي أشعلت وفاته مواقع التواصل في سلطنة عمان؟

كتب وطن
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أشعلت وفاة الناشط الشبابي العُماني، ، المفاجئة سلطنة عُمان إثر حادث سير مروع.

وذكرت حسابات عمانية أن الناشط خالد الحنظولي، توفي إثر حادث  سير على أحد طرق سلطنة عُمان.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً لنعي الناشط الشبابي حمل اسم خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله . معبرين عن حزنهم الشديد بوفاته والذي ينحدر من مدينة العُمانية.

رواد مواقع التواصل ينعونه

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق الذي تصدر الترند في السلطنة. مستذكرين مناقبه ودوره في خدم أبناء المدينة والعمل من أجل رفعة سلطنة عمان.

وغرد مصطفى الفازري، مستذكراً خالد الحنظولي قائلاً: “رحل الأخ الكريم ولفقده أثرُ عميق في قلب كل شاب وأسره. لأنه صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توظيف آلالاف من الشباب العماني”.

كما أضاف: “جزاه الله خير الجزاء على ما قدم وجعله الله في موازين حسناته وأن تكون شافعةً له يوم القيامة، اللهم آمين”.

وقال حساب باسم “خدوج”: “هذا الذي يعرف الاصلاح بصمتــه، والحــق يعرفــه والمجـد والقيــم، اللهَّم اغفر لهُ وارحمَه وعافه واعفُ عنه. وَاكرم نزله ووّسع مدخلَه واغسله بالماء. والثَلج والبّرد ونقه مِنْ الذنوب والخطايّا. كما يُنقى الثوب الأبيض مِنْ الدنس”.

كما قال حساب “ورد قابوس”: “يوماً ما ستدرك يا وطن أن ذلك الثائر أحبك أكثر من هؤلاء الثرثارين العابثين، غفر الله له ملء السماوات والأرض”.

وقال حساب “ذيب الشمال”، عن الناشط العُماني: “كان بار بوالدية فخور بعائلته خلوق بين اصدقائه الابتسامة. لا تفارق شفتيه صاحب كلمة حق وحكيم بكلماته وشجاع بأفعاله”.

ناضل من أجل وطنه

وأضاف: “ناضل من أجل الحرية من أجل الوطن وأبناء هذا الوطن قالها بكل عز وفخر نحن أحرار وسنبقي أحرار. إلى جنات الخلد يا أعز الرجال”.

وقال إبراهيم عبد الله: “هو الرجل الذي نادى بالإصلاح وقاد بقلبه الكبير ملحمة سلمية من أجل تطهير أرض السلطنة من المفسدين”.

كما تابع: “ضحى بشبابه ورفض كل المصالح الشخصية وكان دائما يقول مصلحتنا جمعيا هي الأهم ولا نبحث. عن المصالح الشخصية، رحم الله خالد الحنظولي واسكنه فسيح جناته”.

وقال حساب “أبو المجد”: “تحية ووقفة حب وتقدير ووفاء لذلك الجسد الذي كان له الدور الكبير في الاصلاحات. التي سطع منها نور جديد لعماننا. تلك الوقفة التي كانت سلمية وأتت ثمارها من صحار العز حاضرة الشرق وبوابته”.

فريق الطريق الرياضي في سلطنة عُمان علق أنشطته حداداً على وفاة الناشط العُماني، وقال في تغريدة على تويتر. “ينعي مجلس إدارة الفريق المغفور له بإذن الله تعالى اللاعب السابق. وأحد منتسبي الفريق خالد الحنضولي”.

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كما أشار الفريق، إلى أنه الحنظولي توفي أمس سائلين الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوٰان، لافتاً إلى أنه تقرر. إيقاف كافة الأنشطة بالفريق حتى إشعاراً آخر.

كما قالت الدكتورة شيخة الجبرية: “لماذا لا نسمع عنهم الا بعد موتهم؟!، هل لدينا خلل في المجتمع من حيث تناقل أخبار. الخير عن الخيريين كأمثاله حسب ما عٌرف عنه ويتداول عنه الآن؟”.

وأضافت: “رحمة الله عليه وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

كما قال احمد جعبوب: “رحم الله رجلا ذكره الناس بالخير، رحم الله قلبا سمحا محبا فيه النبل والأخلاق وصوت. الحق وأفعال المروءة والكرم والإقدام”.

وتابع جعبوب: “رحم الله خالد الحنظولي وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم أحبابه وأهله وذويه الصبر والسلوان. جلل رحيل الرجال النبلاء العظماء”.

كما نشر يوسف الزدجالي صورة لاستضافته الناشط العُماني في منزله عام 2011، قائلاً: “اللهم إن كان ضيفي لأكرمته. وأنت أكرم الأكرمين، الصورة في منزلي 2011”.

من هو خالد الحنظولي؟

خالد الحنظولي ناشط شبابي لا يمتلك أي شهادة علمية. ينحدر من ولاية صحار شمال سلطنة عُمان ويعتبر من أهم وأبرز شبابها الناشطين.

ومعروف عن الحنظولي مبادراته الشبابية المتواصلة والعمل من أجل خدمة سلطنة عُمان والعمانيين. كما ساهم في توظيف آلاف الشباب إبان تحرك 2011 الشبابي.

وهو من أبرز النشطاء في مظاهرات صحار عام 2011. ولعب دور كبير وأساسي في الحفاظ على سلمية المظاهرات.

سلطنة عمان والأصول السيادية

وفي سياق منفصل كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط. لكل من السعودية وسلطنة عمان.

وأرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

كما تابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط،  أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش. الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

كما أضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية. وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

كما تابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.

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