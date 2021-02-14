“هو مين”.. ديانا كرزون تكشف عن حملها بطريقة غير تقليدية

حسمت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، الأنباء المتداولة حول حملها، خاصة بعد ظهورها بقفطان مغربي طويل بأحد حفلاتها الخاصة.

هو مين؟

وقررت ديانا كرزون أن تُعلن عن حملها بطريقتها الخاصة، حيث قامت بطرح أغنية مصورة بعنوان “هو مين” عبر “يوتيوب”. برفقة زوجها معاذ العمري.

ثم نشرت ديانا كرزون عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، صورة قلادة ذهبية على شكل امرأة حامل بآخر مشهد من أغنيتها “هو مين”.

وعلقت ديانا كرزون على الصورة قائلة: ” متل الحب بأول فترة، بياخد احساسك بالفطرة، بيجي بلحظة وكل الفكرة، معاه بتضيع”.

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ديانا كرزون تشكر جمهورها

وفهم الجمهور رسالة ديانا كرزون بأنها إعلان عن الحمل، وانهالت المباركات عليها وعلى زوجها بالمباركات وتمني قدوم مولودها بالسلامة. ما جعلها توجه شكراً خاصاً لهم.

فنشرت ديانا كرزون لقطةً من الكليب وعلقت: ” الحب يأتي دون سبب، ليس هناك قيود له، لا يأتي بمال و لا يؤخذ بجمال. ولا يقاس بعمر هو قــدر، شكرا لكل حدا باركلي أنا ومعاذ بالحمل، الفرحه يلي شفناها منكم كانت أحلى وأغلى حب، والله لا يحرمني منكم”.

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قفطان واسع وانتفاخ يثير الشك

وانتشرت قبل أسابيع العديد من الأنباء التي تشير إلى حمل ديانا كرزون بعد ظهورها في إحدى الحفلات الخاصة وهي ترتدي القفطان. المغربي الطويل وبدت منتفخة قليلا.

وأثار شكل ديانا كرزون في حينها الجدل والتساؤلات، بينما الفنانة الأردنية الصّمت، وأكدت في لقاء صحفي أن الموضوع خاص. وامتنعت عن الحديث حول الخبر آنذاك.

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مفاجأة ديانا كرزون لزوجها

وكانت ديانا كرزون قد فاجأت زوجها معاذ العمري بمناسبة مرور عام على إعلان ارتباطهما الذي تزامن مع بدء برنامجه الجديد “مع معاذ”. الذي يقدمه عبر إذاعة “ميلودي الأردن”.

وتداول الناشطون حينها مقطع فيديو لمعاذ وهو داخل الاستديو أثناء البث المباشر لحلقته الأولى، بينما يقوم أحد زملائه بإدخال. قالب كيك كُتب عليه “مبروك برنامج مع معاذ.. أنت ملك الهوا وأنت ملك قلبي”.

هكذا فاجأت ديانا كرزون زوجها معاذ العمري بمناسبة برنامجه الجديد @iamdianakarazon pic.twitter.com/JxmMmuSVRn — غرد بالأردني (@jordan_tweeet) February 3, 2021

وفي هذه اللحظة، بثت الإذاعة مقطعًا صوتيًا لديانا كرزون عبر البرنامج، قالت فيه: “معاذ أحببت أن أهنيك على طريقتي أنت ملك الهوا وملك قلبي”.

حادثة أحلام التميمي إلى الواجهة من جديد

لكن عودة معاذ العمري إلى الإذاعة نفسها ببرنامج جديد، عرضه للهجوم من بعض الجماهير الذين لم ينسوا ما فعله سابقاً مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي. والتي كانت سبباً في إنهاء برنامجه الأول وانسحاب الداعمين للبرنامج.

كل إعلامي بالعالم بيخبص وبيتبهدل مرة بالسنة، الا معاذ العمري كل دقيقتين.#الأردن pic.twitter.com/aJEQ5bYhiR — General Inspector (@GeneralInspect2) February 3, 2021

وكانت أحلام التميمي تناشد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للسماح لزوجها نزار التميمي بالعودة إلى الأردن بعد رفض عمان تجديد إقامته. واضطراره للتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال مداخلة لأحلام التميمي في البرنامج مع المذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري، تم قطع الاتصال مع “أحلام” بحجة تقطيع في الصوت. والاتصال بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا.

ولم يتم الرجوع إلى أحلام مردة أخرى أو منحها أي فرصة للحديث.

وأثار حينها تصرف المذيعين مع المحررة “التميمي” استياءً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ وشنوا هجوماً قوياً عليهما .

وبعد أيام من الحادثة، قدّم المذيع الأردني جهاد أبوبيدر استقالته من إذاعة “ميلودي” على الهواء مباشرة.

بينما كشف معاذ العمري، أنه وزميله جهاد أبو بيدر فعلاً قاما بقطع اتصال الأسيرة المحررة أحلام التميمي وقال حينها فيديو نشره عبر حسابه على “فيسبوك”. “صوت الحق والحقيقة لا يُقطع، طلبنا أحلام التميمي، وأوجه لها تحية كبيرة أنها ظهرت معنا أول مرة”.

وتابع: “وأوجه لها مليار تحية أنها لم تظهر معنا في المرة الثانية، لأننا نحن فعلاً قطعنا الاتصال، وخرجت على الهواء في اليوم الثاني. وفي اليوم الثالث وكذبنا وقلنا إننا لم نقم بقطع الاتصال”.

معاذ يكشف التفاصيل

وأضاف العمري: “لكننا قطعنا الاتصال وأنا مسؤول عن كلامي، وأعطيت الفرصة الكاملة والكافية لزميلي جهاد أبو بيدر. لتوضيح ماحدث لكنه خرج بفيديو مدته ساعة لا يوجد به أي جزء من الحقيقة، عدا أننا طلبنا ظهورها ونسقنا لاتصالها. وهذا الفيديو لا يمثلني وهذا الدفاع لا يمثلني، لأنه ليس حقيقة”.

ووصف العمري حينها ما حدث بـ”الفوضى الغريبة”، مؤكداً أنه لن يقبل أن يكون جزءاً منها، كاشفاً المزيد من تفاصيل ماحدث لاحقاً. وقال: “ذهبت إلى جهاد قبل أن ينشر الفيديو ورجوته أن يطلعني على محتواه لكنه رفض”.

وأكد العمري أنه حين أخذ اتصال أحلام التميمي، حدث قلق وكركبة وهلع داخل الاستديو، وأخذوا إشارات بقطع الاتصال. مضيفاً. “لكن حركة يدي كانت واضحة بألا يُقطع الاتصال، لكن زميلي أعطى إشارة بالقطع”.

وعبر العمري عن غضبه مما حدث لاحقاً من هجوم على الإذاعة والمذيعين، وقال: “هذا ماحدث، ولا يجوز أن نحاول. طمس الحقيقة، أمهاتنا وأخواتنا. وعائلتنا تم شتمهم، لماذا؟ لأنه لا يوجد رجل يعترف ويخرج ويقول نعم قطعنا الاتصال. لأنه إذا لم نكن رجالاً وراء المايكات، لا تلزمنا هذه الصنعة بأكملها”.

ولمح العمري حينها إلى احتمال أن يخسر عمله بسبب هذا الاعتراف، وقال: “لا يعنيني لو خسرت مال الدنيا، لكنني. لن أخسر أن أكون متصالحاً. مع نفسي قبل أن أكون متصالحاً مع الناس، ولن أكذب وأخترع مسرحيات، وكل ما أريده أن أحترم نفسي. نعم قطعنا الصوت، وكان صوت أحلام التميمي متقطعاً ولكن ليس عبثاً، ومن الذي قام بذلك، لا أعلم، ولا يوجد أي مبرر”.

زواج ديانا كرزون

يُشار إلى أن ديانا كرزون تزوجت من الأردني معاذ العمري في 2020، بحفل زفاف بسيط اقتصر على حضور أسرتها وعدد من الأصدقاء.

واستدعى الأمن الأردني المعاذ العمري فور انتهاء حفل زفافهما رغم أن العروسين التزما بقانون الدفاع بما يخص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا. إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وكشف معاذ العمري حينها حقيقة ما حدث له في المركز الأمني وكتب على فيسبوك: “إلى بعض الدكاكين الاعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي. لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة.”

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