نشر المعارض الإماراتي جاسم راشد الشامسي، مقطع فيديو جديد عبر تويتر، يتحدث فيه حول الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات بحق شخصيات معينة، من عملية إقصاء وتغيير. للتناغم مع المرحلة السياسية الجديدة التي دخلت بها الإمارات برجوع علاقاتها مع قطر ومحاولة تحسينها مع تركيا.

وقال المعارض الإماراتي خلال المقطع الذي رصدته “وطن” عبر قناته بيوتيوب: “للأسف مدينة السعادة الجميلة بالإمارات لم تكن سعيدة في الفترة الماضية.”

وأضاف:”كما أن هذه مدينة الأقمار الصناعية لم تكن سياستها موفقة خلال الفترة الماضية. ومدينة السعادة والسلام لم يكن سلامها موفقاً. حينما طبعت مع الصهاينة.”

وتابع: “مدينة النجاح والإبداع لم تكن ناجحة في علاقاتها مع قطر ولم تحقق البنود الـ13 التي أرادوها من قطر”.

واستمر المعارض الإماراتي قائلاً: ” لذلك حاول هؤلاء الحكام الشطار المستبدين في الإمارات تزيين الواقع، ولزم ذلك أن يكون إنهاء. حصار قطر، ثم التطبيع مع الصهاينة. ثم سحب قواتهم من اليمن”

وأكمل جاسم الشامسي:”ثم دعم عملية السلام في ليبيا، في فترة التغييرات الأخيرة التي تغيرت مع ظهور بايدن في الساحة، وأيضاً لازمهم كبش فداء لهذا الأمر”.

أنور قرقاش يهاجم قطر وتركيا

وزاد في قوله: “كذلك لزم تغيير شخصيات لتحسين صورتهم ومنهم كان الوزير أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. الذي شفتم تصريحاته التي تهجم فيها على تركيا وقطر، وبالتزامن مع رغبة الإمارات تحسين العلاقة مع تركيا، فلزم تغيير قرقاش”.

وأظهر المقطع تصريحات سابقة للوزير الإماراتي أنور قرقاش. يتهم فيها قطر بدعم جماعات إرهابية ومسلحة، إضافة إلى توجيهه. اللوم إلى تركيا لعرقلة عملية السلام في المنطقة.

وأوضح المعارض الإماراتي بأن هذه التصريحات كانت سبب للإيقاع بهذا الشخص.

وتم وضعه كمستشار وهو منصب يتم فيه تجميد العمل السياسي للشخص.

كما أوضح المعارض الإماراتي أن الشخص الثاني كان زكي نسيبة، الذي كان مترجماً للشيخ زايد.

حيث أن نسيبة مهتم من أيام والده بالتطبيع مع الصهاينة وإبرام علاقات جيدة معهم، ثم ظهر بالساحة شخصين لهم علاقة بزكي نسيبة. وهم أخوه غانم نسيبة، ويقوم بمهاجمة قطر.

وتابع المقطع مظهراً غانم نسيبة خلال ظهوره عبر إحدى الفضائيات يتحدث فيها حول الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف المعارض الإماراتي بأن لانا نسيبة بنت زكي نسيبة أيضاً وهي الآن تمثل الإمارات بالأمم المتحد، وتتابع التطبيع مع الصهاينة.

وأوضح:”ولذلك هذا الحدث الذي ظل يلاحق عائلة نسيبة سواء ضد قطر، ألزم أن يكون هناك تقييد لبعض الأشخاص لأنهم سيكونوا. خطر على الشأن الإماراتي بالمستقبل.”

الإطاحة بأنور قرقاش وزكي نسيبة

وأعلنت دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية تضمن مغادرة وزيري الدولة أنور قرقاش وزكي نسيبة.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات -في تغريدة- حينها إن التعديل الوزاري أسفر عن انضمام شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان. وخليفة شاهين المرر إلى وزارة الخارجية وزيرين للدولة.

وتم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات .. pic.twitter.com/dTYBbRYwOJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 10, 2021

وأضاف أن أنور قرقاش سيغادر الوزارة للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، كما سيغادرها زكي نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.

وفي الوقت نفسه كرّم ولي عهد أبو ظبي -محمد بن زايد آل نهيان- كلًّا من قرقاش ونسيبة.

سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي..الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات..تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح. pic.twitter.com/6myZRcxvm5 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 10, 2021

قانون الجنسية لصالح إسرائيل

وكان المعارض الإماراتي “جاسم راشد الشامسي” مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق، كشف في وقت سابق عن الأسباب. الحقيقية لقانون الجنسية الجديد في الإمارات. والذي أعلن عنه حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “الشامسي” في مقطع فيديو رصدته “وطن” ضمن حلقته الجديدة من برنامج “من الإمارات”، إن القنبلة التي فجرها النظام الإماراتي. بقيادة المحمدين محمد بن راشد ومحمد بن زايد مؤخرا. يقصد (قانون التجنيس) تأتي ضمن محاولتهم الدائمة للظهور بدور التميز سواء كان القرار “صح أم غلط ما يهم، المهم يحاولوا يكونوا متميزين في بعض القوانين حول المنطقة”

وأوضح المعارض الإماراتي أنه لا يعارض قانون تجنيس الأجانب، حيث هناك منهم فعلا من يستحق الجنسية الإماراتية خاصة فئة البدون. وأبناء بعض المواطنات “اللي مسقط رأسهم في الإمارات”

لكن الشامسي يرى في نفس الوقت أن هذا النظام، يفرض القانون على الشعب دون أي استفتاء أو مشاورة، ودون النظر إلى رأي.

المجلس الوطني فاقد الصلاحية

وشدد الشامسي على أن المجلس الوطني “فاقد الصلاحية لأنه معين من الحكام وهو مجلس ينفذ الأوامر فقط مقابل إتاوات. ومبالغ مالية وامتيازات من الحكام لأعضائه، ولا يعبر عن الشعب.”

ويشار إلى أن الإمارات، أدخلت تعديلات جديدة على قانون الجنسية الإماراتية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي. لفئات معينة تضم مستثمرين وموهوبين في الدولة بينما رآى متابعون أنه قرار “من أجل عيون الإسرائيليين”.

وأعلن ذلك حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن” حينها.

وقال ابن راشد، إنه وبتوجيهات من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد تم اعتماد تعديلات قانونية على الجنسية الإماراتية.

والسبب الرئيس لقانون تجنيس الوافدين الذي أقرته الإمارات ـ من وجهة نظر جاسم الشامسي ـ هو رغبتها في جذب الاستثمارات. بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعانيها الإمارات بسبب سياسات ابن زايد ـ حاكم الإمارات الفعلي ـ التي تنشر الرعب بين المستثمرين وباتت الإمارات بيئة غير آمنة للاستثمار.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك