دعت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، مواطنيها ألا يتداولوا أي مقاطع فيديو مصورة لأسر وحالات إنسانية متعسرة. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على خصوصيات تلك الأسر.

وقالت الوزارة إن أي شخص يريد تقديم المساعدة لهذه الأسر، ما عليه سوى التواصل والتنسيق مع الوزارة، التي بدورها ستقوم بإيصاله لها.

التنمية الاجتماعية تدعو لعدم تداول مقاطع مرئية لأسر معسرة pic.twitter.com/vSDFQjySkV — أخبار عمان (@_oman_news) February 8, 2021

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع توصيات وزارة التنمية الاجتماعية العمانية بعدم تداول مقاطع فيديو للأسر المتعففة.

بينما اعتبر عدد من المغردين بأن هذا الأمر بمثابة محاولة من الوزارة كي تخفي ما تعايشه تلك الأسر من ظروف صعبة، في ظل تقاعسها عن تقديم المساعدة لهم.

وقال أحد المغردين حول الموضوع : “لو كانت وزارة التنمية قائمة بواجبها حول التحري عن الفقراء والمحتاجين والمعسورين. وتسهيل الإجراء والروتين وعدم تعقيد الأمور في نظام الحقوق لما وصل الحال ببعض الاسر الناس . ولكن للاسف الكراسي حلو”.

لو كانت وزارة التنمية قائمة بواجبها حول التحري عن الفقراء والمحتاجين والمعسورين وتسهيل الاجراء والروتين وعدم تعقيد الامور في نظام الحقوق لما وصل الحال ببعض الاسرالناس .

ولكن للاسف الكراسي حلو . — إبن السلطنة (@BMFtf9xorxJfadS) February 8, 2021

أما مغرد ثان فذهب إلى القول بأنه “لو ما هذه المقاطع وتعاطف المجتمع لكان الله اعلم بحال هؤلاء الناس.”

لو ما هذي المقاطع وتعاطف المجتمع لكان الله اعلم بحال هؤلاء الناس، يريدوا يلمعوا صورتهم باخفاء المعاناة والفضائح، ليت الجهد اتجه لتصحيح الاوضاع ومحاربة الفساد لكانت اختفت هذه المشاهد تلقائيا. — Mohammed (@Mohamme45814693) February 8, 2021

وتابع:”يريدوا يلمعوا صورتهم بإخفاء المعاناة والفضائح، ليت الجهد اتجه لتصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد لكانت اختفت هذه المشاهد تلقائيا”.

وكتب أحد النشطاء: “عيل نبشركم ونسأل الله السلامة خلال سنتين. أتوقع لو استمر الحال بهذا الوضع سيكون ثلث الأسر تحت خط الفقر شأنا أم أبينا لا مفر والله خير الحافظين”.

عيل نبشركم ونسأل الله السلامة خلال سنتين اتوقع لو استمر الحال بهذا الوضع سيكون ثلث الاسر تحت خط الفقر شأنا ام ابينا لا مفر والله خير الحافظين — @Ala🤺 (@DrWhite16785022) February 8, 2021

ووجه ناشط عماني نداءً إلى وزارة التنمية الاجتماعية العمانية قال فيه:” نتمنى من التنمية الاجتماعية يكون لهم برنامج خالص لكي تصلهم أوضاع الأسر المتعسرة”.

نتمنى من التنميه الاجتماعيه يكون لهم برنامج خالص لكي تصلهم أوضاع الاسر المتعسره.. — احمد المرشودي (@ahmed77alm) February 8, 2021

البطالة والفقر في عمان

وتتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني، والذي تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نصفه تقريباً يجد نفسه. بلا عمل على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات عدة للحد من البطالة.

ورغم برنامج الحكومة العُمانية وجهودها في كبح معدل البطالة المرتفع في السلطنة، عبر إطلاق مبادرة لتوفير 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص. وإيقاف إصدار تأشيرات العمل للوافدين في مهن معينة، وإعلانها عن إجراءات تخفيفية لدعم الفئات السكانية الضعيفة، إلا أن مشكلة البطالة في سلطنة عمان لا تزال الأعلى في المنطقة بين الشباب.

وذلك بمعدل 50%، فيما تبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل.

وتؤكد تقارير إعلامية محلية أن مشكلة البطالة في سلطنة عمان تعد إحدى التحديات التي تواجهها الحكومة، مع محدودية الموارد المالية.

حيث تعتمد السلطنة بشكل رئيسي على النفط الذي يشكل صادرات الخام منه 71% من موارد الحكومة.

وبات استخراج احتياطيات الغاز والنفط عمليات متناقصة في عُمان، ومن المتوقّع أن تنضب بالكامل في غضون 14 و27 عامًا على التوالي.

وهو ما يمثل تحديا خطيرا وأمرًا باهظ التكلفة.

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