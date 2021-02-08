تصدرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان محركات البحث عبر “جوجل” بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة “لنا”.

تزوجت مرتين فقط

وتحدثت صفاء سلطان في البداية عن الشائعات التي طاردتها حول عدد زيجاتها، وأكدت أنها تزوجت مرتين فقط وليس ثلاث مرات. كما أشيع عنها.

وقالت صفاء سلطان إن أول زواج لها كان من وسيم نور الدين الجزائري، والذي يشغل منصب مدير عام في شركة مايكروسوفت. في الولايات المتحدة الأميركية وهو والد ابنتها “أملي”.

ونفت صفاء سلطان وجود ارتباط سابق بينها وبين الفنان السوري طارق مرعشلي وأكدت أنه مجرد زميل لا أكثر.

تعرضت للعنف من زوجي الأول

وتحدثت صفاء سلطان عن زواجها الأول، مؤكدة أنه كان تقليدياً بسبب ضغط عائلتها عليها، وقالت: “تزوجت وأنا في عمر السابعة. وكانت عادات وتقاليد في تلك الفترة، وجميع قريباتي تزوجن بهذه الطريقة، قبل أن تختلف الأمور في العصر الحالي”.

وتابعت صفاء سلطان: “ما أغراني في زواجي الأول أنه كان يعيش في أمريكا، وطلبت منه أن أكمل تعليمي ووافق على ذلك. وكان هدفي الأول من الزواج أن أسافر إلى أمريكا”.

ونوهت صفاء سلطان إلى أنها أحبت زوجها الأول، لكن مشاعرها نحوه اختلفت حين تغيرت معاملته معها، وتعرضت للعنف من قبله. وتلقت لطمة على وجهها وردت له هذه الضربة، واتخذت قرارًا بالانفصال.

وتابعت: “أنجبت ابنتي إميلي وانفصلت قبل إتمام خمس سنوات من الزواج، لكنه خلق مني شخصية جديدة حين وصفني بأني. شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد نضجت وأصبحت مستقلة وأم عاملة ودارسة”.

واستطردت صفاء سلطان: “كان يرآني بلا منفعة لأني كنت أحرص على نظافة المنزل والتزين فقط ولم يكن لي أي تجارب في الحياة. وحين وصفني بذلك استفزني لدرجة أنني تعلمت اللغة الإنجليزية في 40 يوم فقط”.

زواج صفاء سلطان السري

وحول زواجها الثاني سراً، قالت صفاء سلطان: “قبلت به لأنني أحببته، ولكني انفصلت عنه لأنني لم أعد أحتمل فكرة أن أصبح زوجة. في السر برغم المحبة التي أكنها له، وكنت مستعدة لفعل أي شيء يطلبه فقط لأكون معه”.

وأكدت صفاء سلطان أنها عزباء في المرحلة الحالية، وأنه لا مانع لديها من زواج ثالث، مضيفة: “الجانب المادي غير مهم بالنسبة لي. ومن الممكن أن أتقبل أي شخص غير مقتدر ماديا إذا توافقا بالحب، وجل ما أتمناه أن يكون رجلا وليس ذكرا، خاصة أن الذين مروا في حياتي كانوا في مرحلة ما ذكورا وليسوا رجالاً”.

شوكة خلفت وردة

وكشفت صفاء سر ارتداء ابنتها إيميلي الحجاب، وخلعه مرة أخرى، وقالت: “ارتدت ابنتي الحجاب في عمر الـ12. وكنت سعيدة بها وأخبرتها أن لها حرية الاختيار، وبإمكانها خلعه إن لم تكن مقتنعة”.

وأشارت صفاء سلطان إلى أنها اكتشفت لاحقاً أن ابنتها تعرضت للترهيب و”غسيل مخ” بحسب تعبيرها، على يد إحدى معلماتها بالأردن.

وقالت صفاء: “كان بعض معلماتها يقلن لها شوكة خلفت وردة، وأمك على النار وأنتي على الجنة، وحين خلعت إميلي الحجاب. قالوا لي يا كافرة قلعتي بنتك الحجاب”.

وأكدت صفاء سلطان أنها ليست ضد الحجاب، وأنها قد ترتديه في وقت من الأوقات، لكنها فقط ضد الطريقة التي ارتدتها به ابنتها دون اقتناع.

لست ضد زواج القاصرات

وفجرت سلطان موجة جدل واسعة حين قالت إنها ضد المنظمات النسوية التي تهاجم زواج الفتيات الصغار ما دون سن الـ18.

وقالت صفاء إنها ترى الأمر كتجربة شخصية أضاف إليها، وهي غير نادمة على هذه التجربة، مرجعةً حرية الاختيار إلى الفتاة. وأهلها بالاتفاق وليس غصبًا.

وتابعت صفاء سلطان، أنه في حال اتخاذ الفتاة قرار الزواج في سن يجب على الأم أو الأب التأكد منها إذا كانت مستعدة لهذه. الخطوة وتلك المسؤولية.

وتعرضت سلطان بعد اللقاء لهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في أحد التعليقات. عبر حسابها على “انستجرام”. : “منظمات حقوق المرأة هي السبب إنك عايشة العيشة الهنية التي تنعمين بها، زواج القاصرات جريمة ومجرد أنك تدعميه فأنت مجرمة، ألغي دعمي لأشكالك من المشاهير الفارغين فكريا”.

وردت صفاء سلطان على التعليق قائلة: ” وأنا لا تهمني كداعم لأنك من الأساس لا تفهم ولم تسمع ما قلته. لا أصدق الجهل وحالة. النسخ لصق التي تسيرون عليها.”.

صفاء سلطان

الجدير بالذكر أن صفاء (40 عاماً)، ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق، في مدينة عمان . و تعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية.

وكانت بداية سلطان في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها. وكانت منذ صغر سنها. تقلد وتمثل وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين.

أمضت سلطان دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت. فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

وكتشفها الفنان ياسر العظمة حين التقت صفاء سلطان بع بمحض الصدفة في أحد المطاعم أثناء تواجدها. مع أهلها في لحظة لتقليدها للممثلين. الأمر الذي لفت أنظار ياسر العظمة إليها وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 . الذي كان أول عمل فعلي لها وتوالت أعمالها بعد ذلك.

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