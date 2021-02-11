القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية

في لقاء ينتظره عشاق جماهير القلعة الحمراء “الأهلي المصري” مساء اليوم الخميس، بعد هزيمته المشرفة أمام حامل اللقب السابق في مسابقة دوري أبطال أوروبا الألماني ” البايرن ميونيخ” بهدفين نظيفين دون رد.

من رجل المباراة واللاعب الأفضل في العالم الهولندي “روبرت ليفدوفسكي” 28 عاماً الذي سيلعب اليوم مباراته النهائية على اللقب كأس العالم للأندية.

لكن حامل اللقب السابق والبطل الأسمر الأفريقي الأهلي المصري سيكون اليوم في مواجهة نارية وصعبة أمام الفريق البرازيلي بالميراس، من أجل المنافسة على تحديد هوية المركز الثالث في مسابقة كأس العالم للأندية.

وحصول الفائز في تلك المواجهة بين أحد المنافسين القويين على الميدالية البرونزية في البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة هذا العام 2020-2021م.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام مباراة الأهلي المصري أمام نظيره القوي بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس 11-2-2021م، على ملعب استاد ” المدينة التعليمية” في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وستكون المباراة بين كلا المنافسين في تام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وقطر والكويت الإمارات والبحرين وعمان. وعند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

وستبث لقاء النصف النهائي من كأس العالم للأندية بين فريق البطل الأفريقي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت القطرية”.

عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر النايل سات 11013. وبمعدل الترميز 27500.واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

وبتردد على القمر الصناعي سهيل بتردد 11549. وبمعدل ترميز 27500.واستقطاب عامودي. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما أنها ستبث عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية “Alkass One HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12245.وبمعدل ترميز 27500.ومعدل التصحيح للخطأ 3/4.

القنوات الأجنبية الناقلة

وستبث عبر قناة “تي في سبورت” البولندي، بتردد على القمر الصناعي هوت بيرد 10834. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي، بينما ستبث عبر قناة ميديايست الإيطالية بتردد على القمر صناعي هوت بيرد 11432. وبمعدل ترميز 27500. استقطاب عمودي.

كما وستبث عبر قناة “بي إن تي البلغارية”، عبر القمر الصناعي هيلاس سات، بتردد 12565. وبمعدل ترميز 29900. واستقطاب عمودي لمجريات أحداث اللقاء بين الفريقين.

التعليق على اللقاء بين كلا المنافسين

ومن المقرر أن يعلق على مواجهة الإثارة والقوة بين فريقا الأهلي المصري ومنافسه بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

كما سيعلق على شبكة قنوات الكأس الرياضية كلاً من: المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب وكذلك المعلق العماني سمير اليعقوبي على مجريات أحداث اللقاء بين فريق الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

حكم اللقاء

وسيكون حكم لقاء مواجهة فريق الأهلي المصري أمام منافسه بالميراس البرازيلي الحكم الدولي السنغالي ” ماجيتى نداي” وسيعاونه كلاً من: جابرييل كامارا، والحاجي سامبا، الجواتيمالي ماريو سكوبار، والكندي داريو فيشر لتقنية الفيديو ويعاونه المغربي رضوان جيد في مواجهة اليوم.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيعلب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، وسيعلب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه الدحيل القطري.

بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن المباراة لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول.

حرمان كهربا وحسين الشحات

وقد تلقت إدارة بعثة الأهلي المصري إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد فيه حرمان كلاً من: المهاجمين في الفريق محمود كهربا وحسين الشحات.

من المشاركة في المباراة أمام بالميراس البرازيلي، نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا عقب مباراة مواجهة الأهلي أمام المنافس فريق الألماني البايرن ميونيخ.

الميدالية البرونزية

وقد نجح فريق الأهلي المصري من الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية في عام 2006م، بعد فوزه على فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة.

محمد الشناوي 🗣

💬"هدفنا تحقيق الميدالية البرونزية وسنبذل قصارى جهدنا من أجله…ما حدث من الشحات وكهربا كان بشكل عفوي" 🦅 pic.twitter.com/S35YotZJI0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 10, 2021

الخسارة أمام البايرن ميونيخ

وقد صدم بطل القارة السمراء الأفريقي هذا العام في مسابقة كأس العالم للأندية بعد تحقيقه تجاوزه فريق الدحيل القطري في دور الربع النهائي بهدف نظيف من توقيع المهاجم المصري حسين الشحات.

ليفوز فريق البايرن ميونيخ في منافسة أمام الأهلي المصري والتي شهدت المنافسة والسيطرة بين كلا الفريقين في دور النصف النهائي للبطولة، لهدفين نظيفين دون رد.

وتمكن فريق الأهلي المصري في الصمود طيلة أحداث المباراة أمام بطل دوري أبطال أوروبا البافاري ” البايرن ميونيخ” ومنعه من اتاحة اللعب في وسط الميدان وكذلك قطع الكرات عليه.

إلى جانب التصدي أمام الهجمات المرتدة لفريق البايرن ميونيخ باتجاه حارس المرمى المصري محمد الشناوي.

هدفي ليفاندوفسكي

وقد سجل اللاعب الهولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 32 عاماً مهاجم فريق البايرن ميونيخ ” البافاري” هدف التقدم في الدقيقة ال 17 مع مجريات أحداث الشوط الأول.

بتسديدة صاروخية من وسط زحمة مدافعين فريق الأهلي ومن خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك حارس مرمى الأهلي المصري.

وحاول فريق الأهلي بعد تلقيه الهدف من العودة إلى أجواء المباراة، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

لكن دفاع البايرن ميونيخ وقف كحائط السد أمام تلك الهجمات لتقليص هدف التعادل دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بين المنافسين بهدف نظيف دون رد.

بينما عاود البافاري الألماني بعد الضغط الذي مارسه فريق الأهلي المصري على لاعبي فريق البايرن ميونيخ في وسط الميدان ومنع من فتح مساحات للعب داخل أرضية الكرة المستديرة.

ليستفيد من خطأ عدم تمركز دفاع الأهلي المصري وعبر ركلة ركنية ثابتة، ليسجلها اللاعب ليفاندوسكي هدفه الثاني في شباك الأهلي المصري في الدقيقة ال 85 من المباراة.

نهائي بطولة كأس العالم للأندية

لينتهي قمة اللقاء بين بطل أوروبا ” البايرن ميونيخ” الذي نجح في تجاوز بطل القارة السمراء الأهلي المصري بهدفين نظيفين ليتأهل بذلك إلى نهائي كأي العالم للأندية.

ليتأهل بتلك النتيجة فريق حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا الألماني ” البايرن ميونيخ” إلى نهائي كأس العالم للأندية المقرر خوضها مساء اليوم الخميس أمام بطل الدوري المكسيكي “تيجرس أونال” في مواجهة قوية بين كلا الفريقين.

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