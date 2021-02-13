السعوديون يطالبون الملك سلمان تسهيل الزواج من أجنبية

عادت مطالبات السعوديين بتسهيل زواج الذكور من نساء غير سعوديات، إلى الواجهة مرة أخرى، وجدد الناشطون تفعيل هاشتاج #تسهيل_الزواج_من_أجنبية، والذي تصدر التريند عبر “تويتر” في المملكة.

تسهيل الزواج من أجنبية

وتباينت ردود أفعال النشطاء حول مطالبات البعض الحصول على تسهيلات للارتباط بأجنبيات “غير سعوديات”، فمنهم من أيد ذلك بحجة تقليل الأمراض الوراثية، وتنوع الثقافات.

ومنهم من عارض بسبب ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة.

وكتب أحد المغردين: “تنوع الحوض الجيني يقلل العبء على المؤسسات الصحية من حيث تدني الأمراض الوراثية”.

وأشار إلى أنه يزيد فرص النمو الاقتصادي نظراً لارتفاع معدل ذكاء المجتمع الدولة حفظها الله اختارت افضل لقاح متوفر (فايزر) وبالنسبة للزواج اتمنى تكون افضل جينات اللي هي الNordic والSlavic”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23

تنوع الحوض الجيني يقلل العبء على المؤسسات الصحية من حيث تدني الأمراض الوراثية ويزيد فرص النمو الاقتصادي نظراً لارتفاع معدل ذكاء المجتمع

الدولة حفظها الله اختارت افضل لقاح متوفر (فايزر) وبالنسبة للزواج اتمنى تكون افضل جينات اللي هي الNordic والSlavic pic.twitter.com/nHF2NFxO8j — fsociety (@pharmacist741) February 12, 2021

هاشتاج لبث الفتن فقط

ورأى آخر أن الهاشتاج تم تدشينه لبث الفتن، وكتب: “هاشتاق لتبادل الشتائم بين السعوديين والسعوديات وخلق فتنه وسجال غير محترم بينهم للأسف نجح من عمل هذا الهاشتاق في خلق الفتنه وتحقق مراده”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23

هاشتاق لتبادل الشتائم بين السعوديين والسعوديات وخلق فتنه وسجال غير محترم بينهم

للأسف نجح من عمل هذا الهاشتاق في خلق الفتنه وتحقق مراده — نحن السعوديين ابن مبيريك وليد (@WeSaudis) February 13, 2021

ووافقه مغرد آخر الرأي وقال: “على المجتمع السعودي أن يعي أن مثل هذه التاقات أُنشأت لإثارة السب وتبادل الشتائم بين السعوديين والسعوديات”.

وأضاف: “تخيلوا يمني بإسم شهدالعتيبي لبنانيه بإسم عبدالله العنزي أردني منتحل شخصية أميره كل هذه الأمور هي لخلق فوضى في صفوف المجتمع السعودي”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23

على المجتمع السعودي أن يعي أن مثل هذه التاقات أُنشأت لإثارة السب وتبادل الشتائم بين السعوديين والسعوديات.

تخيلوا يمني بإسم شهدالعتيبي

لبنانيه بإسم عبدالله العنزي

أردني منتحل شخصية أميره

كل هذه الأمور هي لخلق فوضى في صفوف المجتمع السعودي. — الباشق (@faaaaaaaalcon) February 13, 2021

الأجنبية أكثر توفيراً من السعودية

وبدأت السجالات بين المغردين حول أسباب لجوء الشباب السعودي إلى الارتباط بأجنبية، فكتب أحدهم: “الأجنبيه صبورة موفرة وتحسب حساب القرش”.

الاجنبيه صبوره موفره وتحسب حساب القرش #تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 — بارق الظهيره (@pnicVNxNn15mCKI) February 13, 2021

وأشار مغرد سعودي باسم أنور الصالح إلى تسهيل السلطات للمرأة السعودية خلع زوجها، وقال: “مع وبقوة تسهيل الزواج من أجنبية. طالما الزواج من سعودية أشبه بالمستحيل نظراً للتكاليف المرتفعة من مهر وحفلة ومصاريف أخرى. كلها على عاتق الرجل ويتحملها وحده فقط وقد يخسر الزوجة ويخسر ما دفع بدعوى خلع إلكترونية منها”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23

مع وبقوة تسهيل الزواج من أجنبية طالما الزواج من سعودية أشبه بالمستحيل نظرا للتكاليف المرتفعة من مهر وحفلة ومصاريف أخرى كلها على عاتق الرجل ويتحملها وحده فقط وقد يخسر الزوجة ويخسر ما دفع بدعوى خلع إلكترونية منها — أنور صالح (@Anwr829) February 13, 2021

وعدد الناشط سعد مولوتوف أسباب المطالبة بتسهيل الزواج من أجنبية، وقال: “أبرز أسباب العزوف لدى الشباب ، إنتشار الأفكار النسوية في المجتمع، الزواج بالنسبه للمرأة السعودية تجارة و لتحقيق أهداف حياتها، غلاء تكاليف الزواج توصل إلى 200 ألف ريال حتى لو كانت غير جميلة، ونسبة الطلاق أول سنة تصل الى 60٪ و أنسى أسترداد أموالك”.

أبرز أسباب العزوف لدى الشباب ؛

١-أنتشار الأفكار النسوية في المجتمع

٢-الزواج بالنسبه للمرأة السعودية تجاره و لتحقيق أهداف حياتها

٣- غلاء تكاليف الزواج توصل الى ٢٠٠ الف حتى لو كانت غير جميلة

٤- نسبه إطلاق أول سنه تصل الى 60٪ و أنسى أسترداد أموالك #تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 pic.twitter.com/peuGVS5Dpj — ‏سعـ ـد | مولوتوف (@M0l0t0v_5) February 12, 2021

لا تريد إلا بناتنا!

بينما اعترضت فئة أخرى وطالبت باستمرار تشديد شروط زواج السعودي من غير السعودية، فكتب مغرد باسم بدر الشيخ: “لا نريد إلا بناتنا وفخرنا”.

مانبي الا بناتنا وفخرنا #تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 — بدر الشيخ ⁦🇸🇦⁩ (@B_alshaik) February 13, 2021

وكتب آخر: “من يريد أن يتزوج أجنبية بدافع أنها (ارخص) تكلفة من السعودية فهذا لازم يعيد حساباته. لأنه صعب جدا استمرار الحياة الزوجية بين زوجين أحدهما ينظر للآخر أنه رخيص. لأنه سيكتشف أن حسبته غير صحيحة وأن الحياة الكريمة هي هدف لكل أنثى حتى وإن هي قدمت تنازلات”.

اللي يبغى يتزوج اجنبية بدافع انها (ارخص) تكلفة من السعودية فهذا لازم يعيد حساباته لانه صعب جدا استمرار الحياة الزوجية بين زوجين أحدهما ينظر للاخر انه رخيص لانه سيكتشف ان حسبته غير صحيحة وان الحياة الكريمة هي هدف لكل انثى حتى وان هي قدمت تنازلات#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 — أساطير (@QGahLWWr5ZXUmY8) February 13, 2021

ورأى مغرد باسم أبو خالد، أن الأجنبية ترتبط بالسعودي من أجل مصلحتها فقط، وكتب: “ومابهم بناتنا؟ جمال وأخلاق وذوق وأدب وعلم وتربية أم مافي مثلها بالدنيا تربية الأم السعودية غير عن الاجنبية”.

وتابع:” الأجنبية لا تتزوجك من أجل سواد عيونك ، بل تسعى للجنسية، وبنت بلدك مامثلها تصبر عليك بغناتك وفقرك ومرضك وصحتك ماتشوف خيرى حتى تجرب غيري”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 وشفهيم بناتنا جمال واخلاق وذوق وادب

وعلم وتربيت ام مافى مثلها بالدنيا تربية الام السعودية غير عن الاجنبية .

الاجنبية تتزوجك على شان سواد عيونك تسعى للجنسية بقريح انت و بنت بلدك مامثلها تصبر عليك بغناتك وفقرك ومرضك وصحتك ماتشوف خيرى حتى تجرب غيري اركد — ابوخالد 🇸🇦 (@FaboKhaled) February 13, 2021

تحذير للشباب السعودي

ووافقته الرأي مغردة باسم أميرة، وكتبت: “تحذير للشباب السعودي، كثير أجنبيات يفعلون هذا الشيء، تكذب عليك. وتخبرك بأنها ستتزوجك بدون مهر من أجل أن تحضرها إلى السعودية وتتزوجها. ثم تنجب منك طفل والحكومة يعطوها بطاقة هوية أم مواطن وتعيش مثلها مثل السعودية وتدرس وتشتغل ولاتدفع للإقامة”.

وتابعت أميرة السيناريو الذي تصورته: “وبعد ما تخلف منك وتاخذ بطاقة أم مواطن. تستطيع أن تستقدم أهلها وحبيبها وتخدعك أنت وطفلك. بعد ما أخذت عازتها منك، وتذهب وتعمل وراتبها مثل السعودية”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 تحذذييير للشباب السعودي كثير اجنبيات يسون هذا الشي تكذب عليك وتقلك اتزوجك بدون مهر عشان بس تجيبها السعوديه او تتزوجها وتخلف منك طفل والحكومه يعطونها بطاقة هويه ام مواطن وتعيش زيها زي السعوديه تدرس وتشتغل ولاتدفع للاقامه …….يتبع — amira (@amira_alz93) February 13, 2021

وردت نورة على من نشر إحصائية طلاق السعوديات، بنشر إحصائية طلاق الأجنبيات أيضاً.

وكتبت: “لمن يقول نسبة زواج طلاق السعوديين من سعوديات مرتفعة ويجدها فرصة ليقلل من قيمة المرأة السعودية. هذه نسبة طلاق السعوديين من أجنبيات”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23 للي يقول نسبة زواج طلاق السعوديين من سعوديات مرتفعه ويلقاها فرصه يقلل من قيمة المرأة السعودية

هذي نسبة طلاق السعوديين من اجنبيات pic.twitter.com/kLTmeYkPIi — nora (@nora14939535) February 13, 2021

بينما اقترح آخر ألا يكون التسهيل شاملاً للجميع، وكتب: “يجب أن يكون التسهيل لأصحاب الظروف الصعبة، والتي تمنعهم. من الزواج من سعودية. كأن يكون كبيرا بالسن، أو مريضا مرضا عضالا، وغيرها من الحالات التي تسمح بها الجهات المعنية، وبناء عليها تمنح التصريح بالموافقة”.

#تسهيل_الزواج_من_اجنبيه23

يجب أن يكون التسهيل لأصحاب الظروف الصعبة، والتي تمنعهم من الزواج من سعودية، كأن يكون كبيرا بالسن، أو مريضا مرضا عضالا، وغيرها من الحالات التي تسمح بها الجهات المعنية، وبناء عليها تمنح التصريح بالموافقة — استشارات نفسية وأسرية (@tha30la) February 13, 2021

الإجراءات والشروط

والجدير بالذكر أن زواج السعودي من أجنبية، يتطلب موافقة إمارة المنطقة، وتتشابه الشروط لدى مختلف إمارات. المناطق في السعودية في غالبية البنود والمتطلبات اللازم تواجدها ليتم الموافقة على الزواج.

وقد تختلف شروط زواج السعودي من أجنبية، في بعض الحالات مثل ما إذا كانت الأجنبية مقيمة في المملكة. أو خارج المملكة وإذا كانت بينها والرجل صلة قرابة أم لا.

ويشترط ألا يقل سن المواطن السعودي الذي يرغب في الزواج من أجنبية، عن 35 عامًا، كما يشترط ألا يزيد عن 70 عامًا.

وفي حال كان السعودي مطلق أو زوجته متوفاة أو به عاهة مثبتة بتقرير طبي من مستشفى حكومي فإنه يعفى من شرط العمر.

كما يشترط تقديم شهادة من شأنها أن تثبت صلة القرابة، في حال كانت هناك قرابة من الدرجة الأولى بين الطرفين. كما يشترط أن تكون مصدقة من قبل المحكمة العامة، ويستثنى القرابة من شرط العمر.

وإذا كان المواطن السعودي الذي يرغب في عقد زواجه من أجنبية، متزوج من مواطنة سعودية الأصل، فإنه لا يسمح له. أن يتزوج من أجنبية. إلا مع وجود سبب مقنع لزواجه من غيرها، مثل إصابتها بأي من الأمراض المزمنة أو العقم، مع إحضار ما يثبت ذلك.

وتشترط المملكة على الأجنبية التي يريد المواطن السعودي الارتباط بها، أن تكون صحيفتها الجنائية، تخلو تمامًا. من أي من القضايا في بلادها.

منع زواج السعودي من أجنبية

هذا ويتضمن قانون تنظيم زواج السعودي من أجنبية عدداً من القرارات التي تحظر على بعض الفئات من المواطنين. السعوديين الزواج من أجنبية.

إذ يمنع القانون كلاً من موظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية. وموظفي وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني. الذين يشغلون الوظائف العليا من المرتبة العاشرة حتى الخامسة عشرة، وشاغلي المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة، من الارتباط بأجنبية طوال فترة عملهم.

كذلك يمنع منسوبي القطاعات العسكرية وهم وزارتي الدفاع والطيران والداخلية، رئاستي الحرس الوطني والاستخبارات العامة. وقيادة الحرس الملكي المؤسسة العامة للصناعات الحربية من العسكريين، من الزواج بأجنبية.

ويمنع أيضاً من الزواج بأجنبية، المواطنون ممن يشغلون الوظائف العليا من المرتبة العاشرة حتى الخامسة عشرة من المدنيين. وهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، الموظفين والطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة أو على حسابهم الخاص ممن تم تسجيلهم في الملحقيات الثقافية.

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