شاهد دينا الشربيني تثير ضجة بفيديو من داخل “الجيم”!

تجاهلت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنباء والتسريبات والتحليلات حول انفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب. ونشرت فيديو لها في الجيم لتُثبت أنها قوية رغم كل شيء.

تدريبات قاسية وأوزان ثقيلة

ونشرت دينا الشربيني سلسلة فيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي عبر تطبيق “انستجرام”. ظهرت خلالها داخل “الجيم” تمارس تدريبات قاسية، وتحمل أوزاناً ثقيلة.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديوهات: “أخيراً عدت إلى الرياضة، أفضل بداية ليومي مع أفضل مدربة سالي”.

وفي تعليق آخر كتبت دينا الشربيني: ” ترقبوا لمشاهدة المزيد من الرحلة، أنا أشعر أنني الأفضل”.

واعتبر الجمهور نشر دينا الشربيني لهذه الفيديوهات في هذا التوقيت، ماهو إلا رسالة لعمرو دياب، وجاء في التعليقات: ” بطله ماشالله، مرأة حديدية”.

دينا تنتقم من عمرو دياب

وسخر آخر قائلاً: ” تربي العضلات وتروح تضرب الشايب عمرو دياب”.

ورأت متابعة أن الفيديو تهديد مبطن من دينا الشربيني لعمرو دياب، وكتبت: ” شكلها تريد أن تضرب عمرو دياب، تريده أن يعرف. أنها تتمرن لتضربه، تهديد مبطن”.

وأشاد آخر بخروج دينا الشربيني من حالتها النفسية، وكتب: ” كفوا عليك خليكي كذا، مو مثل الحريم لما تطلق تجلس وتبكي وتسوي. ضحية وحزن وتظهر في الانستجرام حالات وكلمات مؤثرة لتزيد المشاهدات، إنتي العكس تشتغلين على نفسك وأمورك طيبة، ضحك وعمل، عيشي حياتك الرجال ما يستاهلون شي أبداً”.

وأشاد آخر بقوة دينا الشربيني البدنية وكتب: ” يا إلهي، ماهذه القوة؟ تستطيع رفع شخص واحد وزنه ٢٠٠ طن”.

معاناة عمرو دياب مع دينا الشربيني

وكانت مجلة “سيدتي” قد نشرت تسريبات حول معاناة عمرو دياب مع دينا الشربيني بآخر عامين بسبب غيرتها الزائدة.

وذكرت المجلة أن دينا واجهت تسريبا تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي منسوبا إلى مصدر يدعي أنه من أقرب أصدقاء عمرو دياب. وقال فيه أن الأزمة الأخيرة بين عمرو ودينا لم تكن الأولى.

وأشار المصدر إلى أن مشاجرتين وقعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب سابقا لنفس السبب وهو غيرة دينا الشديدة على الهضبة. ورفضها موافقته على التصوير بحميمية مع المعجبات الحسناوات.

وأكد المصدر أن الشجار الأول نشب بين الثنائي في عطلة الصيف بالساحل الشمالي عندما وافق عمرو على التصوير مع الفتيات الجميلات. بمنتجع خاص في مارينا.

ثم تكررت الأزمة لنفس السبب أثناء تواجدهما في مدينة الجونة لحضور حفل زفاف ابن شقيقة طارق العريان، ورفضت دينا وقتها مصاحبة. دياب إلى الحفل، وتكررت الواقعة بنفس المدينة.

وأكد المصدر أن عمرو دياب عاش أسوأ عامين في حياته بسبب غيرة دينا من المعجبات.

دينا تعيش في “قصر النيل”

ورفضت دينا الشربيني الرد على قصة التسريبات، وأكدت أنها منشغلة الآن في تصوير مسلسلها الجديد “قصر النيل”، وستدخل معسكرا خاصا. لمدة 10 أيام كاملة داخل قصر فاخر، لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

وستنتقل دينا الشربيني بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي.

وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، ويشارك دينا الشربيني في البطولة كل من: ريهام عبدالغفور، عمر السعيد. أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.

وفي سياق آخر، أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني.

وكشفت بسمة وهبة التي التقت عمرو دياب صدفةً في دبي قبل أسابيع، أسباب انفصالهما التي أخبرها بها “الهضبة” بنفسه.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وثقت خلاله لقاءها بعمرو دياب في البداية. ثم تحدثت عن أسباب انفصاله عن دينا الشربيني.

الحسد سبب انفصالهما

وقالت بسمة وهبة: “من الآخر، سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحسد والحديث بكثرة عن علاقة عمرو دينا وتناغمهما سويًا”.

وتابعت: “عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلوا فعلاً، هو جميل ومتواضع، ودينا كل شيء جميل بها، لكننا حسدناهم”.

تامر أمين أشعل النار بين الثنائي

وعتبت بسمة وهبة على زميلها الإعلامي تامر أمين، وقالت: “ثم أنهم تركوا بعض، ومع ذلك لم نتركهم في حالهم، لا داعي يا تامر أمين لإشعال الأمور. بالراحة عليهم يا تامر، أنت أتيت لتهدئة النفوس”.

وأضافت: “حين تفعل ذلك ياتامر، ماذا سأفعل أنا في برنامجي الجديد؟”.

ووجهت بسمة وهبة رسالة للجمهور قائلة: “بالراحة على الناس، لو كان هناك أملاً واحد بالمئة أن يعودا لبعضهما لن يعودا”.

وتابعت: “هل من المنطقي أن أذهب لعمرو دياب وأخبره أن دينا تقصدك بما قالته في هذا البرنامج، وأذهب لدينا وأقول لها أن عمرو يغني مواويل يقصدك بها”.

الحب لا يشترى بالنقود

وأعربت بسمة وهبة عن أمنيتها أن يعود عمرو دياب ودينا الشربيني سوياً، وقالت: “يارب لو في خير لهما أن يصلح حالهما، وسأخبركم نصيحة. النقود قد تجلب لنا أي شيء في حياتنا، والقدر قد يجلب كل شيء في حياتنا، لكن الحب لا نستطيع إحضاره”.

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لعمرو دياب ودينا الشربيني، قائلةً: “من يجد حب في حياته حلو وجميل فليتمسك به وتنازلوا وحاولوا. ونصيحتي من باب الخير وبلاش تستغنوا عن الحب بهذه السهولة”.

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