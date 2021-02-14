بعد ضربة فدوى سلام.. هذا ما فعلته سلطنة عمان مع أميرة الشنفري بسبب منشوراتها

شنت السلطات القضائية في سلطنة عُمان، حملة ضد المحتوى الخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بإغلاق حسابات عدة لمشاهير السوشيال ميديا.

إغلاق حسابات خادشة للحياء

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحكاماً قضائية صدرت ضد بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة. لأسباب خادشه للحياء والإخلال بالآداب العامة.

#عمان_لايف | إغلاق حسابات لمشاهير التواصل الاجتماعي في السلطنة ،لأسباب خادشه للحياء والإخلال بالاداب العامه pic.twitter.com/0OZOz1MoTC — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 13, 2021

ولم تُشر وسائل الإعلام العُمانية إلى أسماء المشاهير الذين أُغلقت حساباتهم، لكن ناشطون عمانيون أشاروا إلى أن المقصود فدوى سلام. وأميرة الشنفري المعروفة بلقب “أميرة الكون”.

“أميرة الكون” حديث العمانيين

وتصدر هاشتاج #اميره_الكون قائمة التريند الأكثر تداولاً في سلطنة عُمان، والذي أشاد عبره الناشطون بالقضاء العُماني، ودوره. بالمحافظة على صورة السلطنة المُحافظة.

فكتب الناشط العماني علي المقبالي: “خبر جدًا مفرح ونشكر محكمة القضاء على هذا الحكم، ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات. التي لا تمد الشعب العماني بصلة، نحن مع القضاء العماني”.

#اميره_الكون#نحن_مع_القضاء_العماني خبر جدًا مفرح ونشكر محكمة القضاء ع هاذا الحكم …. ونتمنى بعد غلق الكثير من الحسابات التي لا تمد الشعب العماني بصله pic.twitter.com/G7xDKspr0n — علي المقبالي (@ali_almqbali_) February 13, 2021

ووافقه آخر الرأي مُطالباً بالقبض على آخرون، وكتب: “يعيش القضاء العماني، الله يلحق الحبل بالدلو شي كم واحد فبالي يآرب. ينالهم أكثر من ذا الحكم ، راعية الأصفر ، وراعية المالديف، احلى وحدة”.

#اميره_الكون يعيش القضاء العماني…

الله يلحق الحبل بالدلو

شي كم واحد فبالي يآرب ينالهم أكثر من ذا الحكم ..

راعية الأصفر … وراعية المالديف…. واحلى وحده… — ‏‎شايب مزيون🎅 (@FairNimar) February 14, 2021

المجتمع العماني المحافظ

وأشاد آخر بالمجتمع العُماني الذي لا يزال مصراً على التمسك بأصالته، وكتب: “الحمدلله مازال المجتمع متمسك بأصالته والقيم التي تربى عليها وشكرا. لقضائنى على وضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة لكل ماهو عماني”.

الحمدلله مازال المجتمع متمسك بأصالته والقيم التي تربى عليها وشكرا لقضائنى على وضع حد لكل من تسول له نفسه الإساءة لكل ماهو عماني #اميره_الكون — اليحيائي🇴🇲🇵🇸 (@r19850327b) February 14, 2021

وأعادت الناشطة عهد نشر جزء من خطاب السلطان هيثم بن طارق حول تطوير أدوات المساءلة والمحاسبة. وعلقت عليها: “القوانين والتشريعات منظومة متطورة تتغير لتواكب معطيات كل عصر. والمجتمع العماني عرف عنه رقي وطيبة أخلاق شعبه ولا نرضى أن تتغير هذه النظرة بسبب مشاهير أنتم كنتم سبب في شهرتهم بمتابعتكم لحساباتهم التي للأسف لا تقدم شيئا مفيداً يتناسب مع مبادئ وقيم الوطن العزيز”.

القوانين والتشريعات منظومة متطورة تتغير لتواكب معطيات كل عصر. والمجتمع العماني عرف عنه رقي وطيبة أخلاق شعبه ولا نرضى أن تتغير هذه النظرة بسبب مشاهير أنتم كنتم سبب في شهرتهم بمتابعتكم لحساباتهم التي للأسف لا تقدم شيئا مفيداً يتناسب مع مبادئ وقيم الوطن العزيز.

#اميره_الكون pic.twitter.com/eqG0LgtUyE — عهد العبرية (@hdalbry) February 14, 2021

ظاهرة الشهرة عبر السوشيال ميديا

وتساءلت لمار البلوشي في تعليقها حول ظاهرة الشهرة، وقالت: “وسائل التواصل عامرة بكثير من الأسماء المشهورة وبين المحتوى الجاد. الذي يقدم محتوى علميًا أو معرفيًا أو المشاهير الذين يتفننون في المحتوى الفارغ تبرز ظاهرة الشهرة على مواقع التواصل كحالة تحتاج إلى التأمل والتساؤل.

وسائل التواصل عامرة بكثير من الأسماء المشهورة وبين المحتوى الجاد الذي يقدم محتوى علميًا أو معرفيًا أو المشاهير الذين يتفننون في المحتوى الفارغ

تبرز ظاهرة الشهرة على مواقع التواصل كحالة تحتاج إلى التأمل والتساؤل.#اميره_الكون — لمار البلوشيه 💅 (@OM_Prestige) February 14, 2021

وأشارت مغردة باسم أم جوري، إلى موقف أبناء هؤلاء المشهورات، وكتبت: “دائما الأم تكون قدوة للأبناء فلماذا نضع أبناءنا في مواقف محرجة. وتنمر من المجتمع بسبب مقاطع جداَ، غريبة ولا تمت للعقل بأي صلة ماهو الهدف من كل هذا الحياة بسيطة ولا تريد كل هذا الإسفاف”.

دائما الأم تكون قدوة للأبناء فلماذا نضع أبناءنا في مواقف محرجة وتنمر من المجتمع بسبب مقاطع جداََ غريبة ولا تمت للعقل بأي صلة ماهو الهدف من كل هذا الحياة بسيطة ولا تريد كل هذا الإسفاف #اميره_الكون — Oman lady🇴🇲❤️أم جوري (@Omanlady3Oman) February 14, 2021

وطالب أحد النشطاء بسن قوانين تقنن استخدام هذه البرامج، وكتب: “نحتاج قانون يقنن استخدام برامج التواصل الاجتماعي. حتى يعي ويفهم بعض الناس معنى الحرية ومعنى الإساءة للمجتمع”.

وتابع: ” المشهور له متابعين والبعض قد يتخذه قدوة له فالمحتوى وما يقدمه هذا المشهور قد ينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على المتابعين له”.

نحتاج قانون يقنن استخدام برامج التواصل الاجتماعي حتى يعي ويفهم بعض الناس معنى الحرية ومعنى الإساءة للمجتمع. المشهور له متابعين والبعض قد يتخذه قدوة له فالمحتوى وما يقدمه هذا المشهور قد ينعكس بشكل إيجابي او سلبي على المتابعين له #اميره_الكون — ٱلَمِےـرزٍبّےـ ـٱنٌےـ (@Marzipa64713899) February 14, 2021

ووافقه الرأي آخر، وقال: “للأسف بعض الحسابات خرجت بالآونة الأخيرة بمحتوى غير لائق وصحي للمجتمع الذي نعيشه، ومن وجهة نظري. اعتبرها إساءة للمجتمع العماني ككل وليس لأشخاصهم، أتمنى أن يتم ردع هذه الفئة وضرورة تنظيم هذا الجانب بما يليق بنا”.

#القضاء_العماني#اميره_الكون

للأسف بعض الحسابات خرجت بالاونه الاخيره بمحتوى غير لائق وصحي للمجتمع الذي نعيشه… ومن وجهة نظري اعتبرها أساءة للمجتمع العماني ككل وليس لاشخاصهم… اتمنى ان يتم ردع هذي الفئة وضرورة تنظيم هذا الجانب بما يليق بنا.. — AHMED203. (@ahmedow2032) February 14, 2021

عمموا الأحكام!

وطالب آخر بتعميم التجربة على كافة دول الخليج، وقال في تغريدته: “نتمنى من كل القضاء الخليجي أن يتعامل بأشد العقوبات الصارمة. لكل من تسول له نفسه بعمل مقاطع لاتليق بالمجتمع الخليجي والإسلامي لأنه بصراحه نشوف مقاطع خادشة للحياء في مجتمعنا”.

نتمنئ من كل القضاء الخليجي أن يتعامل بأشد العقوبات الصارمه كل من تسؤ له نفسه بعمل مقاطع لاتليق بي المجتمع الخليجي والأسلامي لانه بصراحه نشوف مقاطع خادشه للحياء في نجتمعنا #اميره_الكون — الله / الوطن / السلطان (@Hamed64655979) February 14, 2021

ونشر آخر مقطع فيديو لأميرة الكون، وهي تقلد القطط وكتب ساخراً: “الحمدلله على نعمة العقل.”.

وأشاد سعد بتوقيت الحكم بإغلاق حساب أميرة الكون وفدوى سلام، وكتب: “توقيت ممتاز لوضع حد لتكاثر هالنوعيات التي تأثرت بتقليد مشاهير. من دول الجوار وأفعالهم لا تمت بالعادات والتقاليد بصلة، هالنوعيات تنشر سموم وأفكار بقصد أو غير قصد لتخريب النشأة وتحويلهم إلى مفرغين فكريا ومستهلكين شكليآ حتى غذائياً”.

توقيت ممتاز لوضع حد لتكاثر هالنوعيات التي تأثرت بتقليد مشاهير من دول الجوار وافعالهم لا تمت بالعادات والتقاليد بصلة هالنوعيات تنشر سموم وافكار بقصد او غير قصد لتخريب النشئة وتحويلهم الى مفرغين فكريا ومستهلكين شكليآ حتى غذائيآ #اميره_الكون — Saad (@3933a3709683431) February 14, 2021

كما طالب حسين العلوي بحجب أي حساب محتواه “تافه” ورشح حسابات مفيدة لمتابعتها، وكتب: “أتمنى بأن يتم حجب كل حساب (تافه). ولايوجد به محتوى هادف ومن يتعلل بالكوميديا والترفية هناك عدة طرق لنقلها بصورة هادفة أبسط الأمثلة ما يقدمه شباب عبري والفنان عبدالحكيم وغيرهم من أصحاب المحتويات ذات قيمة وقيم”.

أتمنى بأن يتم حجب كل حساب (تافه) ولايوجد به محتوى هادف ومن يتعلل بالكوميديا والترفية هناك عدة طرق لنقلها بصورة هادفة أبسط الأمثلة مايقدمة #شباب_عبري والفنان @hakeem_63 عبدالحكيم وغيرهم من أصحاب المحتويات ذات *قيمة_وقيم*#اميره_الكون#كلنا_مع_فدوى_سلام — حسين الوالي العلوي (@5husseinfaiz) February 14, 2021

وألقى آخر باللوم على بعض الناشطون الذين جعلوا من أميرة الكون وأمثالها مشاهير، وكتب: “مافيه مشهور يستحق الشهرة. انتم جعلتم من الحمقى مشاهير، أغلب مشاهير اليوم مجرد استنساخ لبعض لا محتوى ولا هدف”.

مافيه مشهور يستحق الشهره انتم جعلتم من الحمقى مشاهير اغلب مشاهير اليوم مجرد استنساخ لبعض لا محتوى ولا هدف#اميره_الكون #كلنا_مع_فدوى_سلام pic.twitter.com/q6BGirMzF4 — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) February 14, 2021

ما كلنا مع فدوى سلام

وكان الناشط العماني منير البلوشي، أول من أعلن عن صدور حكم قضائي بإغلاق حساب مشهورتين عمانيتين عبر مواقع التواصل.

وقال منير البلوشي بفيديو متداول أمس السبت: “صدر حكم قضائي في أحد المحاكم لدينا بإغلاق حسابين. لمشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي. والسبب طبعاً المحتوى الذي يقدمانه الخادش للحياء واللا أخلاقي”.

وتابع البلوشي: “بين قوسين، إخلال بالآداب العامة، وهذا يدل على نزاهة القضاء وعدالة القضاء لدينا في سلطنة عمان”.

وأضاف: “العبرة التي أريد إيصالها للأخريات. الزموا حدودكم، واستروا عورتكم وخصوصياتهم دعوها لكم، لأن القانون الآن قص”.

#عمان_لايف | أغلاق حسابات مشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي لأسباب خادشه للحياء لا أخلاقية (الإخلال بالاداب العامه) pic.twitter.com/tn3JSeLIXN — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 12, 2021

ورجح العمانيون أن يكون منير البلوشي يقصد بكلامه مشهورة مواقع التواصل بالسلطنة فدوى سلام البوسعيدي. وتصدر هاشتاج #كلنا_مع_فدوي_سلام، التريند في السلطنة.

وعبر المغردون خلاله عن صدمتهم من أن الهاشتاج يبدو في ظاهره دعماً لفدوى سلام، بينما يحمل في طياته. إشادةً واسعة بإغلاق حسابها وغضباً من المحتوى الذي تقدمه.

من هي أميرة الكون؟

وتُعد أميرة الكون سيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال، وتُروج لمنتجاتها دائماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمشاركتها بعض تفاصيل حياتها.

وسبق أن قالت أميرة الكون في لقاء إعلامي أن الفضل في نجاحها يعود إلى السلطان قابوس، وإلى القوانين التي سنت من أجل حفظ حقوق النساء. بالإضافة إلى مشاركة الأسرة والأولاد في العمل.

وأكدت أميرة الكون في ذلك اللقاء قبل أعوام، على أن الثقة والدعم المعنوي اللذين أعطيا للمرأة جعلاها تتميز عن النساء في بلدان أخرى.

وأشادت أميرة الكون بالقوانين التي ساعدت المرأة على ممارسة عملها دون الخروج من بيتها وخاصة منحها التصاريح التجارية التي تسمح بالعمل من داخل منزلها.

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