شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب إعلان قناة “العربية” السعودية عن لقاء خاص مع رغد صدام حسين، ابنة الزعيم العراقي الراحل.

ونشرت قناة “العربية” برومو للحلقة التي تستضيف رغد صدام حسين عبرها، وذلك للحديث حول عديد من الملفات المتعلقة بالعراق. وحقبة الرئيس الأسبق صدام حسين.

كما قال البرومو بأن اللقاء مع رغد سيكشف عن موقفها تجاه العراق في وضعه الحالي، وذكرياتها في قصر والدها في زمن السلم والحرب.

وتروي رغد عبر شاشة “العربية” قصة زوجها وأسباب خلافه مع والدها.

وكذلك ستكشف أين أصبحت مذكرات والدها الرئيس التي كانت قد وعدت بنشرها؟

ردود فعل على البرومو

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع إعلان “العربية” استضافة رغد صدام حسين.

كما اعتبر عدد منهم أن خطوة رغد بالخروج عبر “العربية” مستحيل أن تتم إلا بموافقة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

الأمر الذي تسبب بحالة واسعة الجدل حول طبيعة هذا اللقاء المفاجئ والسبب ورائه، وإذا كان لابن سلمان أهداف من ورائه أم لا؟

وعلق أحد الناشطين على إعلان العربية بالقول: “رغد صدام قالت اللي عندها بخمسين قناة وقضت. عندكم اللي كانوا وزراء وأعضاء حزب البعث هم اللي عندهم النون وما يعلمون”.

رغد صدام قالت اللي عندها بخمسين قناة وقضت. عندكم اللي كانوا وزراء واعضاء حزب البعث هم اللي عندهم النون وما يعلمون — ثامرينهو #بطل_السوبر (@thamerinho9) February 11, 2021

فيما علق أحد المغردين على إعلان رغد الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بتويتر، باستضافتها عبر العربية، وقال لها: ” ترى ما يلوقلك تطلعي مع مثل هيجي قناة ساقطة”.

ترى ما يلوقلك تطلعي مع مثل هيجي قناة صاقطة — A. Khaddash (@4D0lhXh46R1aLyY) February 11, 2021

كما استنكرت معظم التعليقات خطوة ظهور رغد صدام حسين على شاشة القناة السعودية، وذكرها بعض النشطاء بأن “العربية” سبق وأن وصفت الرئيس العراقي الراحل أكثر من مرة بـ”الدكتاتور السابق”.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين: “العبرية قناه بتقول علي والدك الديكتاتور السابق”.

كما هاجم أحد النشطاء قناة العربية:”ما لقيتي غير قناة العربية يا ست رغد ؟ قناة العربية أكثر من زيف وشوه ودس على والدك وأهلك”.

مالقيتي غير قناة العربيه ياست رغد ؟ قناة العربيه أكثر من زيف وشوه ودس على والدك وأهلك — ملحم نواف القعيط (@melhemnawaf) February 11, 2021

ويشار إلى أن رغد صدام حسين، تقيم منذ سقوط حكم والدها عام 2003، في الأردن.

وظلت منذ ذلك الحين مواظبة على الاهتمام بشؤون العراق ومتابعة أحداثه ومناسباته.

كما نشرت رغد تسجيلات صوتية بجانب ظهور محدود جداً في وسائل الإعلام.

وبحسب قناة “العربية” ستتحدث رغد عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.

وستكشف رغد أيضا عن تفاصيل جديدة حول ما وصفته بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها صدام حسين، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.

صدام حسين وقصف إسرائيل

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية نشرت تقريراً من أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يبين آثار القصف العراقي بصواريخ سكود. على إسرائيل، إبان الحرب الخليجية عام 1991 التي أطلقها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

التقرير الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، يكشف للمرة الأولى آثار القصف بالصواريخ التي سقطت على مدن تل أبيب وحيفا. ومجلس شمرون الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

مقتل 14 إسرائيلياً بصواريخ صدام حسين

وتسبب القصف العراقي آنذاك بمقتل 14 إسرائيليا، وإصابة العشرات، وسط مخاوف في إسرائيل من استخدام نظام الرئيس العراقي الراحل. صدام حسين أسلحة كيماوية في الهجمات.

كما أصيب في تلك الهجمات 229 إسرائيلياً بشكل مباشر، فيما قتل 14 وحقن 222 إسرائيلياً أنفسهم بمادة الأتروبين. التي تفيد في حالات استنشاق الغازات السامة، بينما أصيب 530 إسرائيلياً بالهلع، حسب المصدر ذاته.

43 صاروخاً

وابتداء من 18 يناير حتى 25 فبراير 1991 سقط على إسرائيل 43 صاروخاً في 19 هجوماً صاروخياً، انطلاقاً من غربي العراق، حسب المصدر ذاته.

وكان لتل أبيب، النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية آنذاك، إذ شهدت سقوط 26 صاروخاً، فيما سقط على مدينة حيفا 8 صواريخ. و4 على مجلس شمرون الاستيطاني بشمالي الضفة الغربية المحتلة و5 في منطقة النقب.

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