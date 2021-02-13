فجر الناشط العماني منير البلوشي، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن صدور حكم قضائي بإغلاق حساب مشهورتين عمانيتين عبر مواقع التواصل.

إغلاق حساب مشهورتين في سلطنة عمان

وقال منير البلوشي بفيديو متداول رصدته “وطن”: “صدر حكم قضائي في أحد المحاكم لدينا بإغلاق حسابين. لمشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي. والسبب طبعاً المحتوى الذي يقدمانه الخادش للحياء واللا أخلاقي”.

وتابع البلوشي: “بين قوسين، إخلال بالآداب العامة، وهذا يدل على نزاهة القضاء وعدالة القضاء لدينا في سلطنة عمان”.

وأضاف: “العبرة التي أريد إيصالها للأخريات. الزموا حدودكم، واستروا عورتكم وخصوصياتهم دعوها لكم، لأن القانون الآن قص”.

#عمان_لايف | أغلاق حسابات مشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي لأسباب خادشه للحياء لا أخلاقية (الإخلال بالاداب العامه) pic.twitter.com/tn3JSeLIXN — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) February 12, 2021

ورجح العمانيون أن يكون منير البلوشي يقصد بكلامه مشهورة مواقع التواصل بالسلطنة فدوى سلام البوسعيدي. وتصدر هاشتاج #كلنا_مع_فدوي_سلام، التريند في السلطنة.

ما كلنا مع فدوى سلام

وعبر المغردون خلاله عن صدمتهم من أن الهاشتاج يبدو في ظاهره دعماً لفدوى سلام، بينما يحمل في طياته. إشادةً واسعة بإغلاق حسابها وغضباً من المحتوى الذي تقدمه.

وجاء في أحد التغريدات: “عقبال يسكروا حسابات التيك التوك غير اللائقة لأن كثير من العمانيون صاروا يطبقوا. تحديات الغرب اللا أخلاقية والخادشة للحياء”.

#كلنا_مع_فدوي_سلام

عقبال باقي المشاهير الذين يذيعون محتوى غير لائق

و عقبال يسكروا حسابات التيك التوك الغير الائقة لأن كثير من العمانيون صاروا يطبقوا تحديات الغرب اللا أخلاقية والخادشة للحياء. — سا7م (@3gM0XkyIUYIdGlH) February 13, 2021

وكتب زاهر الصالحي: “قالوا لنا : لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، ولكنا سعينا لجعلهم مشاهير من حيث لاندري. بتداول مقاطعهم الهابطة، متى تتغير هذه الثقافة؟”.

🔴قالوا لنا :

لا تجعلوا من الحمقى مشاهير ‼️

ولكنا سعينا لجعلهم مشاهير من حيث لاندري؛

بتداول مقاطعهم الهابطه!!

متى تتغير هذه الثقافه⁉️#كلنا_مع_فدوي_سلام pic.twitter.com/ZIuTE3ekax — زاهر الصالحي (@ZaherS20) February 13, 2021

وعبر عمر المنذري عن سعادته بالخبر الذي لم يصدر من جهات رسمية، وكتب: “الحمدلله وعقبال البقية ما #كلنا_مع_فدوي_سلام”.

الحمدلله وعقبال البقية ما #كلنا_مع_فدوي_سلام — عُمر المنذري (@___Omar96) February 13, 2021

وكشف الناشط العماني راشد أمبوسعيدي عن اسم المشهورة الثانية والتي صدر حكماً ضدها أيضاً.

وكتب: “الحكم الصادر يوم أمس ضد فدوى سلام ومريم المعشني الحكم الصادر يحظر استخدام جميع الحسابات الشخصية.

العقوبة في سلطنة عمان

وتغلظ العقوبة في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات عليه من أي جهاز آخر و ينفذ الحكم بعد 7أايام من تاريخ النطق. بالحكم طبعاً كلنا مع الحكم الصادر وضد من يقول #كلنا_مع_فدوى_سلام”.

الحكم الصادر يوم أمس ضد فدوى سلام ومريم المعشني

الحكم الصادر يحظر استخدام جميع الحسابات الشخصية ، و تغلض العقوبه في حال تم فتح حسابات أو نشر منشورات علينيه من أي جهاز آخر و ينفذ الحكم بعد 7 ايام من تاريخ النطق بالحكم طبعاً كلنا مع الحكم الصادر وضد من يقول #كلنا_مع_فدوى_سلام pic.twitter.com/UDN9013c7f — راشد أمبوسعيدي (@eashad12) February 13, 2021

واستنكرت أخرى ما ورد في الهاشتاج من صيغة دعم، وكتبت: “ما #كلنا_مع_فدوى_سلام من قال إنه نحن معها. عقبال زكور وزوجته وكوتش تيمور”.

ما #كلنا_مع_فدوى_سلام من قال انه نحن معهاااا عقبال زكور وزوجته وكوتش تيمور🔥 😂. — 𝐬𝐚𝐫𝐚|✈︎ (@0o7will) February 13, 2021

وأشار أحمد الصوري إلى طبيعة المحتوى الذي يقدمه هؤلاء، وكتب في تعليقه: “نسأل الله الصلاح للجميع. المشاهير بطبيعة الحال إن لم يتحدثوا عن المجتمع وما يخص حياتهم الاجتماعية والتحدث عن شيء نستفيد منه”.

وتابع: “هؤلاء لا يسمون مشاهير، كل ما في الامر أننا نجد حلويات وصالونات وطعام وكلام فاضي للأسف وصلنا لمرحلة نضحك على أنفسنا بسبب هذه الأمور”.

نسئل الله الصلاح للجميع

المشاهير بطبيعه الحال أن لم يتحدثون عن المجتمع وما يخص حياتهم الاجتماعيه والتحدث عن شي نستفيد منه …هؤولا لا يسمون مشاهير كل ما في الامر اننا نجد حلويات وصالونات وطعام وكلام فاضي

للاسف وصلنا لمرحله نضحك على انفسنا بسبب هذه الامور

#كلنا_مع_فدوي_سلام — أحَمَدَ الَصَوًّرَيَ (@night82loord) February 13, 2021

واقترح أحمد الشكيلي تجاهل الهاشتاج، والاتجاه لآخر أكثر قيمة، وكتب: ” #كلنا_مع_فدوي_سلام إتركوا صعاليك. الميديا وشاركوا هذا الهاشتاق #عمانيات_ماجدات”.

#كلنا_مع_فدوي_سلام

إتركوا صعاليك الميديا وشاركوا هذا الهاشتاق #عمانيات_ماجدات — AHMED ALSHUKAILI (@Q3DEEEM) February 13, 2021

كما وافقه آخر الرأي، وكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل لمن أراد الفساد أن ينتشر فكر بعد رؤية الفيديو اذا كنتو ضد أو مع فدوى. من الآن نريد أن يتغير الهاشتاق من كلنا فدوى إلى #كلنا_على_من_يخدش_سمعت_الاسلام”.

#كلنا_مع_فدوي_سلام

حسبنا الله ونعم الوكيل لمن اراد الفساد ان ينتشر

فكرو بعد رؤية الفيديو اذا كنتو ضد او مع فدوى

من الان نريد ان يتغير الهاشتاق من كلنا فدوى إلى #كلنا_على_من_يخدش_سمعت_الاسلام — ALHOSNI 18 (@alhosni657gami1) February 13, 2021

القضاء العماني

وأشادت إيمان بتحرك القضاء العماني ضد محتوى المشاهير، وكتبت: “أخيراً شفنا حِراك القضاء العماني في محتوى المشاهير العمانيّين”.

اخيررررررررا شفنا حِراك القضاء العماني في محتوى المشاهير العمانيّين #كلنا_مع_فدوي_سلام — Iman.R (@Civil_Emo92) February 13, 2021

كما وجهت منى البلوشي رسالة لاذعة لمُطلق الهاشتاج، وكتبت:” اللي مسوي الهاشتاج اكتب كلمة فدوى صح قبل #كلنا_مع_فدوي_سلام. وثاني حاجة دام أن حسابها تم غلقه بأمر قضائي فأنا أقول #القضاء_فوق_الجميع. وأتمنى الفترة القادمة الادعاء العام يستدعي أي شخص ينشر محتوى مخل بالأدب العام لوعان وقلة أدب”.

الي مسوي الهاشتاج اكتب كلمة فدوى صح قبل #كلنا_مع_فدوي_سلام

وثانية حاجة دام أن حسابها تم غلقه بأمر قضائي فأنا أقول #القضاء_فوق_الجميع

وأتمنى الفترة القادمة الادعاء العام يستدعي أي شخص ينشر محتوى مخل بالأدب العام

لوعان وقلة أدب pic.twitter.com/DbCnhBaYaT — منى البلوشي🇴🇲 (@MunaAlbalushi21) February 12, 2021

وشابهها الرأي بن عبدالله، والذي قال: “لسنا #كلنا_مع_فدوي_سلام ليعلم الجميع أننا في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد”.

وأكمل: “لا نسمح للفاسقات المارقات ينشرن العري و العهر في مجتمعنا ولبناتنا، يجب علينا أن نقف معاً لتطهير البلاد من الفساد #نحن_مع_القضاء_العُماني”.

لسنا #كلنا_مع_فدوي_سلام

ليعلم الجميع اننا في مجتمع محافظ على العادات والتقاليد و لا نسمح للفاسقات المارقات ينشرن العري و العهر في مجتمعنا و لبناتنا،يجب علينا أن نقف معاً لتطهير البلاد من الفساد🤚🏼.#نحن_مع_القضاء_العُماني@oman_pp pic.twitter.com/SHxcIp9Z7y — بـن عبـداللـه❤ (@28mal9) February 12, 2021

كما أشاد مغرد باسم إبراهيم بالقضاء العماني وكتب: ” #كلنا_مع_فدوى_سلام والله اللي مسوي الهاشتاق كلك مع نفسك”.

وأضاف: “القضاء العُماني عادل مستحيل يظلم أي شخص و كل إنسان يتحمل نتائج أفعاله الفردية بعيدًا عن العاطفة”.

#كلنا_مع_فدوى_سلام والله الي مسوي الهاشتاق كلك مع نفسك، و القضاء العُماني عادل مستحيل يظلم اي شخص و كل انسان يتحمل نتائج أفعاله الفردية بعيدًا عن العاطفة. pic.twitter.com/9IMLyDKzgX — إبراهيم |  (@7ibrahims) February 12, 2021

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان قد ضجت بموجة غضب واسعة، بعد تداول مقطع لفدوى سلام البوسعيدي. واعتبروه غير لائق ومسيء للسلطنة.

وظهرت “فدوى” المعروفة بإثارة الجدل دائما في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع. وهي ترقص وتتمايل في مقطع صورته بكاميرا جوالها ورفعته على قناتها بـ”سناب شات”.

الحالة رقم 2 لا أتشرف بها كعمانية ارجوا وضع حد لمثل هذهِ التفاهه

نحن في هذا الوطن#عمانيات_ماجدات pic.twitter.com/gPjyiGb1K7 — شذى الجابرية (@shathaa_33) March 9, 2020

وحينها فجر المقطع الذي اعتبره ناشطون إساءة للسلطنة وخرق للعادات والتقاليد، موجة غضب واسعة وقوبل بعاصفة من الانتقادات.

ودائما ما تثير فدوى سلام الجدل على مواقع التواصل بفيديوهاتها وتصريحاتها المثيرة، ويتهمها ناشطون بتعمد. إثارة الجدل للفت الانتباه وزيادة عدد متابعيها.

كما تعمل فدوى سلام البوسعيدي كعارضة أزياء، وهي أيضًا تعرّف نفسها على أنها ناشطة اجتماعية وتطرح وتناقش قضايا مثيرة للجدل في سلطنة عمان.

وسبق أن ردت فدوى سلام على منتقديها بالقول إنها دخلت هذا المجال بصورة محتشمة.

وحرصت على ألا تخالف كثيرًا العادات والتقاليد ورغم التشجيع والدعم الكبيرين اللذين حصلت عليهما من أمها وزوجها، بحسب تعبيرها.

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