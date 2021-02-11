محمد بن زايد شخصياً طلب تعيين شخبوط بن نهيان ومفاجأة وراء إقالة أنور قرقاش

استمرارا لمسلسل العبث الإماراتي وفي حادثة نادرة عالميا، أصبح أب وابنه وزيرين ضمن التركيبة الحكومية في الإمارات، حيث تم تعيين شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

وبهذا القرار الذي اتخذه محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس، بتعين شخبوط بن نهيان، خلفاً لأنور قرقاش. يؤكد أن الإمارات تفتقد لأي رقابة شعبية أو سلطة برلمانية.

وبذلك ينضم إلى الحكومة التي يشغل والده فيها منصب وزير التسامح، والذي افتضح أمره مؤخرا بعدما كشفت موظفة بريطانية عن تحرشه بها.

ويعد نهيان بن مبارك عضوا في العائلة الحاكمة أبوظبي ومن المقربين من ولي العهد الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

نهيان بن مبارك ونجله شخبوط

وبحسب مصادر لـ”إمارات ليكس” فإن بن زايد طلب تعيين شخبوط في المنصب الجديد للتغطية على فضيحة نهيان بن مبارك.

تلك الفضيحة المتعلقة بالاعتداء جنسيا على موظفة بريطانية خلال مهرجان “هاي أبوظبي” الثقافي العام الماضي والتي أثارت جدلا دوليا.

وكان قد أعلن الشهر الماضي، انتهاء فترة تولي شخبوط بن نهيان منصب سفير الإمارات لدى السعودية الذي شغله منذ عام 2017.

وبموجب تعديل وزاري مصغر أعلنته الإمارات. فقد تم الإطاحة بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

إقالة أنور قرقاش

وقال موقع “خليج 24” إن الإطاحة بقرقاش جاء بعد فشله في ملف حصار قطر وتنامي الغضب عليه من محمد بن زايد.

ووجه كبار المسؤولين الإماراتيين الاتهامات لقرقاش بالفشل في كسب الرأي العام العربي والأجنبي في حصار قطر.

وأوضحت المصادر أن توبيخا شديد اللهجة وجه إلى قرقاش مؤخرا عقب نجاح الوساطة الكويتية الأمريكية في المصالحة مع قطر.

وأعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد بحضور محمد بن زايد عن إقالة قرقاش.

وقال عبر حسابه في تويتر “أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد”.

وأضاف “حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة”.

وأردف ابن راشد “ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة”.

وفشلت الإمارات في منع المصالحة مع قطر ورفع الحصار عنها رغم محاولاتها الحثيثة لإحباط الجهود الكويتية والأمريكية.

كما سعت أبو ظبي وعبر شتى الوسائل والطرق الخبيثة في منع التئام البيت الخليجي.

كما تواصل حتى الآن في محاولة تخريب هذه المصالحة، وذلك عبر مملكة البحرين، التي تحرضها على قطر.

ولم تحقق دول الحصار أي من شروطها الـ13 التي وضعتها أمام الدولة لرفع الحصار عنها.

يشار إلى أن حكومة الإمارات أجرت في تموز/يوليو الماضي تعديلا حكوميا حمل تضخما وزاريا وسيطرة مطلقة لإماراتي أبوظبي ودبي.

وذلك وسط تهميش باقي الإمارات في الدولة رغم ما تتضمنه من كفاءات.

وتتم التعديلات في الإمارات دون أي دور للمجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة برلمانية شكلية لا سلطات فعلية له.

أنور قرقاش والسرطان

وتفاجأت الأوساط السياسية الخليجية أمس، الأربعاء، بخبر عزل وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه. ضمن تعديلات وزارية أجراها حاكم دبي ونائب الرئيس محمد بن راشد.

كما دفع هذا القرار المفاجئ العديد من المتابعين للشأن السياسي بالتساؤل عن سبب الإطاحة بقرقاش، الرجل المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. والذي كان ركنا في المشهد السياسي الإماراتي مؤخرا.

وضمن هذه التحليلات ذهب البعض إلى التذكير بتقارير سابقة انتشرت في يوليو من العام الماضي 2020، عن إصابة أنور قرقاش بالسرطان.

ورجحوا أن يكون هذا (إصابته بالسرطان) هي السبب وراء عزله من منصبه.

وكان موقع “الخليج أونلاين” قد لفت الأنظار في هذا التوقيت إلى أن قرقاش اختفى فجأة لنحو 20 يوما. ونقل مصدر قوله إن سبب اختفائه هو إصابته بالسرطان.

وحينها أيضا نقل الموقع عن المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، قوله إنه في حال تعثر مواصلة قرقاش لمهامه في المنصب وبشأن المرشح الأوفر حظاً لخلافته. على رأس وزارة الشؤون الخارجية في الإمارات، إن المنصب سيادي ولا يمكن اختيار شخص موجود من ضمن طاقم الوزارة على غرار الوكيل أو ما شابه ذلك.

كما أوضح “الشامسي”، خلال حديثه حينها أن السيناريو الأقرب يدور حول إحضار شخص من خارج الوزارة.

مؤكداً أن هذا يحدث بالتنسيق والتشاور بين إمارَتي أبوظبي ودبي، ويكون غالباً برضا بين الطرفين.

وحينها استبعد المعارض الإماراتي، التخلي عن قرقاش بهذه السرعة، “حتى لو غاب عاماً”. وأرجع ذلك لكون قرقاش “رجل أعمال كبير، ولديه شركات ومؤسسات”.

مختتماً حديثه بالقول إنه “مهم بالنسبة لهم في هذا الحال”.

أول تعليق إماراتي على إصابة أنور قرقاش بالسرطان

ويشار إلى أنه وقت انتشار تقارير إصابة قرقاش بالسرطان، خرج رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، محمد الحمادي، ليكشف عن حقيقة ما تم تداوله في هذا الشأن.

ونفى الحمادي في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتحديدا في شهر يوليو عام 2020 الخبر. قائلا: “معالي د.أنور قرقاش بخير، ويمارس عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية”.

أنور قرقاش وأزمة قطر

وفي يونيو 2017، شنَّ وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش هجومًا على قطر لاستضافتها القيادة السياسية. لحركة حماس الفلسطينية.

الوزير الإماراتي وصف وجود قيادة الحركة في قطر أنه مشكلة للمنطقة بأكملها، وحذّر قطر من احتضانها. لمن ينشر الفكر المتعصب والمتطرف في المنطقة.

وفي يوليو 2017، وفي إطار جهود الوزير في أزمة مقاطعة قطر، قال قرقاش خلال ندوة في العاصمة البريطانية. لندن إن المملكة السعودية تمول الإرهاب بطريقة غير مباشرة.

قرقاش ذكر أن السعودية لديها مشاكل في التمويل الشخصي للإرهاب وهي تعلم جيدًا تلك المشاكل.

الوزير الإماراتي أكد خلال الندوة نيّة المملكة معالجة هذه المشاكل ولكنه شكَّك في سرعة إجراءاتها في هذا الشأن. ودعا إلى فرض رقابة مشددة لمتابعة تطورات القضية.

وفي 24 أكتوبر 2017، اعترض محتجون سيارة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بعد خروجه من فندق. “سانت بونكراس” وسط لندن، للتعبير عن غضبهم من سياسة الإمارات في اليمن. المحتجون هتفوا ضد قرقاش ووصفوه ب “قاتل اليمنيين” و”عميل إسرائيل”.

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