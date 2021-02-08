عادت الممثلة السورية دانا جبر إلى إثارة الجدل من جديد، وهذه المرة بعد ظهورها حديثاً ببطن مُنتفخ، وكأنها حامل في الأشهر الأخيرةن بعد فضيحة الفيديوهات الغير اخلاقية التي انتشرت ونُسبت إليها مؤخرا.

دانا جبر “ببطن منفوخ”!

ونشرت دانا جبر صورة لها عبر خاصية الستوري على حسابها عبر تطبيق “انستغرام”، وبدت حاملاً في الشهر الأخير، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

وأثارت دانا جبر الجدل حول حقيقة حملها، خاصة أنه من المعروف أنها ليست متزوجة بعد، وتساءل الجمهور هل هي متزوجة. سراً أم حملت دون زواج.

وأعادت الصورة شائعات ارتباط دانا جبر بالممثل يزن السيد سراً إلى الواجهة، خاصة بعد نشر الأخير صورةً تجمعهما عبر حسابه على “انستجرام”.

سنة ثانية زواج

بينما رجح آخرون أن تكون الصورة من كواليس مسلسل “سنة ثانية زواج”، والذي تشارك دانا جبر في بطولته، بعدما شاركت. في بطولة الجزء الأول منه.

ودائماً ما تثير دانا جبر الجدل بين متابعيها بصورها عبر “انستغرام”، وفي أحد الصور ظهرت الممثلة السورية ببلوزة باللون الأسود. جاءت بفتحة كبیرة من ناحیة الصدر مع بنطلون جینز.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور حينها مع تعلیقات سلبیة حول التغیرات في شكل دانا جبر، وجرأة إطلالتھا خاصة في الصورة الأولى.

دانا خليط بين النجمات

وكان الجمھور تداول صورة لدانا جبر مؤخرا بدت فیھا مختلفة جدا، خاصة من ناحیة الأنف والعینین، وقال الجمھور إن الفنانة أجرت عملیة توسیع لعینیھا.

واتهمها البعض بأنھا أصبحت خلیطا من النجمات؛ إذ شبھھا بعضھم بالفنانة اللبنانیة هيفاء وهبي، فیما شبھھا آخرون بالفنانة مي حریري. ورأى بعضھم أنھا لكثرة عملیات التجمیل التي تجریھا بوجھھا أصبحت مثل المتحولین جنسیاً. حسب قولهم.

ومؤخراً، انتشرت صورة جمعت دانا جبر مع والدتها هنادي جبر، حيث تفاعل الجمهور مع الإطلالة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الفنانة وأمها .

وبدت الأم بملامح مصطنعة بعض الشي بفعل عمليات التجميل وشبهها البعض بلعبة بلاستيكية .

وانتقد المتابعون حينها عمليات التجميل وحقن البوتوكس للفنانة ووالدتها، إذ ذكر كثير من المعلقين أنّ دانا ورثت من والدتها عمليات التجميل.

صورة جريئة وآية قرآنية

كما أثارت دانا جبر الجدل بصورة أخرى نشرتها عبر “انستجرام”، مرفقةً إياها بآية قرآنية، رغم ظهورها الجريء بها.

وظهرت دانا جبر بالصورة بفستان أخضر عاري الصدر، وعلقت عليها: ” ولا تيأسوا من روح الله”، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات. كعادتها منذ أزمة الصور والفيديوهات التي انتشرت لها.

ولم يمنع ذلك الجمهور من الهجوم عليها عبر الحسابات الفنية التي تناقلت صورها، مستنكرين التعليق على صورتها الجريئة بجزء من الآية الكريمة. رقم (87) في سورة يوسف.

وتنشر دانا جبر أيضاً صوراً تكشف عن أجزاء كبيرة من جسدها، وارتدت في أحدها قميص “شيفون” أسود كشف عن ذراعيها وبطنها. وبنطال جينز، وشعرها منسدل على كتفيها.

تسريب فيديوهات وصور دانا جبر

وتصدرت دانا جبر أحاديث مواقع التواصل قبل أشهر بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها. وتسريب صورها الخاصة.

وكشفت دانا جبر حينها التفاصيل في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الدرع، وقالت: “ليس مهماً ماهو الذي تم سرقته من هاتفي. المهم هو الخصوصيات التي انتهكت دون وجه حق”.

وتابعت دانا في حينها: “للأسف لا أعلم لماذا كلما تطورت في عملي وجدتهم يتحدثون عن أمر آخر لا علاقة له بعملي، بل بجمالي كأنثى. الله خلقها جميلة، لها ناسها وجمهورها الذي يحبها”.

وأضافت: “تجد في الطرف الثاني عالم آخر يريدون أن يسيئوا لها، رغم أنني حريصة جداً على الطريقة التي أنشر بها صوري، فيدخلون. في الخصوصيات ويريدون نشرها ولايحق لهم ذلك سواء كنت ممثلة أم لا”.

دانا جبر: طالبوني بالانتحار

وتساءلت دانا حول الهدف من نشر صورها عارية، وقالت: “هل هم أبطال هكذا بأن يسرقوا صوري وينشروها؟ هل سيأخذون جائرة؟. لم أتصور أن هناك من هم بهذه البشاعة والغيرة، وفي كل عام يقحمون اسمي في أمر ويسوقونه كهذا مثل تركيب صور، من أجل حصد المتابعات فقط”.

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: “أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم”.

وتابعت: “لا أستغرب مايحدث لنا من حروب وحرائق، وتفجيرات، بسبب الكم الكبير من الناس السلبيين الذين يفضحون الناس في أعراضهم”.

دانا جبر تلجأ للقضاء

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.

وكان الشخص المجهول الذي نشر الصور المخلة لدانا جبر، على مواقع التواصل ، قد صعد تهديده ضدها متوعدا. بنشر مقاطع فاضحة صريحة لها.

وعن التساؤلات بشأن كيفية وصول هذه الصور الخاصة والمقاطع لهذا الشخص، كشفت صفحات لمحبي الفنانة السورية. أنه تم سرقة هاتفها. المحمول، وقام بعدها السارق بتسريب الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ بعدها بتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو جريئة لها.

وشن حينها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع دانا جبر بعد تعرضها لعملية الابتزاز، ودعوا إلى محاربة. الابتزاز الإلكتروني ووضع حد له.

الجدير بالذكر أن دانا جبر من عائلة فنية فهي ابنة شقيقة مرح وليلى جبر وحفيدة الفنان محمود. وتزوجت في سن الثامنة عشرة. ولم يستمر هذا الزواج طويلا وانتهى بالطلاق.

وعملت دانا جبر في المسرح منذ أن كانت بسن بالسادسة من عمرها، لكنها انتقلت للتمثيل في الأعمال التلفزيونية. وشاركت فى العديد من المسلسلات فى الدراما السورية والخليجية.

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