القنوات الناقلة وموعد مباراة يوفنتوس والانتر ميلان في المباراة الحاسمة بكأس إيطاليا

مباراة من العيار الثقيل تشهدها مساء اليوم الثلاثاء بين المنافسين القويين فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”، للمرة الثانية خلال الموسم منافسه القوي في قمة ” الديربي” لدور النصف النهائي بكأس إيطاليا، والتي ستقام على ملعب ” أولد ترافورد”.

وقد حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز في بمباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق أصحاب الأرض الانتر ميلان في غياب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في الكأس.

الدون رونالدو ومباراة الذهاب

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من تحقيق الفوز بهدفين من توقيعه من المباراة الذهاب في الدقيقين ال 26 عبر ركلة جزاء التي سجلها في شباك الفريق المستضيف الانتر ميلان.

بينما سجل الهدف الثاني البرتغالي رونالدو بعد الاستفادة من خطأ ارتكبه المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني في فريق الانتر، في عدم الاستحواذ على الكرة لينفرد بالحارس ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال 35.

بينما اكتفى هدف الانتر بتسديد هدف التقدم مع بداية اللقاء في الدقيقة ال 10 في شباك الضيف يوفنتوس عن طريق اللاعب الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” 23 عاماً.

لينتهي مباراة الذهاب بهدفين لفريق الضيف يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض فريق الانتر ميلان في دور النصف النهائي من كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع المباراة بين فريقا يوفنتوس والانتر ميلان في دور النصف النهائي من كأس ملك إيطاليا، على قناة ليبيا الرياضية، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12303. واستقطاب الرأسي. وبمعدل الترميز 27500.

كما سيبث على قناة rai 1 الرياضية الأجنبية. عبر القمر الصناعي هوت بيرد ترددها 11766. واستقطاب الرأسي. معدل ترميز 27500.

وعلى ذات القناة بتردد 10992. والاستقطاب رأسي. معدل ترميز 27500، كما ستبث على قناة BT Sport ESPN الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 10993. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 27500.

والقناة نفسها بتردد على القمر الصناعي 11386. واستقطاب أفقي. وبمعدل ترميز 29500، كما ستبث أيضاً على قناة Sport 1 Czechia الرياضية الأجنبية، بتردد عبر القمر الصناعي 11804. واستقطاب رأسي. وبمعدل ترميز 28000.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث لقاء قمة الديربي بين فريق يوفنتوس ومنافسه القوي الانتر ميلان، المعلق الرياضي في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية المغربي جواد بدره.

نتائج الفريقين في الموسم

وسيدخل فريق يوفنتوس في معنويات ونتائج جيدة يعيشها الفريق بعد تحقيق فوزين في أخر مباراتين له في الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تحقيقه الفوز على فريق نابولي الإيطالي.

بينما يطمح الفريق المنافس الانتر ميلان بعد تمكنه من إقصاء فريق المتصدر للدوري الإيطالي “الميلان” من دور الربع النهائي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقد شهدت تلك المباراة المشادة الكلامية بين اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو والسلطان السويد زلاتان إبراهيموفيتش مع نهاية أحداث الشوط الأول.

لينتهي الأمر بطرد السويدي إبراهيوفيتش بعد الربع الأول من أحداث الشوط الثاني، بعد قيامه بعرقلة أحد مهاجمين فريق الجار المنافس على قائمة صدارة الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” الانتر ميلان.

طموح مدرب فريق يوفنتوس

ويسعى المدير الفني الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً، للحصول على اللقب الثاني في مسيرته الرياضية مع فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” بعد قيادته الفريق بداية هذا الموسم.

"We have to play as Juve, just as we are doing in the last few games." 📰 Read the boss' build-up to #JuveInter in our #CoppaItalia semi-final second leg 👇 — JuventusFC (@juventusfcen) February 8, 2021

إلى جانب كسب ثقة جمهور وعشاق فريق يوفنتوس الإيطالي، ومنح الفريق فرصة من أجل المنافسة والطموح من أجل الحصول على لقب كأس ملك إيطاليا 2020-2021م.

مدرب الانتر ميلان

ونجح المدير الفني لفريق الانتر ميلان ومواطنه الإيطالي ” أنطونيو كونتي” 51 عاماً، من إقصاء فريق الميلان الإيطالي في دور الربع النهائي، ويسعى لمواصلة المنافسة في منافسات الكأس وصولاً إلى التتويج باللقب.

تأهل العملاقين

وقد تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور النصف النهائي من الكأس بعد نجاحه في التغلب على فريق سبال من الدرجة الثانية الإيطالي بدون مشاركة النجم البرتغالي وهداف الفريق ودوري ” الكالتشيو” كريستيانو رونالدو برباعية نظيفة دون رد.

وشهدت المباراة السيطرة والتحكم بالكرة من فريق الضيف يوفنتوس ” السيدة العجوز” الإيطالي، ومنع الفريق المستضيف ” سبال” من الوصول إلى مرمى شباك الفريق طيلة زمن المباراة بين الفريقين.

الإنتر تواجه مع يوفنتوس في 31 مباراة في بطولة كأس إيطاليا. 🇮🇹 🏆 ▪️فاز يوفنتوس ⬅️ 14 مباراة

▪️فاز إنتر ميلان ⬅️ 10 مباريات

▫️التعادل ⬅️ 7 مباريات #FCIM #InterJuventus pic.twitter.com/xQfvRBHf7N — AMALA ARABIA (@ArabiaAmala) February 2, 2021

وعلى الجانب الآخر، نجح فريق الانتر ميلان من تخطي الضيف الثقيل ومتصدر الدوري الإيطالي ” الميلان” بعد مباراة شهدت القوة والإثارة طيلة زمن المباراة بين كلا المنافسين، وانتهت بفوز فريق الانتر بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق الميلان.

عودة روميلو لوكاكو

وسيعود النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” 27 عاماً إلى تشكيلة الفريق الأساسي في الفريق بعد تعرضه للإيقاف عن مباراة الذهاب في دور النصف النهائي من مسابقة الكأس.

بعد المشادة الكلامية مع النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً في مباراة دور الربع النهائي من كأس إيطاليا والتي انتهت بطرد اللاعب من المباراة في الدقيقة ال 58 من المباراة، ليأتي بقرار قضائي بإيقاف اللاعبين لمباراة واحدة بسبب ذلك الخلاف.

سكاي : ابراهيموفيتش تلقى اتصال صباح اليوم من المدعي الفيدرالي بشأن الخلاف مع لوكاكو في الديربي ، تم الاستماع إلى اقوال اللاعب السويدي وشرح ما حدث في ذلك المساء ، ايضاً تم الاستماع إلى الحكم فاليري في وقت سابق وسيتم الاتصال ايضاً بلاعب الانتر لوكاكو في الأيام القليلة المقبلة. pic.twitter.com/2IqvfA8rLz — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) February 5, 2021

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيعتمد المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً على تشكيلة أساسية في مبارة العودة الذي نجح بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد أمام منافسه الانتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو، والهولندي ماتايس دي ليخت، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، إلى جانب اللاعب البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

وفي مركز الوسط لفريق يوفنتوس، سيكون اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو.

وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق الانتر ميلان

وسيعلب المدير الفني لفريق الانتر ميلان ” أنطونيو كونتي ” 51 عاماً أمام منافسه يوفنتوس الإيطالي في مباراة الذهاب من الدور النصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على التشكيلة الأساسية للفريق، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وفي مركز خط الدفاع لفريق الانتر ميلان سيلعب كلاً من: اللاعب السلوفيني ميلان شكرينيار، والإيطالي أليساندرو باستوني، إلى جانب إشراك اللاعب الهولندي ستيفان دي فريج.

وفي خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ومواطنه نيكولو باريلا، والتشيلي أرتورو فيدال، والإيطالي روبيرتو جاليارديني، إلى جانب اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، واللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، مع عودة اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو.

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