أثارت الإعلامية الكويتية بيبي الخضري ضجة واسعة في البلاد، بعدما وثقت لحظة تحرش عشرات الشباب بها أثناء إعدادها تحقيقاً عن “التحرش”.

وجاء تحقيق بيبي الخضري لصالح صحيفة “القبس” الكويتية، في سياق الحملة الشعبية التي أطلقتها الناشطات والمدونات الكويتيات. عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التحرش داخل الكويت.

وظهر بالفيديو الذي نشرته صحيفة “القبس” عبر موقعها الرسمي تحت عنوان “إلى متى”، لحظات تعرض بيبي الخضري إلى التحرش بكافة أشكاله. خلال وقوفها داخل سيارة بأحد الشوارع الحيوية.

ويظهر شاب بالفيديو على دراجة نارية ويقترب من السيارة التي تتواجد بها بيبي الخضري، ويبدأ بالتحرش بها لفظياً وإلقاء عبارات. مثل “وش هالجمال وش هالحلاة”.

متحرش يتوسل بيبي

كما حاول العديد من الشباب الحصول على رقم هاتفها أو “كود” حسابها على “سناب شات” للتواصل معها لاحقًا. بينما شكك آخرون بأنها فاشينستا شهيرة ورغم ذلك تحرشوا بها لفظياً.

الزميلة بيبي الخضري ترصد مشاهد حية لـ #التحرش pic.twitter.com/XKF6gCI7dC — القبس (@alqabas) February 9, 2021

ووثقت بيبي الخضري أيضاً لحظة توسل أحد المتحرشين بها بعدما تعرف إليها، وطالبها بالستر عليه.

ولم تكتف بيبي بتوثيق ما تعرضت له من تحرش عشرات المرات، بل رصدت أيضاً ما تعرضت له فتيات أخريات. ووصلت الوقاحة بأحدهم أن قام بشد شعر فتاة، وهو ما أشعر الإعلامية الكويتية بالصدمة.

وأرفقت بيبي الخضري تحقيقها بلقاء مع الناشطة والفاشينستا الكويتية آسيا عاكف، والتي سبق أن تحدثت عن تعرضها للتحرش ووثقته بنفسها.

وقالت آسيا في التحقيق إنها ترغب بأن تصبح الكويت خالية من التحرش، خاصة وأنها كانت ضحية هذه الجريمة منذ أن كانت بسن المراهقة. مضيفة أنها تعرضت للتحرش خلال فترة حملها.

وختمت بيبي الخضري تحقيقها بالتأكيد على أن التحرش هو خطأ المتحرش فقط، وليس مسؤولية الفتيات وملابسهن.

ودعت بيبي الخضري الحكومة الكويتية إلى سن قوانين رادعة للمتحرشين، وقالت إنه على الأسرة الكويتية أن تقوم بغرس قيم مجتمعية راقية في أبنائها منذ مراحل مبكرة.

تفاعل واسع مع بيبي الخضري

وأثار تحقيق بيبي الخضري ضجة واسعة بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الناشط مشاري العرجوني: “لانستطيع أن نغض النظر. عن قضية التحرش الحاصلة في البلاد والعياذ بالله ، تقرير #بيبي_الخضري لخص كل شيء ولا يحق للسلطتين ان يغضوا النظر عن التقرير، اتقوا الله في بناتكم وفي صبيانكم، وان كانت التربية تحمل الجزء الأكبر في تبرج البنات وتردي الصبيان ، #ردع_المتحرشين_واجب يامسؤولين”.

لانستطيع ان نغض النظر عن قضية التحرش الحاصلة في البلاد والعياذ بالله ، تقرير #بيبي_الخضري لخص كل شيء ولا يحق للسلطتين ان يغضوا النظر عن التقرير ، اتقوا الله في بناتكم وفي صبيانكم ، وان كانت التربية تحمل الجزء الأكبر في تبرج البنات وتردي الصبيان ، #ردع_المتحرشين_واجب يامسؤولين. — مشاري صلاح العرجوني (@BniHrb) February 11, 2021

وطالب بدر البوشي بفضح المتحرشين، وكتب: “نحتاج قانون فعلي ورادع، وكل واحد تكونعنده قضية تحرش ينشرون صورته. لأن في عندنا ناس تستحي بس ماتخاف”.

نحتاج قانون فعلي وراااااادع .. وكل واحد تكون عنده قضية ( تحرش ) ينشرون صورته .. لان في عندنا ناس (تستحي) بس ماتخاف . https://t.co/OIvY51e94s — Bader Al-bloushi (@bader_albloushi) February 11, 2021

وطالب مغرد باسم عبدالله بإقرار قانون يجرم التحرش، وكتب: “يجب اقرار قانون تجريم التحرش بالكويت، يجب اقرار قانون يحمي. المصوّر من قضايا التشهير عند تصويره جريمة، ويجب قبول السلطات القضائية الأدلة المصورة بالفيديو كدليل، إلى متى القضاء عندنا عايش بزمن الأبيض والأسود”.

يجب اقرار قانون تجريم التحرش بالكويت يجب اقرار قانون يحمي المصوّر من قضايا التشهير عند تصويره جريمة يجب قبول السلطات القضائية الأدلة المصورة بالفيديو كدليل لي متى القضاء عندنا عايش بزمن الأبيض والأسود https://t.co/ftl5X62hjV — Abdullah Naqi (@AbdullahPosts) February 10, 2021

خرجت عن صمتها وفضحت التحرش

وأشاد آخر بدور المرأة التي خرجت عن صمتها ورفضت التحرش، وكتب: “المرأة خرجت عن صمتها فانتفض المجتمع “.

" المرأة خرجت عن صمتها فانتفض المجتمع " https://t.co/9AxsmNdCJI — ♀☽☾ (@StarOfOctober) February 10, 2021

وذكر بسام النعمان المتحرشين بأن الضحية قد تكون من عائلتهم، وكتب: “مشاهد مؤسفة منتشرة بمجتمعنا للأسف، اللي يتحرشون. يتصرف كأنه بلا أم أو زوجة أو أخت او ابنة للأسف أو حتى قريبة، في مصر يقولون إخص و في الشام يقولون يا عيب الشوم”.

مشاهد مؤسفة منتشرة بمجتمعنا للاسف اللي يتحرشون يتصرف كانه بلا ام او زوجة او اخت او ابنة للاسف او حتى قريبة…..في مصر يقولون إخص و في الشام يقولون يا عيب الشوم https://t.co/le3HQfpyhc — SSS. Bassam Adel Noaman (@BassamNoaman) February 10, 2021

وأشارت مغردة إلى أن التحقيق لا يعكس حالة دولة الكويت فقط، بل العديد من الدول العربية، وكتبت: ” فيديو يلخص التحرش بالنساء. في الكثير من البلدان العربية ولسا في أسوأ بكثير في بعض الدول، قانون معاقبة المتحرش قانون تجريم تعنيف النساء وقتل النساء.. والخ هي القوانين أساسية، مفروض ما يكون في حملات تطالب فيها هي لحماية نفسك ومجتمعك واهلك ومستقبلك”.

فيديو يلخص التحرش بالنساء في الكثير من البلدان العربية ولسا في اسوء بكثير في بعض الدول قانون معاقبة المتحرش

قانون تجريم تعنيف النساء وقتل النساء .. والخ

هي القوانين أساسية، مفروض ما يكون في حملات تطالب فيها

هي لحماية نفسك ومجتمعك واهلك ومستقبلك https://t.co/LAz9xRLBQV — J. (@_jinanL) February 10, 2021

وتساءل مغرد: “هذه العقلية الوحيدة اللي ما استوعبتها، أحتاج أعرف سر كثرتهم ولهثهم في الشوارع والأسواق وكأن ما عندهم حياة غير. معاكسة البنات، هل الجواب إن فيه بنات يعطونهم وجه؟ وهل فيه بنت طبيعية بتعطي واحد يتحرش فيها أو يذب عليها كلام بكل قوّة وجه وتتقبل أنها تكلمه وتتواصل معه طبيعي؟”.

هذي العقلية الوحيدة اللي ما استوعبتها، أحتاج أعرف سر كثرتهم ولهثهم في الشوارع والأسواق وكأن ما عندهم حياة غير معاكسة البنات، هل الجواب إن فيه بنات يعطونهم وجه؟ وهل فيه بنت طبيعية بتعطي واحد يتحرش فيها او يذب عليها كلام بكل قوّة وجه وتتقبل انها تكلمه وتتواصل معه طبيعي؟ https://t.co/yuMWoNWe12 — Baiin Aldossari. (@BDoss2ri) February 10, 2021

وأشاد آخر بالتحقيق مطالباً بالتشهير بالمتحرشين، وكتب: ” أحيي العاملين على إحياء هذا الفيلم وإلقاء الضوء على ظاهرة التحرش. التحرش جريمة ضد المرأة وضد الأطفال كذلك ،قطعة قماش على المرأة لن تفيدنا بقمع ظاهرة التحرش من جذورها وإنما التشهير بالمتحرشين هو الحل والتوضيح في مناهج التعليم بأن من يفعلها فإن له عواقب وخيمة هذا الحل الأنسب.”.

أحيي العاملين على إحياء هذا الفيلم وإلقاء الضوء على ظاهرة التحرش، التحرش جريمة ضد المرأة وضد الأطفال كذلك ،قطعة قماش على المرأة لن تفيدنا بقمع ظاهرة التحرش من جذورها وإنما التشهير بالمتحرشين هو الحل والتوضيح في مناهج التعليم بأن من يفعلها فإن له عواقب وخيمة هذا الحل الأنسب. https://t.co/sCLpZB08Mz — SULTAN | سُلْطَان (@PureSultanXII) February 10, 2021

إجراء عاجل وقانون يجرم التحرش

وفي هذا السياق، لقيت بيبي الخضري تفاعلاً نيابياً مع تحقيقها، وتلقت اتصال من النائب حسن جوهر وعبدالله جاسم المضف. واللذان أكدا لها أنهما أعطيا أوامرهما بإعداد قانون يجرم التحرش بصفة الاستعجال.

وطرح عبدالله المضف سؤالاً على بيبي الخضري قائلاً: “كونك صحفية، هل تعرفين تجارب أو قوانين دول أخرى في محاربة التحرش؟”.

وأجابت بيبي قائلة: “هناك تطبيق في السعودية اسمه “أمن أو أمان”، مرتبط بشكل مباشر بوزارة الداخلية تستطيع من خلاله الشكوى. عن كل شيء وضمنهم التحرش، فمثلاً إذا كنت أقف عند إِشارة المرور وتعرضت لتحرش، أقوم بتصوير السيارة وأرسلها خلال التطبيق”.

النائبان د.حسن جوهر وعبدالله جاسم المضف في اتصال هاتفي مع نجمة #القبس بيبي الخضري: تقريرك عن #التحرش دفعنا نحن "كتلة الستة" لاعداد قانون بصفة الاستعجال pic.twitter.com/DBwcCNiX56 — المجلس (@Almajlliss) February 10, 2021

آسيا عاكف نقطة البداية

وبرزت قضية التحرش في الكويت بعد تكرار حوادث التحرش بطريقة غريبة، أحدها حين وثقت آسيا عاكف تعرضها للتحرش. على يد مجموعة شباب، وأكدت أنها كادت أن تخسر حياتها بسبب فعلتهم، حيث تعمدوا على الإسراع بمركبتهم لحظة عبورها الشارع.

ودعت آسيا عاكف الفتيات إلى محاسبة المتحرشين بنفس اللحظة والرد عليهم بالمثل بدلًا من السكوت الذي شجع الشباب المتحرشين على مواصلة هذه الجريمة.

ودفع فيديو آسيا عاكف العديد من الكويتيات إلى كسر حاجز الصمت والحديث عن مواقف تحرش تعرضوا لها سابقاً.

قانون التحرش بالمرأة

يُشار إلى أنه لا يوجد قانون في الكويت لمكافحة التحرش وتجريمه، ولا يزال اقتراح قانون التحرش بالمرأة قيد الدراسة في مجلس الأمة.

وتم تقديم اقتراح قانون التحرش بالمرأة إلى اللجان التشريعية أكثر من مرة، دون البت فيه بشكل نهائي.

وتنصّ المادة الـ200 من قانون الجزاء الكويتي (16/ 1960) على عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة قدرها 2000 روبية. (عملة الكويت قبل الاستقلال) بحقّ كل من يتهم بـ”التحريض على الفجور والدعارة والقمار”.

وعادة ما تستخدم هذه المادة في قضايا التحرش، لكن المتحرشون ينجون غالباً منها بسبب عدم انطباقها بشكل كامل عليهم.

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