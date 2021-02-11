“شاهد” اشبيلية يضع قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا في انتظار مباراة الفصل أمام منافسه برشلونة

وضع فريق اشبيلية الإسباني أولى أقدامه في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم عام 2020-2021م، بعد فوزه على فريق برشلونة بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنافسين في لقاء الذهاب بدور النصف النهائي من البطولة.

ولم ينجح فريق برشلونة الإسباني ” البلوغرانا” بحضور نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسديد أي من الأهداف خارج قواعده، في ظل السيطرة والقوة التي تمتع بها الفريق المنافس على أرضه فريق اشبيلية الإسباني طيلة زمن المباراة.

ذهاب نصف نهائي كأس اسبانيا

اشبيلية 2 برشلونة 0

سجل لاشبيلية كوندي وايفان راكيتيتش

مباراة الاياب ستقام في الكامب نو 4 مارس pic.twitter.com/eVSuG9edJx — أحمد عبيد (@AhmedAlalili) February 11, 2021

هدف التقدم لأشبيلية

واستطاع أصحاب الدار فريق اشبيلية الإسباني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 25 من زمن المباراة عن طريق المدافع الفرنسي ” جول كوندي” 22 عاماً، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن في شباك فريق الضيف برشلونة الإسباني.

وحاول فريق برشلونة تسجيل هدف تقليص الفارق بعد إحراز الفريق المستضيف اشبيلية الهدف الأول له في المباراة دون جدوى في تحقيق ذلك، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف في شباك برشلونة ” الكتالوني”.

الكرواتي راكيتيتش

ونجح النجم السابق للفريق المنافس برشلونة الإسباني ولاعب الوسط في فريقه الحالي اشبيلية الإسباني اللاعب الكرواتي “إيفان راكيتيتش” 32 عاماً من تسجيل هدف رائع بعد تمريرة في العمق انفرد فيها اللاعب بحارس مرمى برشلونة الألماني ” أندريه تير شتيغن” 28 عاماً.

إشبيلية يقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على ضيفه برشلونة 2 – 0 لحساب مباراة ذهاب نصف النهائي pic.twitter.com/tS0YU0Wiwp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 10, 2021

رجل المباراة الحارس بونو

وشهدت المنافسة الحضور الملفت والرائع لحارس الدولي المغربي ياسين بونو 29 عاماً لفريق اشبيلية الإسباني، الذي كان حائط السد طيلة زمن المباراة ضد منافسه فريق برشلونة الإسباني أمام كراته ومنع دخولها شباك مرماه.

ليحافظ على نظافة شباكه في مباراة الذهاب في دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، كما تصدى لعدد من الكرات القاتلة للنجم فريق الضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً، ليبعدها المغربي بونو عن شباكه بطريقة رائعة عن شباكه.

حارس عظيم 😍 🔴 المغربي ياسين بونو 🇲🇦 حافظ على نظافة شباكه في كل مباراة من مبارياته الـ8 مع إشبيلية في كأس إسبانيا 🔴 تصدى لجميع التسديدات الـ18 على المرمى التي واجهها والتي كانت منها 4 ضد برشلونة — احصائيات وارقام رياضية (@statselkora) February 11, 2021

وبتلك المباراة للحارس المغربي “ياسين بونو”، يحافظ من خلالها على نظافة شباكه في 8 مباريات على التوالي شارك فيها مع الفريق الأندلسي منذ قدومه إلى صفوف نادي إشبيلية في الرابع من شهر أيلول من عام 2020م، قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

نتائج كلا المنافسين الموسم الجاري

وقد حقق فريق اشبيلية الإسباني الانتصار في مواجهاته الأربع الأخيرة في الدوري الإسباني ” الليغا” قبل مواجهة فريق برشلونة في دور هاب النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات.

بينما سجل لاعبو فريق اشبيلية الإسباني 10 أهداف بمعدل رائع 2.5 في المباراة الواحدة، على عكس الفريق المنافس فريق برشلونة الإسباني الذي واجه التعثرات العديد مع بداية الموسم ليعود مؤخراً إلى المنافسة على المراكز الأربع الأولي من ترتيب جدول الليغا الإسبانية.

التأهل إلى النصف النهائي

وقد تأهل فريق اشبيلية الإسباني الذي خاض مباراتين في كأس ملك إسبانيا، والذي تمكن من خلالها الانتصار على فريق فالنسيا ” الخفافيش” في دور ال 16 من كأس البطولة بثلاثة أهداف نظيفة.

قبل أن يتجاوز فريق الدرجة الثانية ” ألميريا” بصعوبة في دور 8 بهدف نظيف دون رد، لمواجهة الضيف الثقيل برشلونة الإسباني في النصف النهائي من البطولة.

نهاية المباراة. الحسم مؤجل إلى مباراة الإياب في برشلونة. pic.twitter.com/mx7Jy53qZ4 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 10, 2021

بينما استطاع فريق برشلونة المنافس الدخول في الأشواط الإضافية من أجل العودة والصعود في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وكانت الأولى أمام فريق كورونيا من الدرجة الثانية في دور 32 من الانتصار بهدفين نظيفين دون رد بعد انتهاء الوقت الأصلي والبديل من المباراة بين الفريقين.

وكذلك مرة أخرى بعد فريق غرناطة الإسباني في دور8 بعد تأخره في المباراة حتى منتصف الشوط الثاني من المباراة بهدفين نظيفين، لينجح في العودة والمنافسة من جديد.

ليقود الفريق إلى الوقت البديل والأشواط الإضافية والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بخمس أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

مباراة ليفانتي وأتليتك بلباو

ومن المقرر أن يواجه اليوم فريق ليفانتي منافسه أتليتك بلباو في مباراة تشهد القوة والإثارة القوية وصعبة بين كلا المنافسات في مباراة الذهاب في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعد تعثره الأخير بالتعادل الإيجابي أمام فريق سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتل فريق ريال مدريد الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق خيتافي بهدفين دون رد ليبقى في المركز الثاني خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 46 نقطة.

وفي المركز الثالث يحتل الغريم التقليدي للريال فريق برشلونة الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما في المركز يأتي فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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