أعلنت الفنانة الكويتية ابتسام حميد المعروفة باسم “بسمة الكويتية”، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية.

بسمة الكويتية تعتنق اليهودية

وقالت بسمة الكويتية بفيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية. من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

ووصفت بسمة حميد الدين الإسلامي بأوصاف غير لائقة، واتهمته بأنه يُعنف المرأة ولا ينصفها أو يعطيها حقوقها الكاملة.

وتابعت: “كما أعلن أيضاً معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح الذي يرفض التطبيع وحرية الدين وحرية الرأي، لا ولاء، ولا انتماء”.

كل واحد ما يعطونه جنسيه … يكفر بالإسلام وبالاسره الحاكمه!! غير حاله هذي بعد!! pic.twitter.com/sDzjyYZPcY — بن بودي (@hiii2021) February 9, 2021

الكويتيون غاضبون

وفجر الفيديو موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليها ومحاسبتها، فجاء في أحد التعليقات: “بسمه حميد الملقبة بالمطربة. بسمه الكويتية حقيرة تبحث عن العري والتحرر الذي يؤدي الى الرذيلة أين عائلتها؟ المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها وتطردها من الكويت لأنها لا تشرف الكويت حكومة وشعباَ والاسلام بريئ منها ومن أشكالها”.

بسمه حميد الملقبه بالمطربه بسمه الكويتية حقيرة معفنه نتنه هي تبحث عن العري والتحرر الذي يؤدي الى الرذيلة أين عائلتها المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها وتطردها من الكويت لأنها لا تشرف الكويت حكومة وشعباََ والاسلام بريئ منها ومن أشكالها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها https://t.co/NOACSiBCMh — احمد جاسر الأحمدي الحربي (@6JMTcPI2cuDPpv0) February 9, 2021

ودافع آخر عن اتهاماتها للدين الإسلامي بظلم المرأة، وكتب: “الإسلام هو من حقق للمرأة كرامتها وحماها من القتل. للأمس القريب في أوروبا كانت المرأة تقتل وتباع وتشترى وتحرق، الإسلام كرم المرأة”.

#بسمة_الكويتية " أعلن اعتناق اليهودية و تركي للإسلام لأنه ضد #حقوق المرأة! "#الاسلام هو من حقق للمرأة كرامتها وحماها من القتل.

للأمس القريب في اوروبا كانت المرأة تقتل وتباع وتشترى وتحرق.

الاسلام كرم المرأه #الحمد_لله — مشاعر مبعثرة (@alialkathe) February 10, 2021

وكتب ناشط سعودي يدعى غسان: “انه يوم حزين على الاسلام ، بعد ان ارتدت الطقاقة بسمه الكويتيه عن الاسلام واعتنقت اليهودية. ولحقت بالمذيع الكويتي اللي اعتنق المسيحيه ، ماني مصدق”.

انه يوم حزين على الاسلام ، بعد ان ارتدت الطقاقة بسمه الكويتيه عن الاسلام واعتنقت اليهوديه ولحقت بالمذيع الكويتي اللي اعتنق المسيحيه ، ماني مصدق💔..

https://t.co/9qJXzjDcTw — GASSAN🇸🇦 (@gassan_z) February 10, 2021

وعلق آخر: “عندما لا يعيش الشخص الاسلام الحقيقي انما يعرفه عن طريق النظر لبضعة من المتأسلمين فمن الطبيعي ان يتركه . اللهم ثبتنا على دينك الحق .”.

#بسمة_الكويتية

عندما لا يعيش الشخص الاسلام الحقيقي انما يعرفه عن طريق النظر لبضعة من المتأسلمين فمن الطبيعي ان يتركه .

اللهم ثبتنا على دينك الحق . — ahmed alyahyai (@19ahmed89) February 10, 2021

ليست كويتية

وفي ذات السياق، نقل حساب “جريدتكم” الإخباري المحلي عن مصدر أمني قوله إن بسمة الكويتية عراقية الجنسية، ومواليد الكويت ووالدتها كويتية.

وأشار المصدر إلى أن بسمة الكويتية لا تقيم حالياً في الكويت، وغادرت البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. وسبق وأن طالبت بالجنسية الكويتية ولم تمنح الجنسية لعدم توافر الشروط.

مصدر أمني لـ "#جريدتكم": – الفنانة معتنقة الديانة اليهودية "عراقية الجنسية" ومواليد الكويت. – الفنانة المذكوره والدتها كويتية ولا تقيم حاليا في #الكويت حيث غادرت البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. – سبق وأن طالبت بالجنسية الكويتية ولم تمنح الجنسية لعدم توافر الشروط. pic.twitter.com/3nJZSpmgyD — جريدتكم (@ImeGrop) February 9, 2021

من هي بسمة الكويتية؟

يُشار إلى أن اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و”بسمة الكويتية” هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية.

و توقفت بسمة الكويتية عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية الخليجية مرة أخرى، وفور عودتها أعلنت بأنها ستكون ملكة الغناء المقبلة.

وسبق أن هاجمت بسمة الكويتية حفلات «هلا فبراير» والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت، واتهمت إداراتها بالوساطة. في اختيار المطربين المشاركين.

كما صرحت بسمة الكويتية في حوار سابق لها بأنها تتمنى أن تقدم «ديو» غنائي مع المطرب ماجد المهندس.

وتحدثت بسمة الكويتية في أحد اللقاءات الصحفية عن مواصفات فارس أحلامها، وقالت إنه يجب أن يكون رومانسيًا حنونًا. ويقدرها ويقدر فنها، وأن يحب تربية الحيوانات الأليفة مثلها.

وفي تصريح صحفي قبل ثلاثة أعوام، أكدت بسمة الكويتية أنها مقتنعة بأن الفن حرام، وأنها تتمنى الهداية من الله، وأشارت آنذاك. أنها في الوقت نفسه تحب الفن وتعشقه، كما أعلنت عن تفوقها سابقًا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها بالمرحلة الثانوية.

محمد المؤمن يعتنق المسيحية

وجاء ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية، بعد أقل من شهر من واقعة المذيع الكويتي محمد المؤمن.

ففي 24 يناير الماضي، أعلن المذيع محمد المؤمن، وعبر مقطع فيديو صوّره لنفسه وقام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ارتداده. عن الإسلام واعتناقه المسيحية.

وقال المذيع الكويتي خلال المقطع المتداول والذي تسبب بموجة من الجدل: “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد.”

وأضاف المذيع الكويتي محمد المؤمن بلغة إنجليزية: “إذا كنت تستطيع فأنا لا، لأننا مسيحيون”.

وتابع المقطع مظهراً الشاب الكويتي وهو مرتدياً سلسلة عليها علامة الصليب، وقوله “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

وتسبب فيديو المذيع الكويتي وإعلانه اعتناق المسيحية بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء. الذين ساءهم هذا المشهد وخروجه عن الدين الإسلامي. معتبرين بأن هذا المذيع قد أتى جرماً سيندم عليه في دنياه وآخرته.

محمد المؤمن ينهار

وبعد أيام من إعلانه، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمحمد المؤمن، وبدا عليه علامات من الإرهاق والانزعاج.

وقال المؤمن في المقطع حينها كلمات غير واضحة، مثل قوله “كلمة واحدة سوف ترون أثرها في كل الأخبار، بس تعبتونا”.

وأضاف: “بس بس بس تعبتونا، وخر بس، أقولك وخر بس”.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل حول مقطع فيديو المؤمن، وقالوا أنه ظهر بصورة غير طبيعية، حيث كان يمسك رأسه وكأنه يعاني من صداع ما. أو شيء من هذا القبيل.

وتابعوا إن ملامح وجه المذيع الكويتي بدت ذا شحوب واصفرار، على عكس السابق، كما كان هناك سواد تحت عينيه، مطلقين. تساؤلات حول ما دفعه للوصول لهذا الحال.

ويعتبر هذا الإعلان من قبل المذيع محمد المؤمن شيئاً طارئاً وغير معتاد عليه في الأوساط الإسلامية والعربية، إذ أقدم هذا المذيع الشاب على فعلة مستهجنة وغير مرحب بها بين تلك الأوساط.

كما من النادر أن تتناقل مواقع التواصل مثل هذه الأحداث التي تمثل ارتداداً عن الدين الإسلامي الحنيف.

ويمتلك المؤمن خبرة إعلامية تصل إلى 15 عامًا، حيث بدأ دخوله في المجال الإعلامي مطلع عام 2005. قدم فيها العديد من البرامج عبر قنوات كويتية مختلفة.

وكذلك قدم المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج “نقطة خلاف”. إضافة لبرامجه العديدة عبر قناة الرأي الكويتية.

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