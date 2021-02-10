شاهد ابنة هند القحطاني تفاجئ متابعيها بما كشفته عن والدها لأول مرة

كشفت رؤى ابنة مشهورة الشوسيال ميديا السعودية هند القحطاني، معلومات لمتابعيها لأول مرة عن والدها. الذي انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة.

أين الأب أو زوج الخالة؟

جاء ذلك بعدما قامت إحدى المتابعات بطرح سؤال على رؤى أثناء ظهورها في بث مباشر عبر “سناب شات”. وجاء في السؤال: “رؤى أمانة تردي بس عندي سؤال وين أبوك أو زوج الخالة هند يعنى تصور كل العيلة إلا الأب وينه؟”.

وقالت رؤى في ردها: “والدي في السعودية، والدتي انفصلت عنه، ونحن ندرس هنا في أمريكا، والدي ارتبط بامرأة أخرى الآن. ولديه أربعة أبناء من الثانية”.

وتابعت رؤى: “حين زرت السعودية قابلت اثنان من إخوتي من والدي، رأيت الاثنين الكبار، أما الآخرين توهم جدد. رأيتهم فقط حين تكلمت معهم عبر الكاميرا عبر تطبيق فيس تايم”.

وهنا قاطعتها والدتها هند القحطاني وقالت: “أخبريهم أن الاثنين الأصغر وُلدوا بعدما جئنا إلى أمريكا”.

هروب هند القحطاني من عائلتها

وسبق أن كشفت هند القحطاني حقيقة هروبها من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها بعد طلاقها.

وقالت هند القحطاني آنذاك بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “في وحدة تسألني أنتي هاربة ولا كيف؟ انتي المشهورة الوحيدة. اللي ما تعلمنا عن حياتها هل ممكن في يوم من الأيام ترجعين السعودية. وهل أنتي متخاصمة مع أهلك ولا راضين بالوضع”.

واستنكرت هند أن يُطلق مصطلح “هاربة” عليها أو على أي امرأة وصلت إلى السن القانوني. ويُسمح لها بالسفر. مضيفة أن المصطلح الصحيح لوصف حالتها هي “مهاجرة”.

وتابعت هند القحطاني: “أنا عشان أريحكم لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء أنا جيت هنا طلعت من السعودية. بشكل نظامي رسمي. جيت أدرس أنا وأولادي، الوقت اللي أنا طلعت فيه مش مثل الآن، الآن صار مسموح للمرأة أن تسافر بدون إذن ما يسمى بولي الأمر”.

واستطردت الناشطة السعودية: “أنا لما جيت هنا قبل سنتين وشوي كان الوضع على ما هو عليه سابقًا يعني ما أطلع. أنا وأولادي إلا بإذن ولي الأمر وأنا كنت منفصلة. فتمت الموافقة من أبو أولادي لأولادي، ومن ولي أمري وقتها اللي هو أبوي. يعني من الطرفين شلون أصلًا أمريكا الدخول لها ممكن لما شخص يطلع بطريقة تعتبر في دولته بطريقة غير شرعية ما يقدر يطلع للدول المتقدمة الحرة أو أي دولة من دول العالم الثالث”.

وأوضحت هند القحطاني: “يعني أي عقل يصدق هالشائعات يعني مثلًا على وقتي أنا زي ما قولتلكم لابد أن يوافق. ولي الأمر لي ولأطفالي والإثنين وافقوا”.

هند القحطاني تروي ما جرى معها

وقالت القحطاني مستنكرة الشائعات التي طالتها: “تصوروا يعني اللي يجون يقولون أخدت أولادها وهربت يعني. ماشاالله الشخص اللي أعطاني أنا موافقة بالسفر أعطى أولادي موافقة بالسفر.. أبوي ما يقدر يعطي لأولادي تصريح بالسفر ولا أبو أولادي يقدر يعطيني موافقة بالسفر لأني منفصلة عنه”.

وأردفت: “يعني لما جيت أنا لأمريكا صار لي منفصلة عن أبو أولادي 3 سنوات.. يعني هالكلام الفاضي والكذب لا تصدقون.. بعدين في معلومة بقولها لكم أي شخص رجل أو امرأة يبي يطلع من بلده للظلم أو القهر أو تعنيف أو تهديد بالخطر أو تهديد بالحياة أو حتى هجرة يبي يهاجر لإحدى هذه الدول مو من السهل.. لأن سفارات هذه الدول السفارة يحققون إيش السبب أنا رحت لأمريكا وقدمتلهم الأوراق الثبوتية إني أبغى استكمال الدراسة لأولادي”.

وحول علاقتها بعائلتها، كشفت هند القحطاني: “أنا ابي أقولك إن الوضع عادي وكان تمام لحد ما طلعت على السناب شات. أكيد كان في بعضهم اجتمعوا انتوا عارفين قعدات القبائل. مجموعة كبيرة من العائلة صارت مشاكل وزعلوا مني تفاصيل كتير كتير يعني يومًا ما قد أحكي هذا والأشخاص اللي حاربوني ويشوهون سمعتي”.

واختتمت هند القحطاني: “ما تصدقون إن الأشخاص اللي بيهاجموني في مواقع التواصل الاجتماعي. ويجمعون. أمرهم على ومسويين جروبات في الواتس آب يعني أشياء ما تتخيلونها وكل اللي يصير من ذوي القربى.. اتركوني بحالي خلوني أعيش في سلام تعبت”.

هند القحطاني: أنا من خلعت زوجي

وكشفت هند في وقت سابق أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله. بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل. وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

واختتمت القحطاني حديثها بالإشارة إلى أن والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

هند القحطاني

ويشار إلى أن هند القحطاني هي ناشطة سعودية ولدت عام 1984 في المملكة العربية.

تزوجت هند بعد 18 عامًا من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها، وتبلغ من العمر الآن 37 عامًا.

وهاجرت هند القحطاني مع زوجها وأطفالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الملكة العربية السعودية في وقت قريب. حيث حصلت على الاقامة.

وتمكنت هند القحطاني من شراء قصر في أمريكا يقدُر سعره بأكثر من 5 مليون دولار، أي مايعادل 19 مليون ريال سعودي.

ودائما ما تثير هند القحطاني الجدل بإطلالتها الفاضحة وتعريها لأجل جذب المتابعين، والحصول على إعلانات.

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