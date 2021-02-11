من هي المدونة نوف عبدالعزيز الذي أطلق ابن سلمان سراحها بعد ساعات من لجين الهذلول

أفرجت السلطات السعودية، الليلة الماضية، عن المدونة نوف عبدالعزيز بعد أكثر من عامين من الاعتقال، وذلك بعد ساعات من الإفراج عن لجين الهذلول.

اعتقال تعسفي بحق نوف عبدالعزيز

وقال حساب معتقلي الرأي في تغريدة رصدتها “وطن”: “السلطات تفرج عن المدوّنة نوف عبدالعزيز بعد أكثر من سنتين ونصف رهن الاعتقال التعسفي”.

🔴 عاجل

السلطات تفرج عن المدوّنة #نوف_عبدالعزيز بعد أكثر من سنتين ونصف رهن الاعتقال التعسفي. pic.twitter.com/5PkcGgCQ9C — معتقلي الرأي (@m3takl) February 10, 2021

وقال عبد الله نجل الداعية المعتقل الدكتور سلمان العودة: “من أجمل الأشياء كان خبر الإفراج عن المناضلة والكاتبة السعودية نوف عبدالعزيز التي لم تدر ظهرها لأي مظلوم”.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “واحدة من أهم أيقونات الحراك المدني في السعودية.. العقبى لرفع منع السفر عنها ومحاسبة كل من تورط بإيذائها، والعقبى لبقية معتقلي الرأي والضمير والإصلاح”.

من أجمل الأشياء كان خبر الإفراج عن المناضلة والكاتبة السعودية #نوف_عبدالعزيز التي لم تدر ظهرها لأي مظلوم..

واحدة من أهم أيقونات الحراك المدني في السعودية

العقبى لرفع منع السفر عنها ومحاسبة كل من تورط بإيذائها..

والعقبى لبقية معتقلي الرأي والضمير والإصلاح — د. عبدالله العودة (@aalodah) February 10, 2021

من هي المدونة السعودية نوف عبدالعزيز؟

ونوف هي أكاديمية سعودية درست الأدب العربي في إحدى جامعات المملكة، بالتزامن مع انخراطها في العمل الصحفي مع وسائل إعلام سعودية بارزة. بينها: صحيفة ”سبق“ المحلية، وقناة ”المجد“ الحكومية.

وأُوقفت نوف عبدالعزيز ضمن ما عُرف إعلاميًا بقضية ”عملاء السفارات“، وعددهم 17 متهمًا ومتهمة.

وجهت لهم تهمة القيام ”بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية. والتواصل المشبوه مع جهات خارجية. وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة.

كما اتهموا بتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة“.

وأفرجت السلطات عن العديد منهم بعد محاكمات حضرها ذوو المتهمين، ومحاموهم، وعدد من الحقوقيين والإعلاميين.

التدوين عبر الانترنت

واتجهت ”نوف“ بعد العام 2011، للتدوين على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تحت دائرة الضوء. على الرغم من إبقاء صورها وحياتها الشخصية بعيدة عن متابعيها.

وأنشأت ”نوف“ منذ وقت مبكر حسابًا لها على ”تويتر“ الذي أصبح فيما بعد المنصة الأكثر استقطابًا للسعوديين، والذي كانت تنشر عبره آراءها.

ولا تزال ”نوف“ حتى الآن تمتلك حسابًا على تويتر، هو الثاني بعد أن أغلقت حسابها الأول ذاك.

وقد عرّفت عن نفسها فيه، قائلة: “كاتبة، أؤمن بأن الربيع سيزهر من جديد، وحين يطلب مني أن أختار تعريفًا مختصرًا لنفسي. سأعرّف عن نفسي بلقب الناجية“.

وحتى الآن لم يصدر إعلان رسمي من السلطات السعودية بشأن الإفراج عن نوف عبدالعزيز، لكن حسابات نشطاء على ”تويتر“ أكدت الأمر.

تفاعل رواد مواقع التواصل بعد اطلاق سراح نوف عبدالعزيز و لجين الهذلول

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع خبر الإفراج، معبرين عن فرحتهم بالقرار الذي أدخل الفرحة لكل مناصرين حرية الرأي والتعبير بالمملكة.

حق لنا أن نفرح بخروج البطلة #نوف_عبدالعزيز @nofah1 من غياهب المعتقل الذي أودعها الظالم به لأنها مناصرة للمظلومين #معتقلي_الرأي pic.twitter.com/3Uev0ONbwn — د. حصة بنت محمد الماضي 🤐 (@drhussahmm) February 10, 2021

⁧#نوف_عبدالعزيز⁩ حره ، بعد أكثر من سنتين ونصف رهن الاعتقال ( التعسفي ) تم الإفراج عنها و الف مبروك 🤍 .

عقبال الجميع .. معتقلين والمعتقلات 🙏🏻 — حُـرّ ★ (@trans_man2) February 10, 2021

الحمدلله الف مبروك الحرية #لجين_الهذول #نوف_عبدالعزيز

قريبا بقية الاحرار ♥️ إن شاء الله — حنان / عباس .. احياناً (@openurmind0) February 10, 2021

#نوف_عبدالعزيز

الحمدلله والفال للعودة وبقية المظلومين — just me 🙂 (@XI_S23) February 11, 2021

الحمد لله اطلاق سراح #نوف_عبدالعزيز

بايدن فكيف لو كان بايدين !! — سعيد بن ناصر الغامدي (@SaeedNAlGhamdi) February 10, 2021

والعقبى لكل المعتقلين، محمد الربيعة والسدحان وأيمن وسمر ونسيمة وعمر وعبدالله المالكي وعبدالعزيز ومن نعرفهم ومن لا نعرف .

يارب قريبًا#لجين_الهذلول #نوف_عبدالعزيز — No. (@S1690___) February 11, 2021

الإفراج عن لجين الهذلول

وفي وقت سابق من، يوم الأربعاء، كانت عائلة الناشطة لجين الهذلول أعلنت الإفراج عنها، وذلك بناءً على حكم القاضي.

وأعلنت لينا شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول، الإفراج عن شقيقتها وغادرت السجن منذ قليل.

جاء ذلك في تغريدة للينا نشرتها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

حيث نشرت صورة من محادثة بالفيديو مع أختها المفرج عنها من سجون ابن سلمان، وعلقت بالقول:”تم الإفراج عن لجين.. لجين في بيتها”.

وبدا واضحا من الصورة الحديثة للجين الهذلول، الشحوب على وجهها رغم ذلك فقد بدت سعيدة جدا لإطلاق سراحها بعد اعتقال تخطى العامين.

اعتقال لجين وتفاصيل الحكم

واعتقلت الهذلول لأول مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين.

بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية الغنية، عام 2018.

وفي يناير قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن قضايا المرأة (31 عاما)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر.

وجاء ذلك، بعد إدانتها بـ “التحريض على تغيير النظام” و”خدمة أطراف خارجية”، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة. ومهدت حينها بأن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.

إفراج مشروط قبل انتهاء المدة

وقبل عدة أيام، أكد ناشطون وحقوقيون سعوديون، أن المملكة أطلقت سراح مواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية. كانا مسجونين بتهم ارتكاب جرائم إرهابية. وفقا للاتهامات التي وجهت إليهما من السلطات في إطار معتقلي الرأي.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، إن المفرج عنهما هما صلاح الحيدر، نجل الناشطة النسوية عزيزة اليوسف. وبدر الإبراهيم، وهو طبيب وكاتب.

وأشار الحساب الشهير، إلى أن كلاهما اعتقل في أبريل/نيسان 2019، ووجهت إليهما تهم تتصل بجرائم إرهابية.

وأضاف الحساب: “لم يكن ينبغي اعتقالهما في المقام الأول وعلى المملكة أن تُفرج فوراً ومن دون قيود مسبقة عن جميع الصحفيين. والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأُطلق سراح الحيدر والإبراهيم بانتظار محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، ومن المقرر أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهما في 8 مارس/آذار.

أحكام مخففة

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خفف القضاء السعودي حكما بالسجن على الطبيب السعودي الأمريكي “وليد فتيحي”. إلى 3 سنوات وشهرين مع وقف تنفيذ نصف المدة.

جاء ذلك بعد أن كان قد تلقى حكما سابقا بالسجن لـ 6 سنوات، وهو ما أدى لإطلاق سراحه؛ حيث كان معتقلا منذ عام 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السعودية سرعت، خلال الشهر الماضي، محاكمات العشرات من الناشطين في سجونها. خوفا من تحولهم لأوراق ضغط بواسطة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وتعهد بايدن، بإعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت إدارة دونالد ترامب تغض النظر إلى حد بعيد عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات في المملكة.

ومن المحتمل أن تضع المحاكمات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مسار تصادمي مع بايدن.

يأتي ذلك بعد إصدار بايدن قرار بتجميد مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، بشكل مؤقت؛ بسبب حربها المستمرة. منذ 5 سنوات في اليمن، وملفات حقوقية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك