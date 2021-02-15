من هو الناشط خالد الحنظولي الذي أشعلت وفاته مواقع التواصل في سلطنة عمان؟

أشعلت وفاة الناشط الشبابي العُماني، خالد الحنظولي، المفاجئة سلطنة عُمان إثر حادث سير مروع.

وذكرت حسابات عمانية أن الناشط خالد الحنظولي، توفي إثر حادث سير على أحد طرق سلطنة عُمان.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً لنعي الناشط الشبابي حمل اسم خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله . معبرين عن حزنهم الشديد بوفاته والذي ينحدر من مدينة صحار العُمانية.

رواد مواقع التواصل ينعونه

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق الذي تصدر الترند في السلطنة. مستذكرين مناقبه ودوره في خدم أبناء المدينة والعمل من أجل رفعة سلطنة عمان.

وغرد مصطفى الفازري، مستذكراً خالد الحنظولي قائلاً: “رحل الأخ الكريم ولفقده أثرُ عميق في قلب كل شاب وأسره. لأنه صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توظيف آلالاف من الشباب العماني”.

كما أضاف: “جزاه الله خير الجزاء على ما قدم وجعله الله في موازين حسناته وأن تكون شافعةً له يوم القيامة، اللهم آمين”.

رحل الأخ الكريم ولفقده أثرُ عميق في قلب كل شاب وأسره لأنه صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توظيف آلالاف من الشباب العماني بعد أحداث 2011 وأنا منهم،فجزاه الله خيرالجزاء على ما قدم وجعله الله في موازين حسناته وأن تكون شافعةً له يوم القيامه،اللهم آمين

#خالد_الحنظولي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/00B75nvjCT — Mustafa AlFazari (@MustafaAlFazar1) February 15, 2021

وقال حساب باسم “خدوج”: “هذا الذي يعرف الاصلاح بصمتــه، والحــق يعرفــه والمجـد والقيــم، اللهَّم اغفر لهُ وارحمَه وعافه واعفُ عنه. وَاكرم نزله ووّسع مدخلَه واغسله بالماء. والثَلج والبّرد ونقه مِنْ الذنوب والخطايّا. كما يُنقى الثوب الأبيض مِنْ الدنس”.

#خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله هذا الذي يعرف الاصلاح بصمتــه

والحــق يعرفــه والمجـد والقيــم اللهَّم اغفر لهُ وارحمَه وعافه واعفُ عنه

وَاكرم نزله ووّسع مدخلَه واغسله بالماء

والثَلج والبّرد ونقه مِنْ الذنوب والخطايّا

كما يُنقى الثوب الأبيض مِنْ الدنس pic.twitter.com/DCS3m49dh3 — ﺧــــoмaиـډﻭﻭﻭج🇴🇲 (@K00960517) February 15, 2021

كما قال حساب “ورد قابوس”: “يوماً ما ستدرك يا وطن أن ذلك الثائر أحبك أكثر من هؤلاء الثرثارين العابثين، غفر الله له ملء السماوات والأرض”.

"ويوماً ما ستدرك يا وطن أن ذلك الثائر أحبك أكثر من هؤلاء الثرثارين العابثين"

غفر الله له ملء السموات والأرض…#خالد_الحنظولي_في_ذمة_الله — ورد قابوس (@77Mzmz) February 15, 2021

وقال حساب “ذيب الشمال”، عن الناشط العُماني: “كان بار بوالدية فخور بعائلته خلوق بين اصدقائه الابتسامة. لا تفارق شفتيه صاحب كلمة حق وحكيم بكلماته وشجاع بأفعاله”.

ناضل من أجل وطنه

وأضاف: “ناضل من أجل الحرية من أجل الوطن وأبناء هذا الوطن قالها بكل عز وفخر نحن أحرار وسنبقي أحرار. إلى جنات الخلد يا أعز الرجال”.

#خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله

كان بار بوالدية فخور بعائلته خلوق بين اصدقائه الابتسامة لا تفارق شفتيه صاحب كلمة حق وحكيم بكلماته وشجاع بأفعاله ناضل من اجل الحرية من اجل الوطن وأبناء هذا الوطن قالها بكل عز وفخر نحن احرار وسنبقي احرار…الي جنات الخلد يا اعز الرجال 💔 pic.twitter.com/lwxtCKOeMc — ذيب الشمال💢 (@omani_said666) February 14, 2021

وقال إبراهيم عبد الله: “هو الرجل الذي نادى بالإصلاح وقاد بقلبه الكبير ملحمة سلمية من أجل تطهير أرض السلطنة من المفسدين”.

كما تابع: “ضحى بشبابه ورفض كل المصالح الشخصية وكان دائما يقول مصلحتنا جمعيا هي الأهم ولا نبحث. عن المصالح الشخصية، رحم الله خالد الحنظولي واسكنه فسيح جناته”.

هو الرجل الذي نادى بالاصلاح وقاد بقلبه الكبير ملحمة سلمية من أجل تطهير أرض السلطنة من المفسدين…ضحى بشبابه ورفض كل المصالح الشخصية وكان دائما يقول مصلحتنا جمعيا هي الأهم ولا نبحث عن المصالح الشخصية.. رحم الله خالد الحنظولي واسكنه فسيح جناته #خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/uOofa8zaCG — Ibrahim Abdualh (@AbdualhIbrahim) February 15, 2021

وقال حساب “أبو المجد”: “تحية ووقفة حب وتقدير ووفاء لذلك الجسد الذي كان له الدور الكبير في الاصلاحات. التي سطع منها نور جديد لعماننا. تلك الوقفة التي كانت سلمية وأتت ثمارها من صحار العز حاضرة الشرق وبوابته”.

تحية ووقفة حب وتقدير ووفاء لذلك الجسد الذي كان له الدور الكبير في الاصلاحات التي سطع منها نور جديد لعماننا تلك الوقفه التي كانت سلميه وأتت ثمارها من صحار العز حاضرة الشرق وبوابته. #خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله — ابو المجد (@kKlY6rTHJiVYEKv) February 15, 2021

فريق الطريق الرياضي في سلطنة عُمان علق أنشطته حداداً على وفاة الناشط العُماني، وقال في تغريدة على تويتر. “ينعي مجلس إدارة الفريق المغفور له بإذن الله تعالى اللاعب السابق. وأحد منتسبي الفريق خالد الحنضولي”.

كما أشار الفريق، إلى أنه الحنظولي توفي أمس سائلين الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوٰان، لافتاً إلى أنه تقرر. إيقاف كافة الأنشطة بالفريق حتى إشعاراً آخر.

ينعي مجلس إدارة الفريق المغفور له بإذن الله تعالى اللاعب السابق وأحد منتسبي الفريق خالد الحنضولي الذي وافته المنية مساء الأمس، سائلين الله له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوٰن. وعليه تقرر إيقاف كافة الأنشطة بالفريق حتى إشعاراً آخر.#خالد_الحنظولي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/xVZyYQg1ip — فريق الطريف الرياضي (@Altareefteam) February 15, 2021

كما قالت الدكتورة شيخة الجبرية: “لماذا لا نسمع عنهم الا بعد موتهم؟!، هل لدينا خلل في المجتمع من حيث تناقل أخبار. الخير عن الخيريين كأمثاله حسب ما عٌرف عنه ويتداول عنه الآن؟”.

وأضافت: “رحمة الله عليه وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

لماذا لا نسمع عنهم الا بعد موتهم؟! هل لدينا خلل في المجتمع من حيث تناقل أخبار الخير عن الخيريين كأمثاله حسب ما عٌرف عنه ويتداول عنه الآن؟ رحمة الله عليه وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان..#خالد_الحنظولي_في_ذمه_الله — د. شيخة الحجرية (@DrSheikhaHamed) February 15, 2021

كما قال احمد جعبوب: “رحم الله رجلا ذكره الناس بالخير، رحم الله قلبا سمحا محبا فيه النبل والأخلاق وصوت. الحق وأفعال المروءة والكرم والإقدام”.

وتابع جعبوب: “رحم الله خالد الحنظولي وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم أحبابه وأهله وذويه الصبر والسلوان. جلل رحيل الرجال النبلاء العظماء”.

#خالد_الحنظولي_في_ذمة_الله

رحم الله رجلا ذكره الناس بالخير ، رحم الله قلبا سمحا محبا فيه النبل والأخلاق وصوت الحق وأفعال المروءة والكرم والإقدام.

رحم الله خالد الحنظولي وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم أحبابه وأهله وذويه الصبر والسلوان.

جلل رحيل الرجال النبلاء العظماء. pic.twitter.com/UkEY3HuN5W — 🇴🇲 أحمد جعبوب 🇴🇲 (@jaboobahmed7) February 15, 2021

كما نشر يوسف الزدجالي صورة لاستضافته الناشط العُماني في منزله عام 2011، قائلاً: “اللهم إن كان ضيفي لأكرمته. وأنت أكرم الأكرمين، الصورة في منزلي 2011”.

اللهم إن كان ضيفي لأكرمته

وأنت أكرم الأكرمين.

الصورة في منزلي 2011#خالد_الحنظولي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/AiOzChM9gn — يوسف الزدجالي (@springism414) February 15, 2021

من هو خالد الحنظولي؟

خالد الحنظولي ناشط شبابي لا يمتلك أي شهادة علمية. ينحدر من ولاية صحار شمال سلطنة عُمان ويعتبر من أهم وأبرز شبابها الناشطين.

ومعروف عن الحنظولي مبادراته الشبابية المتواصلة والعمل من أجل خدمة سلطنة عُمان والعمانيين. كما ساهم في توظيف آلاف الشباب إبان تحرك 2011 الشبابي.

وهو من أبرز النشطاء في مظاهرات صحار عام 2011. ولعب دور كبير وأساسي في الحفاظ على سلمية المظاهرات.

سلطنة عمان والأصول السيادية

وفي سياق منفصل كشفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن الانخفاض في الأصول السيادية على المدى المتوسط. لكل من السعودية وسلطنة عمان.

وأرجعت الوكالة سبب هذا الانخفاض إلى تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط.

كما تابعت “موديز” في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، 10 فبراير/شباط، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش. الوقائية في السعودية وسلطنة عمان.

وهو ما يقلل بالتالي القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وتسبب انخفاض أسعار النفط الناجم عن كورونا، إلى الزيادة المرتفعة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية.

والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.

كما أضاف التقرير أنه “في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية. وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط”.

كما تابع بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في كل من قطر وأبو ظبي، لا يزال قادراً على تغطية عقود من العجز المالي، في المستويات الحالية.

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