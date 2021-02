القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفنتوس والانتر ميلان في المباراة الحاسمة بكأس إيطاليا

مباراة من العيار الثقيل تشهدها مساء اليوم الثلاثاء بين المنافسين القويين فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، للمرة الثانية خلال الموسم منافسه القوي في قمة ” الديربي” لدور النصف النهائي بكأس إيطاليا، والتي ستقام على ملعب ” أولد ترافورد”.

وقد حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز في بمباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق أصحاب الأرض الانتر ميلان في غياب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في الكأس.

الدون رونالدو ومباراة الذهاب

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الفوز بهدفين من توقيعه من المباراة الذهاب في الدقيقين ال 26 عبر ركلة جزاء التي سجلها في شباك الفريق المستضيف الانتر ميلان.

بينما سجل الهدف الثاني البرتغالي رونالدو بعد الاستفادة من خطأ ارتكبه المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني في فريق الانتر، في عدم الاستحواذ على الكرة لينفرد بالحارس ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال 35.

بينما اكتفى هدف الانتر بتسديد هدف التقدم مع بداية اللقاء في الدقيقة ال 10 في شباك الضيف يوفنتوس عن طريق اللاعب الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” 23 عاماً.

لينتهي مباراة الذهاب بهدفين لفريق الضيف يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض فريق الانتر ميلان في دور النصف النهائي من كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع المباراة بين فريقا يوفنتوس والانتر ميلان في دور النصف النهائي من كأس ملك إيطاليا، على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث لقاء قمة الديربي بين فريق يوفنتوس ومنافسه القوي الانتر ميلان، المعلق الرياضي في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية المغربي جواد بدره.

نتائج الفريقين في الموسم

وسيدخل فريق يوفنتوس في معنويات ونتائج جيدة يعيشها الفريق بعد تحقيق فوزين في أخر مباراتين له في الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تحقيقه الفوز على فريق نابولي الإيطالي.

بينما يطمح الفريق المنافس الانتر ميلان بعد تمكنه من إقصاء فريق المتصدر للدوري الإيطالي “الميلان” من دور الربع النهائي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقد شهدت تلك المباراة المشادة الكلامية بين اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو والسلطان السويد زلاتان إبراهيموفيتش مع نهاية أحداث الشوط الأول.

لينتهي الأمر بطرد السويدي إبراهيوفيتش بعد الربع الأول من أحداث الشوط الثاني، بعد قيامه بعرقلة أحد مهاجمين فريق الجار المنافس على قائمة صدارة الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” الانتر ميلان.

طموح مدرب فريق يوفنتوس

ويسعى المدير الفني الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً، للحصول على اللقب الثاني في مسيرته الرياضية مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” بعد قيادته الفريق بداية هذا الموسم.

