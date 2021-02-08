“شاهد ” مانشستر سيتي يحسم قمة الديربي بهزيمة ثقيلة على حامل اللقب ليفربول ويعتلي صدارة الترتيب

لم ينجح حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي في حسم مباراة الديربي ضد غريمه مانشستر سيتي، ليتكبد بخسارته في المباراة الثالثة على التوالي على ميدانه وعدم تحقيق الفوز لأول مرة في تاريخ مسيرته منذ عام 1963 في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

وكذلك فشل الريدز من تحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية له في الدوري الإنجليزي على ملعبه ” الأنفليد” من فبراير عام 2003م، لينتهي اللقاء الأخير بخسارة كبيرة على أرضه بأربع أهداف مقابل هدف وحيد في قمة الديربي بين المنافسين.

وبتلك النتيجة فقد استعادة الفريق الضيف مانشستر سيتي لقب الدوري ” البريميرليج” والمنافسة بقوة نحو الصدارة الذي فقده الموسم الماضي على حساب حامل اللقب ليفربول الإنجليزي.

هدفي غوندوغان

وسجل اللاعب الألماني ذو الأصول التركية ” إيلكاي غوندوغان” 30 عاماً هدفين رائعين في شباك حامل اللقب ليفربول على أرضه في لقاء قمة الديربي من منافسات ال 23 من الدوري الإنجليزي في الدقيقتين ال 49 و73.

ونجح المهاجم الإنجليزي ” رحيم ستيرلينغ” 26 عاماً في تسديد الهدف الثالث الرائع في مباراة القمة في الدقيقة ال 76 بعد تمريرة رائعة لتسكن في نهاية المطاف في شباك الفريق المستضيف ليفربول الإنجليزي.

الهدف الوحيد للريدز

وعاد لاعب الوسط الإنجليزي ” فيل فودين” ليهز شباك ليفربول ” الريدز” في الدقيقة ال 83 من المباراة، بينما سجل فريق المستضيف ليفربول الهدف الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة ال 63 عبر ركلة جزاء سجلها في شباك الضيف المان سيتي في مباراة قمة الجولة بين كلا المنافسين.

الحارس أليسون بيكر

وقد تسبب حارس ليفربول الإنجليزي في قمة المباراة مع غريمه التقليدي الضيف المان سيتي أليسون بيكر، كأول حارس في تسديد هدفين في مرمى فريقه في مباراة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” منذ عام 2007م.

وقد حسم فريق مانشستر سيتي بتلك النتيجة بفك عقدة الأنفليد المستمرة منذ 18 عاماً، مكبداً فريق ليفربول الخسارة الثالثة على أرضه، معززاً صدارته في ترتيب قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي وتراجع فريق ليفربول بتلك الخسارة عن أجواء المنافسة هذا الموسم.

المدرب كلوب والخسارة الثالثة

وقد خسر المدرب الألماني “يورجن كلوب” المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز” لأول مرة ثلاثة مباريات متتالية على أرضه، منذ ديسمبر عام 2013 مع فريق بورسيا دوتموند الألماني.

وقد صرح المدرب الألماني كلوب عقب خسارته أمام غريمه السيتي لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، قائلاً: ” الجزء الأكبر في المباراة كان رائعاً من جانب فريقنا، في بداية اللقاء، لكن مع بداية الشوط الثاني غير فريق السيتي النظام بشكل طفيف، ولم نعطِ الخيارات كافية للعب ومنحناهم الهدف الأول”.

يورغن كلوب : لم يكن لدى ليفربول أيام راحة بعكس المان سيتي الذي كان لديه أسبوعين أنها سنة صعبة pic.twitter.com/ig7Nk8QKsQ — جريدة الملعب الرياضية (@elmalabq8) February 5, 2021

وأردف المدرب الألماني، ” منحناهم الكثير من الفرص، سجلوا هدفاً وسجلنا التعادل، وكنا جيدين، ولكن بعد ذلك ارتكبنا خطأين كبيرين، عند التأخر 3/1 على هذا المستوى من الصعب العودة في المباراة، ثم فودين مع موقف عبقري سجل الهدف الرابع “.

وأضاف كلوب، قائلاً: ” إذا لعبنا كرة القدم كما فعلنا في لحظات كثيرة هذه الليلة فسنفوز في مبارياتنا بنسبة 100% المراكز الأربعة الأولى، سنحاول ذلك وهناك ما يكفي من المباريات لتأمين ذلك ولكن علينا الفوز في المباريات القادمة”.

أخطاء أليسون

واستكمل كلوب في حديثه، ” هذا صحيح لم نمحنه الكثير من الخيارات في الهدف الثاني وفي الهدف الثالث، ونعم أخطأ الحارس أليسون في الكرة، وربما كان يشعر بالبرد، ويبدو الأمر مضحاً ولكن لا أعرف الموقف، ولكن أنقذنا في مرات عديدة، ولا شك فقد ارتكب أخطاء الليلة “.

مدرب السيتي جوارديولا

وقال المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا” 50 عاماً المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ” إنه فوز مهم ولكنه في شهر فبراير، بالطبع بيننا وبين المركز الخامس كبير الآن بعد تلك المباراة التي حقق الفريق الفوز بها، وهذا يعني أن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل سيكون مهم”.

وأردف غوارديولا، قائلاً : ” الآن نتطلع للمباراة القادمة، ولكن هذا الفوز جاء في الوقت المناسب”.

فيل فودين

وعقب لاعب الوسط الإنجليزي ” فيل فودين” بعد فوز فريقه في ديربي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج” قائلاً: ” عندما تهزم البطل، فإن ثقة الجميع ترتفع بشكل كبير، نحن سعداء بالفوز بالمباراة”.

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو

محمد صلاح ورياض محرز بعد نهاية مباراة ليفربول والسيتي. pic.twitter.com/OlhwiDYTIo — فهد العتيبي (@OfficiaI_Fahad) February 8, 2021

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

في خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

تشكيلة فريق المان سيتي

واعتمد المدرب بيت جوارديولا على تشكيلة أساسية أمام المنافس ليفربول والمكونة من: في مركز حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون

ولعب في مركز خط الدفاع: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

وفي مركز خط الوسط: اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان

وفي خط هجوم الثلاثي في الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين.

ترتيب كلا المنافسين في الدوري

وبهذه النتيجة الثقيلة على فريق حامل اللقب ليفربول الإنجليزي المتراجع وخسارته للمرة الثالثة في منافسات الدوري، ليحتل في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

بينما نجح فريق المان سيتي الفائز من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري من جديد برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين المان يونايتد في ترتيب دوري ” البريميرليج”.

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