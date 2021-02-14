برشلونة يرسل رسالة تحذيرية إلى باريس سان جيرمان قبيل المواجهة في دوري أبطال أوروبا

استطاع فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الانتصار الكبير على منافسه ألافيس بخماسية رائعة سجل ثنائي الأهداف منها النجم الأرجنتيني. ليونيل ميسي مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ال 24 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ليرسل بتلك النتيجة فريق برشلونة الإسباني إلى منافسه القوي الفرنسي باريس سان جيرمان ” البي أس جي” في مباراة القمة المرتقبة بين كلا المنافسين. في مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء القادم.

وسيتضيف ملعب “الكامبنو” قلعة فريق برشلونة الإسباني اللقاء المنتظر في ذهاب دور ال 16 من بطولة أوروبا مع منافسه القوي. وحامل لقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر مؤخراً باريس سان جيرمان.

هدفي التقدم للبرسا في الشوط الأول

وسجل فريق برشلونة الإسباني هدف التقدم في شباك منافسه ألافيس عن طريق المهاجم البرتغالي “فرانسيسكو ترينكاو” 21 عاماً. في الدقيقة ال 29 بعد تمريرة عرضية رائعة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ليسددها اللاعب ببراعة.

🖐️ خماسية قبل عودة ليالي الأبطال 🔥 pic.twitter.com/BEFDVr93Ob — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 13, 2021

وجاء هدف الثاني مع انطلاقة صافرة نهاية الشوط بعد تسديدة رائعة في مرمى المنافس من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً في الدقيقة ال 46. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة بهدفين نظيفين دون رد.

مسرح الأهداف

مع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب الإسباني “لويس ريوخا” 27 عاماً .في صفوف ألافيس، في شباك الضيف برشلونة الإسباني في الدقيقة ال 57 من المباراة.

ليأتي الهدف الثاني للاعب البرتغالي من جديد ” فرانسيسكو ترينكاو” والثالث لصالح فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” في الدقيقة ال 74.

جاءت على محاولة ميسي تسجيل الهدف وسقوطه داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب البرتغالي المتابع لها على يسار حارس ألافيس.

🔝ليونيل ميسي يصبح اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات مع برشلونة في الليغا (505 مباراة), معادلا تشافي ايرنانديث pic.twitter.com/t30wJp4RdV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 13, 2021

في غضون دقيقة واحدة عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي ليسدد هدف رائعاً من بعد منطقة الجزاء في زاوية صعبة. على الحارس المنافس لفريق ألافيس في الدقيقة ال 75 من عمر زمن المباراة بين الفريقين.

الهدف الحاسم

وسجل الهدف الأول له في منافسات الدوري هذا الموسم والخامس للفريق الكتالوني لاعب الظهير الأيسر والمدافع الإسباني ” جونيور فيربو” 24 عاماً .

في الدقيقة ال 80 بعد تمريرة جماعية وهجمة سريعة للفريق الإسباني، لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك المنافس ألافيس.

#برشلونه_الافيس ⚽️🔥 😲 35 تمريرة وقرابة دقيقة ونصف من الاستحواذ قبل هدف برشلونة الأول 👑 ملوك التيكي تاكا أعادونا لأيام الزمن الجميل قبل مواجهتهم المنتظرة مع باريس سان جيرمان 🤔 هل يستطيع برشلونة تجاوز وصيف دوري أبطال أوروبا؟#الدوري_الإسباني#beINLiga | #LaLigaSantander pic.twitter.com/snwll5W3U6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 14, 2021

عودة الإسباني بيكيه

وقد عاد اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني، اليوم الأحد.

استعدادًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني يسعد للعودة لصفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي.

بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين القادم.

وكان قد أصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

غياب البرازيلي نيمار

للمرة الثانية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عاماً، يبعد عن استكمال مشاركته مع فريقه ” البي أس جي”. في منافسات دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأعلن إدارة سان جيرمان عن غياب نجمها نيمار عن الملاعب لمدة 6 أسابيع قادمة بسبب تعرضه للإصابة. ليغيب عن مباراة فريق برشلونة الإسباني القادمة ذهاباً وإياباً.

الغياب عن مباريات هامة

وسيغيب النجم البرازيلي بسبب الإصابة عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي لفريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز الأحد المقبل.

وكذلك سيغيب عن مباراة قمة الإثارة في منافسات دوري أبطال أوروبا ضد فريقه السابق برشلونة الإسباني القادمة.

🚨 بيان طبي: 🇧🇷 نيمار جونيور: تعرض لإصابة في العَضَلَة المُقرِبة الطَويلة مساء الأربعاء. وعلى ضوء الفحوص السريرية والتصويرية، من المتوقع أن يغيب حوالي 4 أسابيع، وذلك اعتمادا على تحسن حالته الصحية. pic.twitter.com/EYMNi3QLSQ — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 11, 2021

مع الاحتمال الضيف بعودته إلى صفوف فريقه ” البي أس جي” الفرنسي في مباراة العودة ” الإياب” التي من الممكن المشاركة فيها لاعب البرازيلي. بعد تعافيه من الإصابة العضلية، المقرر عقدها على ميدانه ” بارك دي برنس” في العاشر من شهر آذار/ مارس القادم.

ترتيب الليغا الإسبانية

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل الغريمين التقلدين برشلونة وريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني والثالث برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”

وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين. عن فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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