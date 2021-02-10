ما هو مشروع “كورال بلوم” الذي أطلقه ابن سلمان لاستكمال مسلسل خداع السعوديين؟

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفقة رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية “كورال بلوم”. الخاصة بجزيرة “شُريرة” وهي الرئيسية في مشروع البحر الأحمر.

شركة بريطانية قائمة على المشروع

وقامت شركة “فوستر” وشركاه البريطانية بالعمل على تلك التصاميم، حيث أخرجتها متماهية مع البيئة الطبيعية للجزيرة.

فيديو يكشف سحر تصميم الجزيرة الرئيسية في #مشروع_البحر_الأحمر، بمفهومها المتجدد والمستوحى من الطبيعة الخلابة للمملكة العربية السعودية. #رؤيتنا_واقع pic.twitter.com/bbuUOD90RC — شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) February 10, 2021

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: “نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر. حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود.”

وكما أضاف:”وتبشّر تصاميم “كورال بلوم” المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة.”

🎥 عاجل | #كورال_بلوم مشروع من قلب الطبيعة مستوحى من الشعب المرجانية #البحر_الأحمر #صحيفة_مكة pic.twitter.com/Plwkr3gSxe — صـ حـ يـ فـ ـة مـ كـ ـة (@makkahnp) February 10, 2021

وتابع جون باغانو: “تعد جزيرة شُريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، لذا من المهم جداً أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام”

وشدد على أن ذلك “ليس في وجهتنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضاً، ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير”.

اعتبارات التنوع البيولوجي

وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة “شُريرة” حول اعتبارات التنوع البيولوجي، بحيث ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى. لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية.

كما سيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسّقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

وتغطي الرؤية التصميمية أيضاً المنتجعات والفنادق الإحدى عشرة المقرر إنشاؤها في الجزيرة، حيث تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة “كوفيد–19”.

بما في ذلك توفير مساحات أوسع؛ والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة. الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.

ويتضمن التصميم إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، وبحيرة جديدة، وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى. أرض الجزيرة لتوفر بذلك حاجزاً للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الأمير #محمد_بن_سلمان، يطلق الرؤية التصميمية #كورال_بلوم لجزيرة "شُريرة" وهي الرئيسية في مشروع البحر الأحمر.

التصاميم من أعمال شركة "فوستر وشركاه" البريطانية ، حيث تتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية pic.twitter.com/puig0pI85C — سناب العمران الرسمي (@livealomran) February 10, 2021

فنادق يشغلها أشهر علامات الضيافة بالعالم

كما من المقرر أن تضم جزيرة شُريرة 11 منتجعاً وفندقاً يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية. وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير دراماتيكي على هذه المنشآت.

يشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.

وسيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة ومصنّعة خارج الموقع. الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً أقل على البيئة.

حفظ بيئي

وتلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم.

مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة.

من ناحيته علق مدير الاستديو في شركة فوستر وشركاه، “جيرارد إيفيندين”، بأن رؤية الشركة لجزيرة شريرة، تم استلهامها من حالتها الطبيعية. فـ” تصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطآن لتستقر بين الكثبان الرملية”.

وتسهم المواد التي نستخدمها وتأثيرها البيئي المنخفض في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة. ومن هنا جاء الاسم “كورال بلوم” (ومعناها “ازدهار المرجان”)”.

وانسجاماً مع هذا الالتزام، يستند المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري موسّع ويضمن عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة.

جزيرة شريرة

وتعد شُريرة واحدةً من 22 جزيرة فقط تم اختيارها بعناية لعمليات التطوير.

وجدير بالإشارة إن مشروع البحر الأحمر وصل محطات هامة في مراحل التطويل.

ويتم العمل عليه من أجل استقبال الضيوف نهاية العام 2022، وذلك مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.

فيما سيتم فتح بقية الفنادق الـ12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى بحلول العام 2021.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار. سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

كما ستضم الوجهة مراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

محاولة خداع جديدة

كما اعتبر نشطاء أن هذه الخطوة الذي قام بها ولي العهد السعودي تأتي ضمن مسلسل “الخديعة” الذي يقوم به على الشعب السعودي.

محاولاً بذلك إخفاء الإخفاقات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة من فترة سلطة ابن سلمان.

فيما رأى نشطاء آخرون أن ابن سلمان تعمّد اختيار هذا التوقيت للإعلان عن مشروعه، بالتزامن مع خبر الإفراج عن لجين الهذلول. الناشطة النسوية السعودية المحتجزة بشكل تعسفي منذ أكثر من ألف يوم داخل السجون السعودية، والتي أخذ خبر الإفراج عنها حالة رواج كبيرة بين المغردين والنشطاء.

كما اعتبر الناشطون أن هذه الممارسات التي يقوم بها ابن سلمان، كلها محاولات لتغطية الفشل الذريع في جولاته السياسية.

سواءً على صعيد الملف القطري، وفشله في إضعاف الدوحة وخضوعها له، مروراً بالملف اليمني والجرائم البشعة التي قام بها ضد المدنيين هناك.

وكذلك للتغطية على ضربات الحوثيين المستمرة التي وصلت إلى عمق المملكة.

وكان آخرها الاستهداف لمطار أبها الدولي، الذي تسبب بحرق طائرة مدنية، وكشف عجز الدفاعات الجوية السعودية. عن التصدي لمقذوفات الحوثي.

ووفق مراقبون، فإن ابن سلمان يسعى خلال الأوقات الحالية لكسب رضا الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي. المنتخب جو بايدن، والتي شددت في مناسبات عديدة على ملفات حقوق الإنسان المنتهكة في المملكة، واعتبارها أساساً للعلاقة بين الرياض وواشنطن.

مشروع ذا لاين

وكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قد دشن في يناير /كانون الثاني الماضي، مشروع مدينة “ذا لاين” ضمن مشروع مدينة “نيوم”، وهي مدينة صديقة للبيئة صممت وفق معايير بيئية خاصة.

ويعتبر المشروع نموذجاً للشكل الذي يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية في المستقبل، ومخططاً. يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

كما قال ابن سلمان خلال حفل افتتاح ذا لاين إن ” “ذا لاين ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير. مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية”.

وكما أضاف: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95%. من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.

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