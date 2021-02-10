المتحرشة انجل تثير غضباً واسعاً في السعودية هذا ما فعلته بشقيقتها خلال بث مباشر!

أثار فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، غضباً واسعاً بعدما أظهر فتاة تتحرش بشقيقتها الطفلة بشكل عنيف.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تمتنع “وطن” عن نشره لما يحتويه من مشاهد وألفاظ غير لائقة، الشقيقة الأكبر دون الجزء الأسفل من ملابسها. وهي تهتك عرض شقيقتها الصغيرة التي كانت تبكي وتصرخ وتتوسلها بأن تتركها.

المتحرشة انجل

وتصدر وسم #المتحرشه_انجل، و #اقبضو_على_المتحرشه_انجل، التريند الأول في السعودية.

وعبر خلاله المغردون عن صدمتهم من المشاهد التي رأوها بالفيديو، وتمنوا لو أنهم لم يروه، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الفتاة المتحرشة.

ردود فعل غاضبة

وجاء في أحد التعليقات: ” كل يوم نفس الشيء، إلى متى؟؟ الله يخسف بكل مُتحرش ومُتحرشة”.

#المتحرشه_انجل كل يوم نفس الشي لين متى؟؟ الله يحْسف بكل مُتحرش ومُتحرشه — 7 (@K7ilr) February 10, 2021

وتساءلت مغردة عن دور عائلة الفتاتين بما يحدث، خاصة أن المتحرشة إنجل فتحت بثاً مباشراً لتوثيق فعلتها، وكتبت المغردة: ” فاتحه بث وتتحرش!. هؤلاء أين عائلتهم عنهم بالله؟”.

فاتحه بث وتتحرش هذولا وين اهاليهم بالله ؟؟؟؟ #المتحرشه_انجل — ĹÁĨĹÁ (@laila85_) February 10, 2021

وسخر آخر من مظهر المتحرشة والتي تُقلد ما يسمى في السعودية بـ”البوية”، وكتب: “لا جمال لا أخلاق لا شرف، صراحة لا أعرف ماذا أقول. وما يعجبني في تويتر هذه الفترة أنه يفضح المتحرشين والكل يعرف حقيقتهم”.

لا جمال لا اخلاق لا شرف صراحه مدري وش اقول ما اقول الا تفوه ولي يعجبني في تويتر هل فتره انه يفضح المتحرشين والكل يعرف حقيقتهم 😂😂😂💔 #المتحرشه_انجل pic.twitter.com/pvwviUEUrb — فاطمة الدهمشي . (@26ml_) February 10, 2021

وكتب آخر: “سؤال، أمها وين؟ الآن الحكومة فاضية تربي أبناءكم أم ترى أعمالها وإنجازاتها؟ ياناس ارتقوا بأنفسكم وربوا عيالكم وانتبهوا على انفسكم”.

#المتحرشه_انجل سؤااااال

امها ويييييييييين ؟؟؟؟!!!! 😪 اللحين الحكومة فاضية تربي عيالكم ولا تشوف اعمالها و انجازاتها 🌚💔 يا ناس ارتقوا بأنفسكم ربوا عيالكم انتبهوا ع انفسكم pic.twitter.com/38DF4VxUwR — ✟✘ ﮼نقد،المسيحة ✟✘ ⤥𝒥𝓁𝒪𝓀𝓎 𝒾𝒮𝒷𝒜𝓂⤦ (@glory_islam7) February 10, 2021

وطالبت تولين بالقبض على المتحرشة إنجل وعبرت عن حزنها الشديد على الطفلة، وكتبت: “حرام والله شيء يعور القلب ويبكي. البنت المسكينة قاعدة تبكي وهذا الحيوانة ولا عليها ما عندها مشاعر الله لا يوفقها بحياتها يارب يمكسونها لأن الموضوع مو بسيط “.

حرام والله شيء يعور القلب ويبكي البنت المسكينه قاعده تبكي وهذا الحيوانه ولا عليها ما عندها مشاعر الله لا يوفقها بحياتها يارب يمكسونها لأن الموضوع مو بسيط #المتحرشه_انجل — تولين (@14ilei) February 10, 2021

ووافقها الرأي مغرد آخر وكتب: “مايحدث حرام، الموضوع يقهر ويقطع القلب، تخيلوا تبعات الموضوع على الطفلة ومستقبلها. المتحرشة مريضة، يارب الموضوع ينحل بسرعة ونسمع تم القبض وإعدام إن شاء الله أو مؤبد على الأقل”.

ياخي والله حرام الموضوع يقهر ويقطع القلب، تخيلوا تبعات الموضوع على الطفلة ومستقبلها، هذي حيوانة مريضة، مدري وش اقول صراحة بس يارب ان الموضوع ينحل بسرعة ونسمع تم القبض واعدام ان شاءالله ولا مؤبد على الاقل، الله يلعنها الكلبه بنت الكلب، واهلها ليش ما سووا شي ؟؟؟؟؟؟؟؟ #المتحرشه_انجل — … (@9x_yzv) February 10, 2021

اهخ قلبي عورني ع البنتتت وصراخها💔اهخ المقرفه هذييي ما ينسكت عن فعلتها البشعه والمقرفه باقرب وقت لازم يوصلون لها ويأدبونها #المتحرشه_انجل — .. (@r6sul) February 10, 2021

وألقى آخر باللوم على النسويات، وكتب: “لا جديد في عالم النسويات متحرشة جديدة بعد #المتحرشه_دانه و انتشار التحرش بالاطفال الأبرياء. علمت #النسوية الفتيات الحرية الجنسية والبويات والآن تطبقها على أقرب الناس لها”.

لا جديد في عالم النسويات

متحرشة جديده بعد #المتحرشه_دانه و انتشار التحرش بالاطفال الأبرياء.

علمت #النسوية الفتيات الحرية الجىّسية و الئئئذوذ و البويات و الان تطبقها على اقرب الناس لها#النسويات_حثالة_المجتمع#المتحرشه_انجل#نطالب_بترحيل_البويات #النساء_للنساء #Feminist — M.E. (@ME66007) February 10, 2021

وأكدت مغردة أنها تحتاج إلى علاج نفسي بعدما شاهدت المقطع، وكتبت: ” المقطع مؤذي ومؤلم نفسياً اللي سوته جريمة بشعة وجرأة افتح. بث واغتصب طفلة مثل هؤلاء لا يردعهم إلا اقصى عقوبة اعتقد اني احتاج اتعالج نفسياً من الاذى والالم اللي شفته”.

المقطع مؤذي ومؤلم نفسياً

اللي سوته جريمة بشعة وجرأة افتح بث واغتصب طفلة

مثل هؤلاء لا يردعهم إلا اقصى عقوبة

اعتقد اني احتاج اتعالج نفسياً من الاذى والالم اللي شفته

#اقبضو_على_المتحرِشه_انجل#المتحرشه_انجِل — .. (@1__alsultan) February 10, 2021

ورأت أخرى أنه من الأولى القبض على الوالدين، وكتبت: “غثيان، ليتني ماشفت ولادريت أن الدنيا فيها كذا، المسؤولية الأولى والسجن. تستحقه الأم والأب، البنت ماطلعت منحرفة وتبث وتاخذ راحتها إلا أن مافيه أحد حولها، حرية مطلقة مفسدة مطلقة”.

غثيان 🤮🥴 ليتني ماشفت ولادريت ان الدنيا فيها كذا 🤮 المسؤوليه الاولى والسجن تستحقه الام والاب البنت ماطلعت منحرفه وتبث وتاخذ راحتها الا ان مافيه احد حولها حريه مطلقه مفسده مطلقه #المتحرشه_انجل — Queen (@bigdreama0) February 10, 2021

مركز بلاغات العنف الأسري يستجيب

ولاحقاً، استجاب مركز بلاغات العنف الأسري للمغردين عبر تويتر، وأكد اتخاذه الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص حيال الواقعة.

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، أنه تم رصد حالة طفلة تتعرض للإساءة من قِبل أختها.

ولفت المركز إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها ، نوضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 10, 2021

ساعدوا سارة من أبوها المتحرش

وجاءت قضية المتحرشة انجل بعد يوم واحد فقط من قضية فتاة سعودية تدعى سارة، والتي استنجدت بالناشطين لإنقاذها من والدها المتحرش.

وتصدر أمس الثلاثاء هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش، التريند الأول في السعودية عبر تطبيق “تويتر”، وذلك بعدما كتبت. فتاة تدعى سارة أنها تتعرض للتحرش من والدها.

وقالت سارة في سلسلة تغريدات: “أرجوكم ساعدوني، والدي يتحرش بي جنسياً وبلغت عنه، ولا أعلم ماحدث، وخرج بكفالة وعاد لنا”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “أمانة من ترى التغريدة وتستطيع مساعدتي فلتأتي، الشرطة قالت إننا يجب أن نتكفل به بعدما وجدوه. في حالة صرع عند السوبرماركت وقاموا بإعطائه المهدئات”.

الشرطة استغفلتني

وتابعت سارة: “استيقظت من النوم ووجدته في المنزل عاد بعدما قمت بتقديم بلاغ ضده بتهمة التحرش الجنسي، لا أعلم ماذا أفعل؟. هل من المعقول أن يتم إغلاق بلاغي وحقي سيضيع وسيعود ليتحرش بي مرة أخرى؟”.

وردت سارة على سؤال بعض المغردين حول البلاغ، وقالت: “بلغت واستدعوني لأوقع وأكتب ما حدث معي لكنهم خدعوني. ولا أعلم ما إذا كان الموضوع يطول أو لا، ولكنه أمر مهم، ومن المفروض أن يكون في يوم وليلة”.

وتابعت: “لا أعلم ماذا ينتظرون، هل ينتظرون أن يغتصبني أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني”.

وعلى الرغم من اختفاء حساب “سارة” على “تويتر” بشكل غامض دون سابق إنذار، إلا أن مغردين أطلقوا هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش. لمحاولة الوصول إليها ومساعدتها في حال كانت صادقة فيما تقوله.

متحرش الخفجي

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات السعودية قبل أيام القبض على مواطن سعودي في عقده الثالث من العمر، تباهى بتحرشه. بطفلة من خلال تصوير مقطع فيديو يوثق. جريمته ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية عرفت إعلامياً بـ”متحرش الخفجي”.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، حول الواقعة، وقال إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص. يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر. بالإضافة لتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى. منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استطاعت الجهات الأمنية تحديد هوية المجرم والقبض عليه.

واتضح أنه شخص في العقد الثالث من عمره، وتم إيقافه تمهيداً لعرضه على المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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