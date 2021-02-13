السعودية هيون الغماس في ورطة بعدما نشرت فيديو رومانسي يجمعها مع زوجها!

أثارت الناشطة السعودية هيا الغماس والمعروفة بإسم “هيون الغماس”، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر فيديو لها عن طريق الخطأ يجمعها بزوجها.

رومانسية هيون الغماس وزوجها

وظهرت هيون الغماس بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ثم حذفته فوراً، وهي تحتفل بعيد الحب مع زوجها. على شواطئ جزيرة فرسان بجازان في السعودية، ويقوم زوجها بتقبيل يدها بالفيديو.

وأوضحت هيون الغماس التي ظهر وجهها لأول مرة، أنها تقضي عيد الحب بجزيرة فرسان بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

وبعد المقطع، تصدر هاشتاغ #سوالف_هيون و “هيا الغماس التريند الأكثر تداولا بين مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة.

مغردون يسخرون من شكل هيون الغماس

وسخر خلاله المغردون من شكل هيون الغماس، بينما اتهمها آخرون بادعاء نشر صورتها عن طريق الخطأ، فجاء في أحد التعليقات. ” لو مخليتها على الشكل اللي في بالي أفضل”.

#سوالف_هيون لو مخليتها على الشكل اللي في بالي افضل😹 — ‎.fly. (@Fly_330) February 14, 2021

وطالبها آخر بإغلاق حساباتها وكتب: “هذه المفروض تقفل السناب وتبطل شهرة فشلتنا”.

#هيا_الغماس

ذي المفروض تقفل السناب وتبطل شهره فشلتنا😂😭😭😭😭 — Hind.🤍 (@HI9ND_) February 14, 2021

واتهمتها أمل خالد بتعمد نشر الفيديو لتصدر التريند وزيادة عدد المشاهدين، وكتبت: “كل مناسبة فيلم وأصير ترند وتزيد عدد المشاهدات. ماحفظتوا الدرس يامتابعين ياشطورين”.

#هيا_الغماس كل مناسبه فلم واصير ترند وتزيد عدد المشاهدات ماحفظتوا الدرس يامتابعين ياشطورين 😂😂😂😂😂ليتها ماغلطت😜😜😜 — أمل خالد (@kl_alkoon) February 14, 2021

ووافقتها الرأي أخرى وقالت: “أول شي زوجة ولدها والآن هي، سبحان الله كلها بالغلط، شايفتنا هنود لهدرجة ينضحك علينا. معليش المفروض بعد زوجة ولدها تكون حريصة بزيادة الا عاد اذا جاها زهايمر هذا شي ثاني”.

اول شي زوجة ولدها واللحين هي سبحان الله كلها بالغلط وش البنقله ذي شايفتنا هنود لهدرجة ينضحك علينا معليش المفروض بعد زوجة ولدها تكون حريصه بزياده الا عاد اذا جاها زهايمر هذا شي ثاني #هيا_الغماس — Lolaa💛 (@Lola_B71) February 14, 2021

وكتب آخر: “وانتم مصدقين انه بالغلط؟ هي من زمان تقول بنزل صورتي وكأنها بالغلط”.

وانتم مصدقين انه بالغلط هي من زماااااان تقول بنزل صورتي وكانها بالغلط #سوالف_هيون — بوبو (@bobo6441) February 14, 2021

بينما دافع آخرون عن هيون الغماس، فكتبت مغردة: ” ياويلكم من الله يلي منزلين صورها ! الدنيا دوارة خافو على عرضكم بكرة. لاصار فيها شي او تعبت نفسيتها تراها بذمتكم خافو الله وامسحوا”.

ياوييلكم من الله يلي منزلين صورها !!! الدنيا دواره خافو على عرضكم بكرا لاصار فيها شي او تعبت نفسيتها تراها بذمتكم خافو الله وامسحو #سوالف_هيون — فاطمه (@fatmah4__) February 14, 2021

ورأت مغردة باسم هنادي أنه لا يجوز التنمر على شكل هيون الغماس وكتبت: ” كمية تنمر على صورتها، حرام ماتفعلونه، كل شخص. مقتنع وفخور في نفسه”.

#سوالف_هيون كميه تنمر ع صورتها ترا حرام الي تسوونه كل شخص مقتنع وفخور في نفسه 😞 — hanadi (@PP05_5) February 14, 2021

ونصحتها أخرى قائلة: “الله يستر عليها، بس هي مفروض تكون منتبهة مفروض عندها سناب ثاني برايفت عشان ماتغلط مرة ثانية”.

الله يستر عليها 💔💔

بس هي مفروض تكون منتبه مفروض عندها سناب ثاني برايفت عشان ماتغلط مره ثانيه #سوالف_هيون — gg (@GXiiix99) February 14, 2021

زوج هيون يوضح ما حدث

هذا وقد خرج زوج هيون الغماس عن صمته بعد تصدر زوجته التريند، وقال بفيديو عبر “سناب شات”: “انتشرت صورة زوجتي الآن بالغلط. ولكن الحمد لله أنها مع زوجها ولا يوجد شيء يزعل”.

وتابع: “اللي يزعل من يأخذ لقطة للصورة ويضعها في موقع عام، لن يرضى ذلك على أمه أو أخته أو زوجته أن تنشر صورها بهذه الطريقة”.

وأكد زوج هيون، عبدالعزيز البجادي أن زوجته نشرت الصورة بالخطأ، مضيفاً: “أرجو من الجميع أن يحذفها والحمدلله على كل حال. والأمور جيدة، ومن كثر الاتصالات والتنبيهات، توترت وحاولت حذف الصورة فوراً ولكن الهاتف كان به خلل”.

#سوالف_هيون This is why it is trending pic.twitter.com/RXFxZbRQCE — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) February 13, 2021

ليست أول مرة

وسبق أن أثارت هيون الغماس جدلاً بسبب حادثة مشابهة بعدما قامت بنشر صورة عروس ابنها راكان الحربي، عن طريق الخطأ.

وتحولت حينها فرحة هيون الغماس بزفاف نجلها، إلى حزن وكارثة بعد تداول صورة عروس ابنها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعدما نشرتها بالخطأ عن طريق “سناب شات” على العام، بعد أن كانت تعتقد أنها تنشر في الخاص

ونشرت والدة هيون الغماس آنذاك فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، قالت فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضر أخوه المسلم. ويخرب فرحته”.

وتابعت باكية: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد خرب فرحتنا، شفتو الصورة احذفوها وخلاص، ليش ترفعونها وتنشروها، حرام عليكم”.

#هيون_الغماس #زواج_راكان_الحربي

يناس نبرات جدته تبكي خلاص تكفون استرو استرو حطو نفسكم بهالمكان pic.twitter.com/fV9uk7YPFo — ر السويدي 🕊 (@s_om344) July 24, 2020

وفي مقطع آخر، هددت الغماس بمقاضاة كل من يتداول الصورة عبر “تويتر”، وقالت: “حرام البنت تصورت بالغلط، والعروس انتزعت فرحتها. والعريس تضايق، وأم البنت تعبانة ومريضة”.

زواج هيون الغماس

كما تصدر قبل أشهر هاشتاج #زواج_هيون_الغماس و #زواج_هيون_والبجادي التريند في “تويتر”، خاصة أنها المرة الرابعة. التي ترتبط بها هيون الغماس، واتهموها بأن زواجها هذه المرة مصلحة، لأنها خاضت تجربة الزواج ثلاث مرات ولديها أبناء وأموال.

وذكر حينها الناشطون أن زوج هيون الجديد هو رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم “شاي وشباتي”.

وأكد المغردون أن الغماس كانت تعلن له في حسابها عبر “سناب شات”، والذي ظهر الفيديو جالسًا على كرسي وحوله المكان. المزين بالورود بمناسبة حفل الزفاف في مكان مفتوح.

كما هاجمها آخرون بعد تداول أنباء أن العريس زوج إحدى صديقاتها، وأن هيون الغماس قامت بإفسادها.

الجدير بالذكر أن هيا الغماس من الشهيرات السعوديات المعروفات في المملكة، ويتابعها على “انستجرام” 3 ملايين متابع، وسبق أن عملت. كمعلمة مدة 10 سنوات، ثم عملت في وظيفة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم البحرينية، وبعدها استقرت في الدمام وعملت كموظفة إدارية فيها.

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