موعد مباراة الأهلي المصري والبايرن ميونيخ في النصف النهائي لكأس العالم للأندية

ينتظر الملايين من عشاق وجماهير الأهلي المصري والعربي اللقاء المرتقب لفريقهم أمام حامل اللقب وبطل أوروبا الموسم الماضي الألماني البافاري ” البايرن ميونيخ” في مواجهة قوية بين العملاقين في الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2020-2021م.

وقد حقق البطل السابق الأهلي المصري الفوز الأسبوع الماضي على المستضيف الدحيل القطري بهدف نظيف عن طريق اللاعب المصري المهاري والمتألق حسين الشحات، ليقود بهذا الهدف الفريق إلى مواجهة من العيار الثقيل أمام البايرن ميونيخ في مواجهات كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه بها البطل الأفريقي المصري الأهلي المصري أمام بطل دوري أبطال أوروبا الألماني البايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الناديين القويين في مباراة ستشهد القوة والإثارة بينهما مساء اليوم الإثنين عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والأردن ولبنان وسوريا. وعند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودولة قطر والكويت والامارات والبحرين.

وستبث لقاء النصف النهائي من كأس العالم للأندية بين فريق البايرن ميونيخ والأهلي المصري عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت القطرية”، عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر النايل سات 11013. وبمعدل الترميز 27500.واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

وبتردد على القمر الصناعي سهيل بتردد 11549. وبمعدل ترميز 27500.واستقطاب عامودي. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما أنها ستبث عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية “Alkass One HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12245.وبمعدل ترميز 27500.ومعدل التصحيح للخطأ 3/4.

التعليق على مباراة قمة البطولة النارية

ومن المقرر أن يعلق على أحداث اللقاء بين المنافسين القويين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية المعلق المصري علي محمد علي.

كما سيعلق على قنوات شبكة الكأس الرياضية ” Alkass One HD” المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

كيف تصل الى استاد أحمد بن علي ؟ وما هي الاجراءات المفترض اتباعها ؟! #الأهلي_البايرن #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/bGGEERpX0a — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 7, 2021

القنوات الأجنبية الناقلة

وستبث عبر قناة “تي في سبورت” البولندي، بتردد على القمر الصناعي هوت بيرد 10834. ومعدل ترميز 27500. واستقطاب عمودي، بينما ستبث عبر قناة ميديايست الإيطالية بتردد على القمر صناعي هوت بيرد 11432. وبمعدل ترميز 27500. استقطاب عمودي.

كما وستبث عبر قناة “بي إن تي البلغارية”، عبر القمر الصناعي هيلاس سات، بتردد 12565. وبمعدل ترميز 29900. واستقطاب عمودي لمجريات أحداث اللقاء بين الفريقين في افتتاح بطولة الكأس.

حكم اللقاء لمواجهة فريق البايرن ميونيخ والأهلي

وسيقود حكم اللقاء الإماراتي ” محمد عبد الله حسن محمد ” 42 عاماً لمباراة الأهلي المصري والفريق الألماني بايرن ميونيخ في دور النصف النهائي في كاس العالم للأندية 2020-2021م.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيعلب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، وسيعلب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه الدحيل القطري بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الماجيكو يحضر لقاء نصف نهائي كاس العالم للاندية بين الاهلى والبايرن فى مدرجات التالته شمال 😍♥🦅 pic.twitter.com/lyP7LKXdMV — الگياان الاهلاوي 💪🏽 (@Official_Ua07) February 6, 2021

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

تشكيلة فريق البايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يلعب الألماني “هانس ديتر فليك” 55 عاماً المدير الفني لفريق البايرن ميونيخ على تشكيلة أساسية في منافسة البطل المصري السابق الأهلي، في مركز حراسة المرمى سيكون الألماني مانويل نوير.

وفي خط مركز الدفاع للفريق البافاري الألماني سيعلب كلاً من: اللاعب بافارد، وألفونسو ديفيز، وبواتينج، ولوكاس هيرنانديز، إلى جانب إقحام اللاعب ألابا.

رسمياً – الأهلي يرتدي الزي "الأحمر"، والبايرن بالزي الاحتياطي في نصف نهائي كأس العالم للأندية pic.twitter.com/NbwTc65hBQ — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) February 4, 2021

في مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: كيميتش، وبونا سار، ومارك روكا، وتوليسو، ودانتاس، وكومان، بالإضافة إلى اللاعب موسيالا.

أما في خط الهجوم، سيعلب كلاً من: اللاعب الهولندي ليفاندوفسكي، وجنابري، وساني، ودوجلاس كوستا، وموتينج، إلى جانب الألماني مولر.

أيمن أشرف

وصرح اللاعب المصري أيمن أشرف نجم فريق الأهلي المصري قبيل مواجهة الألماني البايرن ميونيخ، قائلاً: ” نؤكد لجماهيرنا أننا لن نبخل بقطرة عرق واحدة في مواجهة البايرن، وسنقدم كل ما لدينا أمام الفريق الألماني بما يليق باسم الأهلي وقيمته الكبير أمام جماهيره وعشاقه”.

وأردف اللاعب المصري أشرف قائلاً: ” سنعانق فريق البايرن من أجل دراسته لتعرف على نقاط قوته وضعفه، والاستعداد له بشكل جيد قبل مواجهة الاثنين، وسنقوم بمعالجة السلبيات التي حدثت في لقاء الدحيل القطري”.

وأضاف بقوله: ” هدفنا هو إسعاد الجماهير التي تساندنا وتدعمنا دائماً، ونسعى لتقديم المستوى الذي يليق بالأهلي المصري”.

جوشوا كميتش البافاري

وقال لاعب الوسط في فريق بايرن ميونيخ الألماني ” جوشوا كيميتش”، قائلاً: ” نعلم أن الأهلي المصري فريق قوي، لكن أبطال أوروبا هم دائماً المرشحون الأوفر حظاً لفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر”.

المدرب هانز فيك

وأشاد مدرب فريق البايرن ميونيخ ” هانز فيك” في مؤتمره الصحفي يوم أمس الإثنين بالفريق المنافس الأهلي المصري خلا مشاركته ومنافساته في كأس العالم الأندية، مؤكداً أنه درس أسلوب لعبه بشكل جديد.

وأردف قائلاً: ” أوكد عزم فريقي على الظفر باللقب وتتويج موسم تاريخي للنادي البافاري الألماني”.

المدرب موسيماني

وقال المدرب الجنوبي الأفريقي ” بيتسو موسيماني” في المؤتمر الخاص بمباراة البايرن ميونيخ، إن ” المباراة والمواجهة القادمة أمام الفريق المنافس البايرن ميونيخ صعبة بالتأكيد لكننا نستطيع تحقيق الأفضل”.

الدحيل القطري

وقد حقق فريق القطري الدحيل القطري الخاسر أمام حامل اللقب الأهلي المصري في افتتاح دور الربع النهائي من كأس العالم للأندية بهدف نظيف دون رد.

من خلال الفوز على فريق “أولسان هيونداي” الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، ليحقق بتلك النتيجة الدحيل القطري المركز الخامس من كأس العالم للأندية 2020-2021م.

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