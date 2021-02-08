كارثة في المغرب.. قتلى في حادثة مصنع نسيج طنجة
حادثة مصنع نسيج طنجة
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كارثة تهز المغرب.. قتلى بالجملة ومفقودين بحادث مصنع نسيج طنجة وهذا ما أخفته السلطات؟

كتب وطن
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في حادثة مؤسفة استفاقت عليها مدينة طنجة شمال المغرب، لقي 24 شخصاً حتفهم، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط 2021. في معمل “سري” للنسيج في المدينة.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مغربية فقد تسربت مياه الأمطار إلى المعمل، متسببة بهذا العدد من الخسائر البشرية.

هذا وأشارت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى أن عمليات البحث لا زالت مستمرة لإنقاذ المحاصرين داخل المعمل.

وحدة سرية للنسيج بطنجة

وبحسب ما ذكرت الوكالة المغربية نقلاً عن السلطات المحلية بمدينة طنجة، فإن الحادثة وقعت داخل وحدة صناعية سرية للنسيج. كائنة بمرآب تحت الأرض بفيلا سكنية.

حيث تعرضت لتسرب لمياه الأمطار، الأمر الذي أدى لمحاصرة عدد من الأشخاص الذين يعملون بداخلها، وأدى لهذه الخسائر في الأرواح.

كما أوردت المصادر بأن مصير العشرات داخل المعمل لا زال مجهولاً.

بينما تستمر طواقم الإسعاف والدفاع المدني في محاولة الوصول إليهم.

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي فإن هذه الحادثة وقعت تحديدا في حي “الإناس” بمنطقة “المرس” في طنجة.

إلى هذا كشف مصدر للموقع المغربي، أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص. نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة.

وذلك من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

مصنع النسيج طنجة

وتفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل عبر وسم “مصنع النسيج طنجة”. مع هذا الحادث الأليم، معبرين عن تضامنهم مع ذوي الضحايا.

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كما طالب النشطاء في الوقت ذاته بضرورة محاسبة المسؤول عن إزهاق هذه الأرواح.

من جانبه علق الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، متضامنا مع الشعب المغربي:”تعازينا للأشقاء في بفاجعة مصنع النسيج في طنجة. بعد أن غرق بمياه الأمطار”

وتابع:”وهو ما أسفر عن مقتل 24 موظفا حتى اللحظة والعدد مرشح للزيادة. تغمدهم الله برحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”

كما كتبت الدكتورة صباح العمراني:”رحم الله شهداء لقمة الخبز. لست أدري اي اختيار اصعب على المرء في ظل ظروف مشابهة. بين القهر والفقر وذل السؤال. وبين كسرة خبز مغمسة بالذل والإهانة والحرمان من كل الحقوق”

وتابعت متسائلة:”ألم تصل نشرات الإنذار الى من يجب ان تصل اليهم،أم صمت الآذان كما عميت الابصار عن   مصنع الموت”.

واستنكرت الناشطة المغربية ياسمين تقاعس الحكومة المغربية وإهمالها:”حشمت نقول ديك الجملة المعتادة (نطالب بفتح تحقيق في النازلة).. مانقدرو نقولو إلا دوك الأرواح يتعلقوا برقية كل مسؤول.”

كما تابعت:”تخيل المشهد الأمر ماشي تماس كهربائي وانما هو سرداب أقيم بشكل سري للعمل حاصرته مياه الأمطار تخيل المشهد. وكلنا الله تعالى ياخد الحق وهو نعم الوكيل”

وكتبت ناشطة أخرى:”لا أعرف الكلمات الأكثر قوة لأنعش بها ضمائر المسؤولين التي على الأرجح أصبحت من الأموات. الله يرحم جميع الموتى و حسبنا الله و نعم الوكيل”

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