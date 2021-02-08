في حادثة مؤسفة استفاقت عليها مدينة طنجة شمال المغرب، لقي 24 شخصاً حتفهم، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط 2021. في معمل “سري” للنسيج في المدينة.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مغربية فقد تسربت مياه الأمطار إلى المعمل، متسببة بهذا العدد من الخسائر البشرية.

هذا وأشارت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى أن عمليات البحث لا زالت مستمرة لإنقاذ المحاصرين داخل المعمل.

طنجة هذا الصباح ⛈⛈ pic.twitter.com/61Xsy3R3Ez — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) February 8, 2021

وحدة سرية للنسيج بطنجة

وبحسب ما ذكرت الوكالة المغربية نقلاً عن السلطات المحلية بمدينة طنجة، فإن الحادثة وقعت داخل وحدة صناعية سرية للنسيج. كائنة بمرآب تحت الأرض بفيلا سكنية.

تساقطات مطرية قوية في طنجة تتسبب في اختناق عدد من المحاور الطرقية pic.twitter.com/jMwIgwgwak — MEDI1TV (@Medi1TV) February 8, 2021

حيث تعرضت لتسرب لمياه الأمطار، الأمر الذي أدى لمحاصرة عدد من الأشخاص الذين يعملون بداخلها، وأدى لهذه الخسائر في الأرواح.

كما أوردت المصادر بأن مصير العشرات داخل المعمل لا زال مجهولاً.

بينما تستمر طواقم الإسعاف والدفاع المدني في محاولة الوصول إليهم.

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي فإن هذه الحادثة وقعت تحديدا في حي “الإناس” بمنطقة “المرس” في طنجة.

إلى هذا كشف مصدر للموقع المغربي، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص. نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة.

وسائل إعلام مغربية: مصرع 24 شخصا على الأقل إثر تسرب مياه الأمطار إلى معمل يوجد أسفل بناية سكنية في ولاية طنجة #المغرب pic.twitter.com/XtbfxLrP5H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2021

وذلك من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

مصنع النسيج طنجة

وتفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل عبر وسم “مصنع النسيج طنجة”. مع هذا الحادث الأليم، معبرين عن تضامنهم مع ذوي الضحايا.

يا ربي ترحم لي ماتو 💔💔 لا حول ولا قوة الا بالله 😔😔😔 #مصنع_النسيج_طنجة — 🌸 I M V N E 🌸 (@Imane_brigui1) February 8, 2021

المخزن لقالها تخريجة كما العادة، قالك المصنع كان سري، اوا فين هو المقدم والشيخ والاستعلامات العامة و و و … كرهتونا في البلاد والله.

الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان #مصنع_النسيج_طنجة — Simo (@simo780) February 8, 2021

كما طالب النشطاء في الوقت ذاته بضرورة محاسبة المسؤول عن إزهاق هذه الأرواح.

#مصنع_النسيج_طنجة

ماسميتوش وحدة سرية..سميتو معمل مجهز وكبير وفيه الدخول والخروج ديال 40 من العمال والعاملات صباح ومساء والصداع ديال الآلات والسلعة كاتخرج بالعلالي.. سميتو معمل خدام بطريقة غير قانونية وبدون رخصة هادشي قدام اعين السلطات وقدام الساكنة…و كاين العشرات بحالو 🚫 pic.twitter.com/eeBRUukM5E — Enissay 🇲🇦 (@mr_enissay) February 8, 2021

#مصنع_النسيج_طنجة

الله يرحم اللي ماتوا ونتسناو المحاسبة رغم ان النهاية معروفة كيف العادة التعتيم وتقديم اكباش فداء على راي المثل العامي "كية اللي جات فيه" — fatima araouchi (@FAraouchi) February 8, 2021

من جانبه علق الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، متضامنا مع الشعب المغربي:”تعازينا للأشقاء في المغرب بفاجعة مصنع النسيج في طنجة. بعد أن غرق بمياه الأمطار”

تعازينا للأشقاء في #المغرب بفاجعة مصنع النسيج في #طنجة بعد أن غرق بمياه الأمطار وهو ما أسفر عن مقتل 24 موظفا حتى اللحظة والعدد مرشح للزيادة ..

تغمدهم الله برحمته .. وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ..#مصنع_النسيج_طنجة — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 8, 2021

وتابع:”وهو ما أسفر عن مقتل 24 موظفا حتى اللحظة والعدد مرشح للزيادة. تغمدهم الله برحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”

كما كتبت الدكتورة صباح العمراني:”رحم الله شهداء لقمة الخبز. لست أدري اي اختيار اصعب على المرء في ظل ظروف مشابهة. بين القهر والفقر وذل السؤال. وبين كسرة خبز مغمسة بالذل والإهانة والحرمان من كل الحقوق”

#مصنع_النسيج_طنجة

رحم الله شهداء لقمة الخبز

لست أدري اي اختيار اصعب على المرء في ظل ظروف مشابهة،بين القهر والفقر وذل السؤال، وبين كسرة خبز مغمسة بالذل والإهانة والحرمان من كل الحقوق

ألم تصل نشرات الإنذار الى من يجب ان تصل اليهم،أم صمت الآذان كما عميت الابصار عن مصنع الموت pic.twitter.com/e7ahL6M6fn — صباح العمراني (@ghs1zPu4lOK16Jv) February 8, 2021

وتابعت متسائلة:”ألم تصل نشرات الإنذار الى من يجب ان تصل اليهم،أم صمت الآذان كما عميت الابصار عن مصنع الموت”.

واستنكرت الناشطة المغربية ياسمين تقاعس الحكومة المغربية وإهمالها:”حشمت نقول ديك الجملة المعتادة (نطالب بفتح تحقيق في النازلة).. مانقدرو نقولو إلا دوك الأرواح يتعلقوا برقية كل مسؤول.”

حشمت نقول ديك الجملة المعتادة

(نطالب بفتح تحقيق في النازلة)

مانقدرو نقولو إلا دوك الأرواح يتعلقوا برقية كل مسؤول تخيل المشهد الأمر ماشي تماس كهربائي وانما هو سرداب أقيم بشكل سري للعمل حاصرته مياه الأمطار تخيل المشهد

وكلنا الله تعالى ياخد الحق وهو نعم الوكيل #مصنع_النسيج_طنجة — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) February 8, 2021

كما تابعت:”تخيل المشهد الأمر ماشي تماس كهربائي وانما هو سرداب أقيم بشكل سري للعمل حاصرته مياه الأمطار تخيل المشهد. وكلنا الله تعالى ياخد الحق وهو نعم الوكيل”

وكتبت ناشطة أخرى:”لا أعرف الكلمات الأكثر قوة لأنعش بها ضمائر المسؤولين التي على الأرجح أصبحت من الأموات. الله يرحم جميع الموتى و حسبنا الله و نعم الوكيل”

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