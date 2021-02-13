في حادثة احتيال غريبة تعرض لها اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 26 عاماً. الذي وقع ضحية احتيال بعد استخدام بطاقته الخاصة “الائتمانية” البنكية.

وقد نشرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، بأن النجم الجزائري رياض محرز. وقع ضحية احتيال، بعد استخدام بطاقته الخاصة.

وقد أوضحت الصحيفة، أن المحتال الذي يعمل كسائق، قد استخدم تلك البطاقة البنكية الخاصة باللاعب الجزائري محرز. في عام 2017م الماضي، في رحلة سفر لينفق 200 ألف يورو أي ما يعادل 240 ألف دولار.

محرز وقميص ليستر سيتي

وأردفت الصحيفة البريطانية، قائلة ً: ” القصة حدثت عندما كان اللاعب رياض محرز يلعب في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي. قبل انتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وكشفت الصحيفة، عن هوية المحتال وهو عربي يدعى شريف محمد البالغ من العمر 32 عاماً، وهو الذي استخدم. البطاقة البنكية الخاصة باللاعب الجزائري رياض محرز المهاجم في فريق المان سيتي.

أجرة أسبوع كامل بالدوري الإنجليزي

وبينت تلك الصحيفة البريطانية، بأن المبلغ الذي أنفقه المحتال شريف محمد من احتياله وسيطرته على البطاقة البنكية. الخاصة باللاعب الدولي محرز. تعادل ما يقارب أجرة أسبوع كامل، حيث أن المحتال قد سافر دون أن يكشف أمره إلا بعد حوالي خمس أسابيع.

وقد أنفق المحتال مال اللاعب الجزائري خلال رحلته السفرية إلى مدينة إيبيزا الإسبانية، وتناول الكحول وشراء الملابس الغالية. إلى جانب إنفاق الكثير من مال اللاعب محرز في الملاهي الليلية وكذلك تناول الوجبات والأكلات السريعة.

الاعتراف بتهمة واحدة

ويواجه المحتال شريف محمد بعد اعترافه بتهمة واحدة فقط خلال التحقيق معه واستجوابه، في انتظار الحكم. بالقضية التي سيحضرها اللاعب الجزائري محرز في ال 25 من شهر فبراير من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، عن لسان المدعي العام الإنجليزي أليكس ماثيور، قوله: ” الشخص المحتال. قام بالاعتراف بأنه قام بعدة رحلات إلى عدد من الأماكن التي يزورها الأثرياء من الناس.

وعاش حياة الرفاهية في تلك الرحلات لمدة 5 أسابيع كاملة، قبل أن يكشف أمره من قبل اللاعب محرز الذي أعلن. تعرضه لعملية احتال على بطاقته البنكية الخاصة.

تمكن محتال من سرقة بيانات البطاقة المصرفية لنجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، حيث أنفق منها مبلغا كبيرا من المال.

وأنفق شريف محمد، البالغ من العمر 32 عاما، 175 ألف جنيه إسترليني من بطاقة محرز، قبل أن يعلم النجم الجزائري المصرف بضرورة إيقاف البطاقة. pic.twitter.com/RfQaoqkk76 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) February 11, 2021

بينما كشف محامي المحتال شريف محمد، بأن موكله كان يتعاطى الكحول وأنه غير قادر على تذكر تفاصيل. ما حصل معه في تلك الرحلات وسرد تفاصيلها بشكل دقيق.

الأمر الغريب بالحادثة

وقد أعرب المحققون في تلك القضية عن استغرابهم وغرابتهم في عدم انتباه البنك إلى عملية الصرف الغير الطبيعية. لحساب اللاعب الجزائري رياض محرز في تلك الفترة، وتمكن المحتال من السيطرة بالكامل على حساب اللاعب البنكي.

وقد وجه المحتال أصابع الاتهام إلى عدد من الموظفين في البنك الذي يوجد بداخله حساب اللاعب الجزائري رياض محرز. قد سهلوا الأمر عليه.

محتال ينفق أكثر من 175 ألف جنيه إسترليني من البطاقة المصرفية لنجم نادي مانشستر سيتي، الجزائري #رياض_محرز pic.twitter.com/wNzQnZi8WL — TRT عربي (@TRTArabi) February 11, 2021

من أجل الحصول على البطاقة بهوية مزورة على تلك امتلاك حساب اللاعب، مضيفاً أنه يمتلك شبكة احتيال موجودة. بداخل البنك تعمل بجانبه.

وقد حكم في وقت سابق قبل انتظار جلسة النطق بالحكم نهاية الشهر الجاري، بالسجن مع وقف إجراء التنفيذ. بسبب عملية احتيال في حجز فندق، وقد سجن على إثرها 45 شهراً في عام 2009 بتهمة السرقة.

فوز السيتي على توتنهام

وقد حقق فريق المان سيتي المتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي فوزاً كبيراً على فريق توتنهام الذي يعاني من تعثرات وخسارات. متتالية في الدوري ” البريميرليج” بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 53 نقطة، متخطياً فريق ليستر ستي الذي تفوق. اليوم بفوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بفارق أربع نقاط. ليحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة، أما المركز الرابع. يأتي فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

صعود فريق تشيلسي إلى صدارة الترتيب

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 39 نقطة، أما في المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 39 نقطة متساوياً. مع فريق تشيلسي الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السابع إيفرتون 37 نقطة.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق توتنهام برصيد 36 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا الإنجليزي برصيد 35نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام ” السيبرز” في المركز التاسع من الترتيب.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق ليدز الإنجليزي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق أرسنال برصيد 31 نقطة.

تراجع فريق أرسنال بالدوري

بينما في المركز الثاني عشر ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أرسنال المتراجع في ترتيب الدوري. وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس متساوي بعدد النقاط مع فريق ساوثهامبتون.

أما في مركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 27 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون. بنفس عدد النقاط برصيد 26 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 15 نقطة.

وفي المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 12 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقاط في الدوري الممتاز.

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