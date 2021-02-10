المتحرشة انجل تثير ضجة واسعة في السعودية
السعودية
حياتنا

المتحرشة انجل تثير غضباً واسعاً في السعودية هذا ما فعلته بشقيقتها خلال بث مباشر!

كتب وطن
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أثار فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ، غضباً واسعاً بعدما أظهر فتاة تتحرش بشقيقتها الطفلة بشكل عنيف.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي تمتنع “وطن” عن نشره لما يحتويه من مشاهد وألفاظ غير لائقة، الشقيقة الأكبر دون الجزء الأسفل من ملابسها. وهي تهتك عرض شقيقتها الصغيرة التي كانت تبكي وتصرخ وتتوسلها بأن تتركها.

المتحرشة انجل

وتصدر وسم #المتحرشه_انجل، و #اقبضو_على_المتحرشه_انجل، التريند الأول في السعودية.

وعبر خلاله المغردون عن صدمتهم من المشاهد التي رأوها بالفيديو، وتمنوا لو أنهم لم يروه، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الفتاة المتحرشة.

ردود فعل غاضبة

وجاء في أحد التعليقات: ” كل يوم نفس الشيء، إلى متى؟؟ الله يخسف بكل مُ ومُتحرشة”.

وتساءلت مغردة عن دور عائلة الفتاتين بما يحدث، خاصة أن المتحرشة إنجل فتحت بثاً مباشراً لتوثيق فعلتها، وكتبت المغردة: ” فاتحه بث وتتحرش!. هؤلاء أين عائلتهم عنهم بالله؟”.

وسخر آخر من مظهر المتحرشة والتي تُقلد ما يسمى في السعودية بـ”البوية”، وكتب: “لا جمال لا أخلاق لا شرف، صراحة لا أعرف ماذا أقول. وما يعجبني في هذه الفترة أنه يفضح المتحرشين والكل يعرف حقيقتهم”.

وكتب آخر: “سؤال، أمها وين؟ الآن الحكومة فاضية تربي أبناءكم أم ترى أعمالها وإنجازاتها؟ ياناس ارتقوا بأنفسكم وربوا عيالكم وانتبهوا على انفسكم”.

وطالبت تولين بالقبض على المتحرشة إنجل وعبرت عن حزنها الشديد على الطفلة، وكتبت: “حرام والله شيء يعور القلب ويبكي. البنت المسكينة قاعدة تبكي وهذا الحيوانة ولا عليها ما عندها مشاعر الله لا يوفقها بحياتها يارب يمكسونها لأن الموضوع مو بسيط “.

ووافقها الرأي مغرد آخر وكتب: “مايحدث حرام، الموضوع يقهر ويقطع القلب، تخيلوا تبعات الموضوع على الطفلة ومستقبلها. المتحرشة مريضة، يارب الموضوع ينحل بسرعة ونسمع تم القبض وإعدام إن شاء الله أو مؤبد على الأقل”.

وألقى آخر باللوم على النسويات، وكتب: “لا جديد في عالم النسويات متحرشة جديدة بعد #المتحرشه_دانه و انتشار التحرش بالاطفال الأبرياء. علمت #النسوية الفتيات الحرية الجنسية والبويات والآن تطبقها على أقرب الناس لها”.

وأكدت مغردة أنها تحتاج إلى علاج نفسي بعدما شاهدت المقطع، وكتبت: ” المقطع مؤذي ومؤلم نفسياً اللي سوته جريمة بشعة وجرأة افتح. بث واغتصب طفلة مثل هؤلاء لا يردعهم إلا اقصى عقوبة اعتقد اني احتاج اتعالج نفسياً من الاذى والالم اللي شفته”.

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ورأت أخرى أنه من الأولى القبض على الوالدين، وكتبت: “غثيان، ليتني ماشفت ولادريت أن الدنيا فيها كذا، المسؤولية الأولى والسجن. تستحقه الأم والأب، البنت ماطلعت منحرفة وتبث وتاخذ راحتها إلا أن مافيه أحد حولها، حرية مطلقة مفسدة مطلقة”.

مركز بلاغات العنف الأسري يستجيب

ولاحقاً، استجاب مركز بلاغات العنف الأسري للمغردين عبر تويتر، وأكد اتخاذه الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص حيال الواقعة.

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، أنه تم رصد حالة طفلة تتعرض للإساءة من قِبل أختها.

ولفت المركز إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ساعدوا سارة من أبوها المتحرش

وجاءت قضية المتحرشة انجل بعد يوم واحد فقط من قضية فتاة سعودية تدعى سارة، والتي استنجدت بالناشطين لإنقاذها من والدها المتحرش.

وتصدر أمس الثلاثاء هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش، التريند الأول في السعودية عبر تطبيق “تويتر”، وذلك بعدما كتبت. فتاة تدعى سارة أنها تتعرض للتحرش من والدها.

وقالت سارة في سلسلة تغريدات: “أرجوكم ساعدوني، والدي يتحرش بي جنسياً وبلغت عنه، ولا أعلم ماحدث، وخرج بكفالة وعاد لنا”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “أمانة من ترى التغريدة وتستطيع مساعدتي فلتأتي، الشرطة قالت إننا يجب أن نتكفل به بعدما وجدوه. في حالة صرع عند السوبرماركت وقاموا بإعطائه المهدئات”.

الشرطة استغفلتني

وتابعت سارة: “استيقظت من النوم ووجدته في المنزل عاد بعدما قمت بتقديم بلاغ ضده بتهمة التحرش الجنسي، لا أعلم ماذا أفعل؟. هل من المعقول أن يتم إغلاق بلاغي وحقي سيضيع وسيعود ليتحرش بي مرة أخرى؟”.

وردت سارة على سؤال بعض المغردين حول البلاغ، وقالت: “بلغت واستدعوني لأوقع وأكتب ما حدث معي لكنهم خدعوني. ولا أعلم ما إذا كان الموضوع يطول أو لا، ولكنه أمر مهم، ومن المفروض أن يكون في يوم وليلة”.

وتابعت: “لا أعلم ماذا ينتظرون، هل ينتظرون أن يغتصبني أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني”.

وعلى الرغم من اختفاء حساب “سارة” على “تويتر” بشكل غامض دون سابق إنذار، إلا أن مغردين أطلقوا هاشتاج #ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش. لمحاولة الوصول إليها ومساعدتها في حال كانت صادقة فيما تقوله.

متحرش الخفجي

وفي سياق آخر، أعلنت قبل أيام القبض على مواطن سعودي في عقده الثالث من العمر، تباهى بتحرشه. بطفلة من خلال تصوير مقطع فيديو يوثق. جريمته ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية عرفت إعلامياً بـ”متحرش الخفجي”.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، حول الواقعة، وقال إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص. يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر. بالإضافة لتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى. منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استطاعت الجهات الأمنية تحديد هوية المجرم والقبض عليه.

واتضح أنه شخص في العقد الثالث من عمره، وتم إيقافه تمهيداً لعرضه على المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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