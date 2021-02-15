بعد شهر ونصف من اختفائه.. العثور على جثة العماني عبدالله الفارسي مقتولاً

أعلنت شرطة عمان السلطانية اليوم الاثنين، عن عثورها على جثمان المواطن عبدالله الفارسي بعد شهر ونصف من اختفائه.

اختفى قبل شهر ونصف!

وقالت الشرطة العمانية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية. بالتعاون مع التشكيلات المختصة فكت لغز اختفاء مواطن قبل شهر ونصف بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة.

وأشارت الشرطة في بيانها أنها عثرت على جثمان المواطن بمحافظة الوسطى، كما ألقت القبض على شخص. بعد التحقق من وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ونوهت شرطة عمان السلطانية في بيانها الذي لم تذكر خلاله اسم المواطن المقتول، أن القضية قيد الإجراءات.

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بالتعاون مع التشكيلات المختصة تكشف حقيقةاختفاء مواطن قبل شهر ونصف بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة والعثور على جثمانه بمحافظة الوسطى،وتلقي القبض على شخص بعد التحقق من وجود شبهة جنائية في الوفاة، والقضية قيدالإجراءات#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 15, 2021

الضحية عبدالله الفارسي

وذكر ناشطون عمانيون أن الشاب المقتول يدعى عبدالله الفارسي، ونشر مغرد باسم عبدالماجد الفارسي صورة للضحية. وعلق عليها: “قتلوك غدراً و لكن نحسبك عند الله شهيد، رحم الله روحك عبدالله”.

قتلوك غدراً و لاكن نحسبك عند الله شهيد ، رحم الله روحك عبدالله💔💔 https://t.co/oXFXHe0Nd6 pic.twitter.com/z3zuqkoR2w — عبدالماجد الفارسي (@mjoood_om) February 15, 2021

وأعاد آخر نشر نفس الصورة، وعلق عليها: “بقلوب يملئها الأسى وبقضاء الله وقدره عُثر على جثمان الاخ والصديق. #عبدالله_الفارسي وهو مفارقاً للحياة نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان “.

بقلوب يملئها الأسى وبقضاء الله وقدره عُثر على جثمان الاخ والصديق #عبدالله_الفارسي وهوه مفارقاً للحياة نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..😭💔 pic.twitter.com/inndYUMesc — S.Y.A.ALFARSI (@saleh3131990) February 15, 2021

ونعى الناشط واليوتيوبر جمال الكمشكي، عبدالله الفارسي وكتب: ” لعثور على جثة المغدور به عبدالله الفارسي. بعد بحث قريب الشهر، شاب خلوق نفقده بكل ألم وحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يا ذو الوجه الحسن”.

العثور على جثة المغدور به عبدالله الفارسي بعد بحث قريب الشهر شاب خلوق نفقده بكل ألم وحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون

رحمك الله يا ذو الوجه الحسن💔 pic.twitter.com/CZjvHcexZY — جــمــال سـلـيمـان الكــمشــكي (@JamalOman557) February 15, 2021

تضارب الأقوال حول جنسية القاتل

وجاء في رد أحد المغردين على الكمشكي، ما يُلمح إلى أن قاتله وافد، فكتب: ” هذه نتيجة الثقة العمياء بالوافدين. وإشراكهم في كل شيء، الله يرحمه ويغفر له ويثبته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذه نتيجه الثقه العمياء بالوافدين واشراكهم في كل شي الله يرحمه ويغفر له ويثبته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون — شروق (@tVRhIDfl3jn0LHX) February 15, 2021

وأكد آخر هذه الرواية وقال: “على حسب المتداول تم العثور عليه مقتولا في صحراء هيماء تم الغدر به عن طريق شركاء. له في التجارة من دولة عربية مجاورة رحمه الله و غفر له”.

وتضاربت الأقوال حول جنسية القاتل، فكتب ناشط: ” القاتل عماني، من صحار والمقتول من صحار أيضاَ”.

القاتل عماني . من صحار والمقتول من صحار — ابراهيم التركي (@f950_b) February 15, 2021

وعلق آخر: “من صحار الصويحره فعلا قبل شهر ونصف طالع من بيته برفقة شخص آخر وكان يحمل مبلغ . من المال ١٥ ألف ريال عماني حسب أقوال شخص من جيرانه”.

من صحار الصويحره فعلا قبل شهر ونصف طالع من بيته برفقة شخص آخر وكان يحمل مبلغ من المال ١٥ الف ريال عماني حسب اقوال شخص من جيرانه الله يرحمه — الأطرش (@Cfy69KekCIIfKoD) February 15, 2021

قُتل بوحشية

بينما ذكر مغرد أن القاتل صديقه، وأنه قتله بوحشية، وكتب: ” خيانة وغدر من صديقه وقتله بوحشية الله يرحمه”.

خيانة وغدر من صديقه وقتله بوحشية الله يرحمه — العاصف (@alaasf_storm) February 15, 2021

وادعى آخر أن القاتل قام بذبح وتقطيع عبدالله الفارسي، وكتب: ” قتل بأشبع الصور….ذابحنه ومقطعنه قطع”.

قتل بأشبع الصور….ذابحنه ومقطعنه قطع — 🇴🇲math🇴🇲 (@almuskari) February 15, 2021

وطالب الناشط أحمد حسن بتطبيق القصاص الشرعي على مرتكبي الجرائم، وقال: ” لن تنتهي مثل هذه الحالات. إلا بأن تطبق أحكام الله في القصاص لإنه سبحانه وتعالى أعلم من الناس جميعا”.

وتابع: “على أنه لا يوجد حكم آخر ما عدا القصاص الذي ينص عليه كتاب الله خلاف حكم الله لا تنتظر أن تقف مثل. هذه الأمور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

لن تنتهي مثل هذه الحالات إلا بأن تطبق أحكام الله في القصاص لإنه سبحانه وتعالى أعلم من الناس جميعا. على أنه لايوجد حكم آخر ما عدى القصاص الذي ينص عليه كتاب الله .خلاف حكم الله لا تنتظر أن تقف مثل هذه الأمور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علما بأن الجاني قد ارتكب جرائم قتل من قبل — أحمد حسن (@Ahmed1Alfarsi) February 15, 2021

وأشار أحمد حسن أن الجاني ارتكب جرائم قتل من قبل وله سوابق.

علما بأن الجاني قد ارتكب عدة جرائم قتل من قبل هاذي الجريمة — أحمد حسن (@Ahmed1Alfarsi) February 15, 2021

سالم الوهيبي ضحية وافد أيضا!

وأعادت جريمة قتل عبدالله الفارسي إلى الأذهان، جريمة قتل المعلم ورجل الأعمال العماني سالم هدوب الوهيبي. على يد وافد أيضاً، والتي عادت إلى الواجهة عدما أعلن المحامي تركي المعمري عن صدور الحكم النهائي في حق القاتل منتصف الشهر الماضي.

وقال حينها المحامي تركي المعمري بتغريدة له عبر “تويتر”: “تحية للقضاء العماني الشامخ محكمة الاستئناف بصور. تقضي بإعدام وحش مصيرة، القصاص لمجرم مصيرة، في عدالة ناجزة سريعة نفتخر ونعتز بها”.

تحية للقضاء العماني الشامخ

محكمة الاستئناف بـ #صور تقصي بإعدام #وحش_مصيرة #القصاص_لمجرم_مصيرة

في عدالة ناجزة سريعة نفتخر ونعتز بها pic.twitter.com/ML6nBT0sQx — المحامي تركي المعمري (@qaroon111) January 18, 2021

ودشن الناشطون آنذاك هاشتاج #القصاص_لمجرم_مصيرة، والذي عبروا خلاله عن سعادتهم بصدور حكم الإعدام في حق القاتل. مشيدين بعدالة القضاء في سلطنة عُمان.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر إبريل الماضي، حين أعلنت شرطة عمان السلطانية، أن جريمة قتل وقعت في ولاية مصيرة. مؤكدة إلقاءها القبض على القاتل الذي تبين أنه من جنسية آسيوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن الجريمة وقعت في ساعة متأخرة من الليل، حين دخل الجاني إلى غرفة نوم المجني. عليه سالم هدوب الوهيبي. وباغته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، في حين أصيبت زوجته بطعنات أيضا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نقاشا كان قد دار بين “مجرم مصيرة” والمجني عليه، يتعلق بعاملة المنزل، حيث ادعى القاتل أنها زوجته.

عدة طعنات قاتلة

فيما كان المعلم المغدور قد طلب من القاتل عدم التردد على منزله؛ لأن له حرمته، فقرر الآسيوي الانتقام. وقتله وسدد له طعنات أدت إلى وفاته. وأصيبت زوجته إصابات خطيرة، تم نقلها على إثرها للعناية المركزة.

وأعلن المحامي تركي المعمري حينها عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

العمالة السائبة

وزادت العمالة الوافدة السائبة في السلطنة من نسبة الجرائم بمختلف أنواعها، وازدادت المطالب بإصدار قوانين جديدة. يتم من خلالها ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في السلطنة وخصوصا السائبة.

وكشفت أرقام رسمية رصدتها صحيفة “الشبيبة” العمانية عام 2019، أن 17 شخصاً على الأقل راحوا ضحايا لجرائم القتل في السلطنة خلال 6 أشهر فقط منهم 12 مواطناً.

وبحسب الأرقام أن 5 أطفال مواطنين راحوا ضحية جريمتي قتل وقعتا في بدية وبهلاء خلال الفترة المشار إليها .

وسجلت أشهر مايو ويونيو ويوليو فقط 5 جرائم قتل راح ضحيتها 12 شخصاً كان آخرها مقتل عائلة مكونة من 5 أشخاص في ولاية بدية أقدم عليها وافدون من جنسية آسيوية.

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