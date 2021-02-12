انهار المهندس المصري علي أبو القاسم، خلال صدور حكم المحكمة الجزائية السعودية، بسجنه 25 عاماً. وكشفت زوجته تفاصيل ما جرى معه داخل جلسة المحكمة.

وقالت زوجة أبو القاسم الذي خفف الحكم بحقه من الاعدام إلى السجن 25 عاماً، إن زوجها فور صدور الحكم بحقه صرخ وقال للقاضي..:” أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوما أو شهيدا.. 25 سنة كتير قوي قوي”.

هذا ما قاله المهندس علي أبو القاسم لزوجته

وأكدت الزوجة أن زوجها لم يستطع التوقف عن البكاء داخل المحكمة بعد صدور الحكم، حيث أكد لها في اتصال هاتفي. أنه لن يخرج من السجن ولن يعود إلى مصر أبدا.

وتابع المهندس المحكوم عليه بالسجن 25 عاما وغرامة 100 ألف ريال “أفوض أمري لربنا بس هو اللي يقدر يظهر براءتي”.

وقضت المحكمة الجزائية السعودية بحبسه 25 عاما، حيث اتهمته بإنشاء تشكيل عصابي هدفه جلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وزيرة الهجرة المصرية

ومن جانبها أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري علي أبو القاسم بالسعودية.

وأوضحت الوزارة أن حكم محكمة تبوك الجزائية يقبل للطعن على مرحلتين مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.

وقالت الوزارة إنه فى إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت الوزيرة مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوى. الذى أكد أن الحكم الصادر هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكدت نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية. الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

وكانت محكمة تبوك الجزائية في السعودية قد أصدرت حكما بإلغاء عقوبة الإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان في قضية اتجار بالمخدرات. وقضت المحكمة بسجن المواطن المصري 25 عاما في وقت يتمسك هو ببراءته.

حكم الاعدام

وكان المهندس المصري علي أبو القاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر. خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين. وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.

وفي جلسة الأحد الماضي تمسكت النيابة السعودية بأنه لا يوجد أي دليل جديد يستوجب تغيير الحكم على المهندس المصري. رغم حكم محكمة جنايات القاهرة.

وكانت زوجة المهندس المصري أكدت تمسكها ببراءة زوجها، وذلك قبل جلسة الاربعاء التي أسدلت الستار نهائيا على تلك القضية التي دخلت عامها الخامس.

وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007. قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام.

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