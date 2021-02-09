تعرف على الموعد والقنوات الناقلة اليوم لمباراة ريال مدريد الإسباني وخيتافي

من المنتظر أن يخوض مساء اليوم فريق ريال مدريد الإسباني مباراته المؤجلة من الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني للدرجة الممتازة أمام منافسه خيتافي، في مباراة تشهد القوة والإثارة بين كلا المنافسين.

وتعد هذه المباراة مهمة لفريق ريال مدريد بعد تعثره بالخسارة أمام فريق ليفانتي في الدوري بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري.

ليحقق بعدها في جولته الأخيرة مع فريق ويسكا الذي يحتل في أدنى ترتيب قائمة الدوري الإسباني من تحقيق الفوز الصعب وبشق الأنفس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ليخطف الفريق الملكي الإسباني ثلاثة نقاط مهمة من أجل الصعود في ترتيب الدوري الإسباني، بعد تعثر صاحب صدارة الدوري جاره أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” أمام سيلتا فيغو بالتعادل الإيجابي لهدفين لكل منهما في منافسات الدوري “الليغا” الإسبانية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء التاسع من شهر فبراير الجاري على ملعب الفريق المنافس خيتافي المستضيف “ألفريدو دي ستيفانو”.

وستكون المباراة بين كلا الفريقين عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وقطر والكويت والإمارات.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق النشر لبث مباريات منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، عبر القناة “beIN SPORTS HD 1”.

بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.وبمعدل الترميز 27500. واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح خطأ 2/3.

وكذلك بتردد على القمر الصناعي سهيل 11547. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي. وبمعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على المباراة بين كلا المنافسين

وسيعلق على المباراة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره المنافس خيتافي المعلق في شبكة قنوات “بي أن سبورت” الرياضية القطرية الرياضي الليبي خليل البلوشي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية مكون من: في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي خط مركز دفاع الفريق سيلعب كلاً من: الإسباني داني كارفاخال، والفرنسي رافاييل فاران، والإسباني سيرخيو راموس، بالإضافة إلى اقحام اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي.

أمام في مركزالوسط، سيعلب كلاً من: اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو، والألماني توني كروس، والبرازيلي فيدي فالفيردي.

أمام في هجوم الفريق سيأتي الثلاثي في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب زيدان أمام منافسه خيتافي، اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز، والفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريجو.

تشكيلة فريق خيتافي

وسيلعب المدرب الإسباني بيبي بوردالاس 56 عاماً المدير الفني لفريق خيتافي أمام منافسه القوي فريق ريال مدريد الإسباني، سيكون في مركز حراسة المرمى الإسباني روبن يانيز.

بينما سيلعب في خط دفاع الفريق الإسباني، اللاعب الأوروغواياني داميان سواريز، ومواطنه ماتياس أوليفيرا، واللاعب الدولي المغربي سفيان تشاكلا، إلى جانب إقحام اللاعب الفرنسي آلان نيوم.

¡Buenos días azulones! ☀ El equipo continúa los entrenamientos de cara al encuentro frente al @realmadrid de mañana. ⚽ Y al finalizar el entrenamiento, sigue en directo a través de Instagram la rueda de prensa de nuestro míster José Bordalás. 🎙#VamosGeta pic.twitter.com/WB2KQwzRFM — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 8, 2021

أما في مركز خط الوسط الفريق سيلعب كلاً من: اللاعب الإسباني دافيد تيمور، والياباني المعار من فريق ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، بالإضافة إلى إشراك اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وفي خط الهجوم سيكتفي المدرب الإسباني باللعب في رأس حربة للفريق، اللاعب الإسباني الدولي خايمي ماتا.

نتائج كلا الفريقين في منافسات الدوري

ويدخل فريق ريال مدريد الإسباني بمعنويات قوية بعد تحقيقه الفوز الأخير على فريق ويسكا بهدفين مقابل هدف وحيد وتمطنه من خطف ثلاثة نقاط ثمينة.

من أجل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فقد حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات والخسارة في 4 أخرى.

بينما يدخل الفريق المنافس المستضيف خيتافي أمام منافسه الضيف ريال مدريد الإسباني ” الملكي”، بعد هزيمته بخسارة أمام فريق اشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في منافسات الدوري ” الليغا”.

ويسعى في هذه المباراة تحقيق الفوز في مباراة صعبة أمام فريق يطمح إلى خطف ثلاثة نقاط مهمة من أجل العودة إلى صدارة الترتيب بعد التعثرات في منافسات الدوري.

فقد حقق فريق خيتافي الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 6 أخرى، بينما تعادل في 9 مباريات في منافسات الدوري الإسباني ” الليغا” الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بعد تعثره الأخير بالتعادل الإيجابي أمام فريق سيلتا فيغو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما يحتل الغريمين التقلدين برشلونة وريال مدريد الإسباني بنفس عدد النقاط في المركز الثاني والثالث برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الجار ” أتلتيكو مدريد” الإسباني.

ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل في فريق ريال بتيس برصيد 30 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة.

أما في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني يحتل فريق سيلتا فيغو الذي أوقف مؤخراً سلسلة المتصدر فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”.

وفرض التعادل الإيجابي معه بهدفين لمثليهما برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق ليفانتي في قائمة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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