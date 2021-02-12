“كل يوم كذبة جديدة”.. مغرد عماني يحرج إعلامياً إسرائيلياً زعم تطبيع سلطنة عمان في تغريدة خبيثة

أثار الاعلامي الإسرائيلي، ايدي كوهين، غضباً واسعاً في سلطنة عمان، بعد تغريدة تحدث فيها عن تطبيع السلطنة مع اسرائيل.

سلطنة عمان والحوار مع إسرائيل

وزعم كوهين في تغريدة رصدتها “وطن”، أن بمجلس التعاون الخليجي أربعة دول مطبعة علنياً واثنتين سرياً، حيث كانت وفق قوله سلطنة عُمان من الدول المطبعة علنياً.

واستعان كوهين، بتصريح لوزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، قال فيها: ” راضون عن مستوى العلاقات والحوار حالياً مع إسرائيل”. وفق ما نقلت “مونت كارلو” الدولية.

وزير خارجية عُمان: "راضون عن مستوى العلاقات والحوار حالياً مع إسرائيل" https://t.co/fvHtbbNLwv pic.twitter.com/tkLequk4wE — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) February 11, 2021

وقال كوهين، وفق ما رصدت “وطن”: “مجلس التعاون الخليجي 4 دول فيه مطبعة علنياً، و2 سرياً، العلني الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر. باقي السري 2 وفهمكم كفاية”.

وأضاف كوهين: “هذا المجلس أقرب لنا وداً وحباً وكرامة من الاتحاد الأوروبي، تأكدوا من ذلك”.

مجلس التعاون الخليجي 4 دول فيه مطبعة علنياً و 2 سرياً العلني الإمارات 🇦🇪 البحرين 🇧🇭 سلطنة عُمان 🇴🇲 قطر 🇶🇦 باقي السري 2 فهمكم كفاية هذا المجلس اقرب لنا وداً و حباً و كرامة من الإتحاد الأوروبي 🇪🇺 تأكدوا من ذلك .. 😉👌🏻 https://t.co/JI10W8VPRO — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 11, 2021

رد مزلزل من “الشاهين”

وتصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تغريدة كوهين قائلاً :”سبق وأن تحدثنا أن بلاغة البيانات الدبلوماسية العمانية الرسمية. تحتاج الى قوة إدراك وسرعة بديهة وحسن منطق لفهمها واستيعاب المغزى منها”.

وأضاف “الشاهين” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “هي صعبة نوعاً ما على من تعود على تناول السياسة مع الكحول أو الحشيش او فوق أرصفة الشوارع والمقاهي الرخيصة”.

🔴تنويه🔴

سبق وأن تحدثنا أن بلاغة البيانات الدبلوماسية العمانية الرسمية تحتاج الى قوة إدراك وسرعة بديهة وحسن منطق لفهمها واستيعاب المغزى منها

وهي صعبة نوعاً ما على من تعود على تناول السياسة مع الكحول أو الحشيش او فوق أرصفة الشوارع والمقاهي الرخيصة،،،،،،أ https://t.co/AQasXpvkE8 — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

تصريحات الوزير العُماني

وأوضح الشاهين أن تصريحات وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي حول مستوى العلاقات مع إسرائيل كانت واضحة وهي أننا. “راضون عن تلك العلاقات ولكن لسنا بحاجة لاي تطبيع”.

وأكمل: “ولسنا بحاجة لخطب ود اللوبي الصهيوني في واشنطن وتمويل مؤسساته مثل FDD وغيره او لتمويل مقالات الاعلام الإسرائيلي او الكتابة بصحفه”.

أولاً 👈🏻 حول تصريح معالي #محزم_السلام_الدولي وزير الخارجية الموقر ان السلطنة راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع الكيان الاسرائيلي،

نعم راضون ولسنا بحاجة لأي تطبيع

أو لخطب ود اللوبي الصهيوني في واشنطن وتمويل مؤسساته مثل FDD وغيره او لتمويل مقالات الاعلام الإسرائيلي او الكتابه بصحفه — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

وتابع: “لسنا بحاجة لاحتلال سقطرى وتقديمها لإسرائيل لإنشاء مركز استطلاع استخباري متقدم بها”.

وأكمل ساخراً: “الشرع قد حلل أربعاً وقد تم زفّهن بالفعل للعريس الاسرائيلي في أكبر تطبيع انبطاحي إنشراخي مهين في تاريخ البشرية”.

وقال : “فلا تمت صفقات السلاح الامريكي لهن ولم يجني العريس منهن سوى اصابات عالية بالكورونا”.

ولسنا بحاجة لاحتلال سقطرى وتقديمها لاسرائيل لانشاء مركز استطلاع استخباري متقدم بها

فالشرع قد حلل أربعاً وقد تم زفّهن بالفعل للعريس الاسرائيلي في أكبر تطبيع انبطاحي إنشراخي مهين في تاريخ البشرية،،، فلا تمت صفقات السلاح الامريكي لهن ولم يجني العريس منهن سوى اصابات عالية بالكورونا — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

كل يوم كذبة جديدة

وأضاف “الشاهين”: “ثانياً كيف يدعي ايدي كوهين زوراً أن عمان مطبعة علناً وهو من كذب بشأن ذلك عدة مرات سابقاً مع الكاذبين. غداً عمان ستطبع، ثم أصبح بعد غد، ثم أصبح خلال أسبوعين”.

واستطرد: “ثم أصبح قريبا، ثم أصبح قبل الانتخابات، ثم بعدها، ثم أصبح قبل مغادرة ترامب، ثم بعدها، الآن أصبح منذ 1996؟”.

ثانياً 👈🏻 كيف يدعي ايدي كوهين زوراً ان عمان مطبعة علناً وهو من كذب بشأن ذلك عدة مرات سابقاً مع الكاذبين

غداً عمان ستطبع

ثم اصبح بعد غد

ثم اصبح خلال اسبوعين

ثم أصبح قريبا

ثم اصبح قبل الانتخابات

ثم بعدها

ثم اصبح قبل مغادرة ترامب

ثم بعدها

الان اصبح منذ ١٩٩٦؟ pic.twitter.com/4E0p0Fmc6D — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

وقال “الشاهين”: فما صدق التغريدة سوى السكارى والحشاشين ومن يسبح في فلكهم”.

وتابع: “القضية الفلسطينية قضية شرف لا يقبل المتاجرة. وموقف السلطنة منها ثابت ولا يقبل المساومة. فعودوا من حيث أتيتم او اذهبوا فاحتفلوا في دبي”.

فما صدق التغريدة سوى السكارى والحشاشين ومن يسبح في فلكهم القضية الفلسطينية قضية شرف لا يقبل المتاجرة

وموقف السلطنة منها ثابت ولا يقبل المساومة

فعودوا من حيث أتيتم او اذهبوا فاحتفلوا في دبي pic.twitter.com/v3Gbi3rKdU — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

وأمس الخميس، أثارت تصريحات جديدة لوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، عن علاقة السلطنة مع إسرائيل جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل.

وبحسب ما نقلت “رويترز” فإن وزير خارجية السلطنة قال إن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل. والحوار بينهم الذي يتضمن قنوات الاتصال المناسبة.

هذا وشدد الوزير العماني في حديثه خلال فعالية عبر الإنترنت، على أن السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين “بناء على حل الدولتين.”

هذا شرط سلطنة عمان أمام التطبيع

والجملة الأخيرة تثبت أن السلطنة لن تطبع حاليا مع الاحتلال وأنها ثابتة على موقفها، حيث أن إسرائيل لن تأخذ بحل الدولتين وهو شرط السلطنة للتطبيع.

وتصريحات البوسعيدي بالفعالية التي نظمها مجلس الأطلسي، أُخذت في الجملة وبشكل عام وتم تفسيرها من قبل البعض على أنها استعداد. وتمهيد لاتفاق تطبيع على غرار الإمارات والبحرين.

كما روجت مواقع إماراتية لتصريحات وزير الخارجية العماني، بأسلوب خداعي يبين أن السلطنة تمهد لعملية التطبيع.

وكانت السلطنة شددت في أكثر من مرة وبشكل صريح على موقفها الداعم لفلسطين، ومبدأ حل الدولتين.

سلطنة عمان والاتفاق النووي الايراني

وضمن تصريحاته قال البوسعيدي أيضا، إن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015. والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه.

لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

كما سئل بدر البوسعيدي خلال الفعالية عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية.

فقال إن مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.

واستطرد: “أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات”.

من ناحية أخرى، جدد البوسعيدي الذي تولى منصبه في أغسطس آب التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة بالحياد في المنطقة المضطربة.

وقال “تسعى السياسة الخارجية العمانية دائما إلى دعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف”.

معاريف تتحدث عن اتصالات سرية

وكانت صحيفة معاريف الاسرائيلية، كشفت تفاصيل اتصالات سرية إسرائيلية متقدمة مع سلطنة عُمان والسودان. وذلك فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك يتم بدعم مكثف وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها مؤخراً، أنه في ظل الإغلاق الذي تشهده إسرائيل فإن المزيد من اتفاقيات التطبيع ستخرج إلى العلن. وهو ما جرى فعلاً مع السودان، لافتاً إلى أن الخطوة التالية في مسار التطبيع العربي، ستكون بين إسرائيل وسلطنة عمان لكنها لغاية اللحظة لم تتحقق.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطنة أصدرت بياناً رسمياً يرحب باتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين. وأعربت عُمان في بيانها على أملها أن تؤدي هذه العملية إلى اتفاق مع الفلسطينيين أيضا.

انفراجة كبيرة لكنها لم تتحقق

وحسب الصحيفة العبرية، فإنه حدث انفراج كبير في الأيام الأخيرة في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان. مضيفةً: “تم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق تطبيع في القريب العاجل”.

وأكدت “معاريف”، (أنه سيتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل، وبحال وجود صعوبات فنية، سيكون الأسبوع الذي يليه). مشيرةً إلى أن الدول الأخرى التي توشك على إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في الأيام المقبلة، هي السودان، التي تعد ثالث أكبر دولة في القارة الأفريقية.

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