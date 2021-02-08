ما حقيقة طرد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي واعتداء نجله عليه بالضرب

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بطرد الفنان المصري محمد رمضان، من عزاء الفنان الراحل عزت العلايلي. وتعدي نجله الدكتور محمد العلايلي بالضرب على رمضان.

محمد رمضان لم يحضر عزاء عزت العلايلي

لكن محمود العلايلي خرج عن صمته ونفى جميع ما تم تداوله، وقال في تصريحات لصحيفة “أهل مصر”، أن محمد رمضان لم يحضر عزاء والده من الأساس.

وأضاف: “حتى لو حضر محمد رمضان عزاء والدي، فلن تقوم الأسرة بطرده من العزاء، لا يمكن أن نفعل أمراً كهذا. ولا يوجد خلاف بيننا وبين رمضان يستدعي قول الناس لهذه الشائعات”.

محمد رمضان مريض شهرة

وكان الفنان الراحل عزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان بصيغة لاذعة في تصريحات صحفية على هامش تكريمه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى. لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 36.

وقال عزت العلايلي حينها عن إطلاق محمد رمضان على نفسه “نمبر وان”: “أنا كمان نمبر وان، هذا مريض شهرة، ربنا يشفيه، دعوه يقول ما يريد”.

وحول سبب هجومه على محمد رمضان، قال العلايلي في تصريح صحفي حينها: “محمد رمضان إنسان طموح جدا، لكن طموحه كبير على قدراته. لأنه لا يمكن أن يحصل على كل شيء مرة واحدة”.

وتابع آنذاك: “تريد أن تغني وترقص وتمثل ويكون لديك سيارات وطائرات، وأنا حين قلت إنه مريض شهرة وجهتها له كنصيحة ليس أكثر”.

السلطان

واكتفى محمد رمضان حينها بالرد على عزت العلايلي عبر خاصية “الستوريز” على حسابه على موقع “إنستغرام”.

وشارك محمد رمضان صورة من تصريح عزت العلايلي، مصحوبا بمقطع من أغنيته “السلطان”، وكتب: “أستاذ عزت العلايلي”.

وشمل المقطع الذي نشره رمضان: “حب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. فى الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي”.

وفاة عزت العلايلي

وأُعلن الجمعة الماضية عن وفاة عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً. والذي يعد من أبرز مؤيدي نظام عبد الفتاح السيسي في الوسط الفني المصري.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل. وعلق عليها. قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”.

عزت العلايلي إلى مثواه الأخير

هذا وقد شيع العشرات من نجوم الفن جثمان عزت العلايلي إلى مثواه الأخير أول أمس، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في ساحة مسجد ”المرة“ في مدينة السادس. من أكتوبر في القاهرة.

وحضر التشييع وصلاة الجنازة عدد من المسؤولين والفنانين، بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وأشرف زكي نقيب الممثلين. والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات في مصر.

كذلك حضر عدة فنانون على رأسهم الفنان رشوان توفيق، ومحمد الصاوي، وإلهام شاهين ولبلبة ودلال عبد العزيز وخالد النبوي. والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي.

توفي أثناء نومه

ونفى محمود العلايلي، نجل عزت العلايلي، تعرض والده لوعكة صحية أدت إلى وفاته، وقال في تصريحات صحفية إن والده توفي أثناء نومه.

وقال: “أبي معتاد على الاستيقاظ في ميعاد محدد، وعندما دخلنا عليه لإيقاظه وجدناه فارق الحياة”، منوهاً إلى أن والده يعاني من أمراض الشيخوخة فقط.

آخر ظهور إعلامي لعزت العلايلي

وكان آخر ظهور للفنان عزت العلايلي في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، الشهر الماضي.

كما تصدر عزت العلايلي أنذاك قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، بعدما كشف خلال اللقاء الكثير من الأسرار.

وتحدث عزت العلايلي عن كواليس عدد من أهم أفلامه، وكشف أن الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال تصوير فيلم “الإنس والجن”.

وروى عزت العلايلي حينها ما حدث معه أثناء تصوير فيلم “الأرض” ومشهد “الجاموسة” في الترعة، مع المخرج الراجل يوسف شاهين.

كما تحدث عزت العلايلي عن مشاركته فى فيلم “الطريق إلى إيلات”، مشيرا إلى أن المخرجة أنعام محمد علي قدمت عملا تاريخيا مهما بدون أي مبالغة وبحرفية تامة.

من هو عزت العلايلي؟

وحصل عزت العلايلي على البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وعمل فترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”. الذي اعتبر أّول أعماله التمثيلية في السينما.

كما قدم العلايلي باقة كبيرة من المسلسلات التي أغنت التاريخ الفني المصري.

تعاون الراحل مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم “الاختيار”، كتابة وإخراج يوسف شاهين الذي عرض عام 1970.

وفي العام نفسه، كرر العلايلي تعاونه مع شاهين في فيلم المخرج “الأرض”، وهو من كتابة عبد الرحمن الشرقاوي.

وفي العام 1977 حضر العلايلي في فيلم “السقا مات” مع المخرج صلاح أبو سيف.

كما أصبح العلايلي ثابتاً في الدراما المصرية حيث شارك في عشرات الأعمال في تسعينيات القرن الماضي أبرزها مسلسل. “بوابة الحلواني”.

كذلك حضر في مسلسل “خان القناديلي”، وآخر مشاركاته كانت في مسلسل “قيد عائلي من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء عام 2019.

وفي المسرح، شارك في عدة مسرحيات من أهمها “أهلا يا بكوات”، “ثورة قرية”، ومن أبرز أعماله “الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت”.

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