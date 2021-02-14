ياسمين صبري تستعرض هدية زوجها أحمد أبو هشيمة في عيد الحب

في تفاعل منها حول ما يعرف بـ”عيد الحب” الذي يوافق الرابع عشر من فبراير/شباط لكل عام. نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور الهدية التي تلقتها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ما اثار الجدل بين متابعيها.

وقامت ياسمين بنشر صورة لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها عيد حب سعيد حبيبتي.

وذلك عبر خاصية الستوري في موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بعبارة، “شكراً حبيبي”، كما قامت بنشر صورة التقطتها لقطتها التي تقف بجوار الورد.

وكتبت أن الجميع أبدى إعجابه بالهدية.

ياسمين صبري

وكالعادة تستمر الفنانة المصرية ياسمين صبري بإثارة الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها تناقل نشطاء لصور. وصفت بـ”الصادمة” للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي تتربع على عرش الممثلات المصريات بحسب آراء الجمهور.

وتناقل المغردون صورة قديمة قالوا إنها تعود للفنانة المصرية، قبل أن تصبح مشهورة وتتزوج من رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة.

وبجانب تلك الصورة صورة جديدة لها، وظهر عليها اختلافاً كبيراً في ما بين قبل النجومية وبعدها. وبدا على شكلها اختلافاً كبيراً. يوضح أنها تغيرت بشكل كامل بعد النجومية.

عضلات ياسمين

وكانت ياسمين صبري قد أثارت حالة من الجدل قبل أسبوعين، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو عبر انستغرام، أظهرها وهي تستعرض. لياقتها البدنية في ممارسة تمارينها الرياضية داخل صالة التدريب.

وتفاعل الآلاف من المتابعين على الصور التي بدت بارزة فيها عضلاتها، فيما ذهب آخرون للسخرية مشبهين إياها بالرجل.

وصادف تاريخ الواحد والعشرين من يناير/كانون الثاني، عيد ميلاد ياسمين صبري، لتتم بذلك 33 عاماً من عمرها. فيما تحرص ياسمين. بشكل مستمر على مشاركة جمهورها أحدث الصور والإطلالات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجدير بالإشارة بأن لياسمين أعمال عديدة كان آخرها مسلسل “فرصة ثانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان للعام 2020. وكانت من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وشارك ياسمين بطولة المسلسل أحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبى مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

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