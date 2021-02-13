“رانيا يوسف أكبر من أمي”.. الاعلامي العراقي نزار الفارس يخرج عن شعوره وهذا ما قاله عن الفنانة المصرية

نفى الإعلامي العراقي نزار الفارس ، ما أشيع مؤخراً بعد لقاءه المثير للجدل مع الفنانة المصرية رانيا يوسف ، أنه قام بالتحرش بها أثناء الحلقة.

هل تحرش نزار الفارس بالفنانة رانيا يوسف

وقال نزار الفارس خلال تصريحات متلفزة له، بأنه لم يقم بالتحرش برانيا يوسف، فهي في عمر والدته بل أكبر منها، حيث أن أمه عمرها 46 عاماً.

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وأضاف: “وإحنا في زمن النساء يتحرشن فيه بالرجال.

واستكمل نزار الفارس في مداخلته بما نصه: “من الممكن أعمل لقاء ثانيا مع رانيا يوسف”

واعتبر المذيع العراقي أن “مشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلبا أبيض ومصطلحاتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة، مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيدا غير حر“.

وتابع نزار في حديثه: ”أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتأذى، وهي في الآخر امرأة”

كما شدد:”ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته“.

من جانبها قامت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر المقطع الخاص بنزار الفارس الذي يتحدث فيه عن جزئية التحرش. وعلقت عليه بالقول: “نزار الفارس يتهم البنات بالتحرش”.

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وكان نزار الفارس قد خرج عن صمته مؤخراً من أجل الرد على رانيا يوسف، التي تقدمت بدعوى قضائية ضده.

وذلك عقب تصريحاتها المثيرة للجدل في البرنامج الذي استضافها فيه الفارس. والتي تكلمت خلالها حول “مؤخرتها” والحجاب.

رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضد الاعلامي العراقي

وقال الفارس في مقطع مصور: ”رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور”

وأضاف بلهجة تهديد:”وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج.. قريبا أوضح أكثر“.

وسأل نزار رانيا خلال المقطع قائلاً: ”سؤال إذا أنت ما راضية عن البرنامج ليه نشرتي البرومو على حسابك. وازي أسئلة البرنامج مش عجباكي. وبعد ما خلصتي الحلقة أرسلتي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك“.

كما أضاف: ”أنت كنت تعلمين بجميع الأسئلة، إنت مش مراهقة إنت امرأة كبيرة.”

وتابع متوعدا إياها:”على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي“.

ويشار إلى أن رانيا يوسف كانت قد حلت ضيفة مع نزار الفارس في برنامجه “مع الفارس” مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتخلل لقاء رانيا عبر البرنامج بتصريحات أثارت موجة من الجدل حولها، حيث تحدثت بصورة غير لائقة. على حد وصف المتابعين، عن “مؤخرتها”.

كما زادت رانيا من وتيرة الغضب العام حولها بعد تناولها موضوع الحجاب بصورة الاستياء منه وتحقيره.

الأمر الذي دفع عديد من المغردين لصب انتقاداتهم اللاذعة بحقها، معتبرين أنها لا تحترم المحجبات ولا تتعامل. بأدب مع تعاليم الدين الإسلامي.

كما أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد رانيا يوسف للمحاكمة.

وتم تحديد يوم 21 فبراير الجاري ميعادً للجلسة الأولى للنظر فيها.

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