إذاعة “جي بي سي” الاردنية تتخذ هذا القرار ضد مذيعها محمود الحويان بعدما استفز الأردنيين

قدمت إذاعة “جي بي سي” الأردنية اعتذارها عن “الإساءة” التي قام بها المذيع محمود الحويان. لمتقاعد عسكري كان قد استضافه وتسبب حديثه معه بموجة من الجدل عبر مواقع التواصل بالأردن..

إيقاف برنامج “صوت المواطن”

وبحسب ما ذكرت حسابات أردنية فقد قررت إدارة قنوات البث الأردنية “جي بي سي ” وقف البرنامج الصباحي “صوت المواطن”. الذي يقدمه محمود الحويان، على الإذاعة، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

اذاعة جي بي سي راديو تقدم اعتذارها وتوقف برنامج محمود حويان قررت ادارة قنوات البث الاردنية " جي بي سي " وقف البرنامج الصباحي صوت المواطن الذي يقدمه الزميل محمود الحويان على اذاعة جي بي سي راديو اعتبارا من يوم غد الاثنين 8 – 2- 2021 . — الأردنية نت (@alurdunyya) February 7, 2021

وكشف حساب “الأردنية نت” بتويتر أن هذا القرار جاء بعد حالة الجدل التي أثارها رد “الحويان” على اتصال من احد المواطنين.

وجاء هذا القرار بعد حالة الجدل التي اثارها رد الزميل الحويان على اتصال من احد المواطنين . وإذ تعلن قنوات البث الاردنية واذاعة جي بي سي راديو اعتذارها للوطن وللشعب الاردني وللاخوة المتقاعدين العسكريين لتجدد التأكيد أنها رديف صادق وأمين لمؤسساتنا العسكرية والأمنية — الأردنية نت (@alurdunyya) February 7, 2021

وقالت الإذاعة في بيانها:” إذ تعلن قنوات البث الأردنية و إذاعة جي بي سي راديو اعتذارها للوطن وللشعب الأردني. وللأخوة المتقاعدين العسكريين لتجدد التأكيد أنها رديف صادق وأمين لمؤسساتنا العسكرية والأمنية”.

مع المتابعة بأن الإذاعة “لن تسمح أبدا بالإساءة للمتقاعدين الذين أفنوا زهرات شبابهم في الذود عن حياض الأردن وعرشه المفدى”.

ولن تسمح أبدا بالاساءة للمتقاعدين الذين افنوا زهرات شبابهم في الذود عن حياض الاردن وعرشه المفدى . — الأردنية نت (@alurdunyya) February 7, 2021

وكان المذيع الأردني محمود الحويان، قد تسبب بموجة من الغضب بين المتابعين والنشطاء الأردنيين. بعد الإساءة لمتقاعد عسكري يشكو. من سوء الأوضاع الاقتصادية، خلال مكالمة هاتفية عبر الإذاعة.

ووثق المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) حديث المتقاعد العسكري مع المذيع “محمود الحويان”، والذي شكى له خلاله من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأنه لديه عدد من الأبناء لا يجد ما يكفيه ليصرف عليهم”.

انزاعاج شعبي بين رواد مواقع التواصل، على خلفية تعامل غير لائق من مذيع على أحد الإذاعات -محمود الحويان-في معرض رد الأخير على متقاعد عسكري يشكوا صعوبة الأوضاع الاقتصادية pic.twitter.com/Bottg0c9RJ — الأردنية نت (@alurdunyya) February 6, 2021

فكان رد المذيع له بأنه لماذا يشكي من الأوضاع الصعبة طالما لديه عدد من الأبناء. ولماذا لا يجعلهم يعملون، فكان رد المتقاعد بأن أبناءه كلهم أطفال أقل من 14 عاماً.

ليرد محمود الحويان على المتقاعد العسكري، بأنه لماذا لا يعمل طالما أنه بهذا العمر، وأخذ يسرد له نماذج من جار بساق مقطوعة يعمل من أجل قوت يومه.

ردود فعل غاضبة

الأمر الذي اعتبره المتابعون قمعاً وتجاوزاً لحقوق المتقاعد العسكري، ومحاولة لتبرير التعامل السيئ معه من قبل السلطات الأردنية. بتوصيله لهذا المستوى الاقتصادي والمعيشي السيء.

وكانت ردود الأفعال من قبل المغردين مبتاينة، حيث منهم من رأى بأن حديث المذيع الأردني تبريراً غير كاف للوضع المعيشي السيئ الذي يعاني منه المتقاعد العسكري.

وقال أحد المغردين حول الموضوع: “سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا ، وأن الله يحب الفقراء أكثر، وأن النبي عليه الصلاة و السلام كان فقيرا، وأن القناعة كنز لا يفنى، وأن الزهد فضيلة ، وأن الطمع رذيلة، وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء، نوع جميل من المخدرات، ستجعلك تستمتع بفقرك، تستلذ بحاجتك، ترضى بضعفك و قلة حيلتك”.

سيقنعونك أن الفقر ليس عيبا ، وأن الله يحب الفقراء أكثر ، وأن النبي عليه الصلاة و السلام كان فقيرا ، وأن القناعة كنز لا يفنى ، وأن الزهد فضيلة ، وأن الطمع زذيلة ، وأن الطيبة هي رأسمال الفقراء ، نوع جميل من المخدرات ، ستجعلك تستمتع بفقرك ، تستلذ بحاجتك ، ترضى بضعفك و قلة حيلتك✌️ pic.twitter.com/ampZSyirgm — بقايا وطن (@freedom_wing1) February 6, 2021

فيما قال مغرد آخر: “ما اعتقد أن المذيع غلط، بس احنا عاطفيين زيادة وبدنا أي موقف حتى ننجر وراه ونصفق”.

ما اعتقد ان المذيع غلط، بس احنا عاطفيين زيادة وبدنا اي موقف حتى ننجر وراه ونصفق، هو حكى عن امثلة ظروفهم اصعب من العسكري، وبجوز قصر بالكلمة الحلوة لكنه ما اساء وكلامه كان لائق — اسامه ابوالشوارب (@oasad333) February 6, 2021

وتابع: ” هو حكى عن أمثلة ظروفهم أصعب من العسكري، و يجوز قصر بالكلمة الحلوة لكنه ما أساء وكلامه كان لائق”.

وكتب أحد النشطاء: “ياريت ينفعل على الفساد والمحسوبيات والسرسرية الي بنهبوا البلاد وبنهبوا قوت المواطن. وليته بنفس الشهامة والغيرة على الوطن تجاه الضرائب المرتفعة التي تضيق على الناس قوت يومها”.

ياريت ينفعل على الفساد والمحسوبيات والسرسرية الي بنهبوا البلاد وبنهبوا قوت المواطن وليته بنفس الشهامة والغيرة على الوطن تجاه الضرائب المرتفعة التي تضيق على الناس قوت يومها — مصطفى الزواتي (@mostafa_press3) February 6, 2021

وجدير بالإشارة بأن عدد سكان الأردن يتجاوز الثمانية ملايين نسمة، بينهم 3.3 ملايين قوة بشرية متاحة للعمل.

ويصلح للخدمة العسكرية 2.8 مليون شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا 143 ألف شخص.

ويعيش المتقاعدون العسكريون من الحكومة الأردنية أوضاعاً اقتصادية سيئة، بسبب الراتب الشهري المتدني الذي يتقاضونه.

وذلك بعد إمضائهم سنوات من عمرهم في الخدمة العسكرية، وعدم وجود أي وسيلة رزق لهم سواها. أو مهنة تعلموها خلال سنوات شبابهم. التي ذهبت في خدمة العسكرية الأردنية.

وبين الحين والآخر تخرج مناشدات لمتقاعدين عسكريين أردنيين يشكون من سوء المعيشة وصعوبتها.

متمنين أن يتم النظر لهم بعين الاعتبار من قبل القيادة الأردنية، بتحسين ظروفهم المعيشية.

أصعب الأزمات الاقتصادية يعيشها الأردن

ويواجه الأردن اليوم واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي واجهته منذ التأسيس، وذلك بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا. حيث سُجل معدل عجز في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الماضي 2020 بحوالي 98%، ليبلغ 1.58مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من 2019، حسب إحصاءات وزارة المالية الأردنية.

وجاءت حكومة أردنية جديدة على وضع اقتصادي صعب، في ظل اتساع أزمة الفيروس في البلاد، وتوقعات بأن يصل معدل الانكماش. الاقتصادي الأردني مع نهاية 2020 إلى 5% بعد أن كانت التوقعات 3.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ووفقا لخبراء فإن على الحكومة الأردنية الجديدة أن تتخذ فوراً إجراءات وخطوات عاجلة لتلافي تعمق الأزمة المالية، واتباع سياسات نقدية مبتكرة. بتشارك مع القطاع الخاص، وإقرار موازنة عامة جديدة لعام 2021 تكون مبنية على أسس علمية ومنطقية. وفق تقرير نشره موقع “تي ار تي عربي“.

فجوة في النمو المحلي

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني قال إن هناك شبه إجماع من خبراء الاقتصاد في العالم على أن عام 2021. لن يقل سوءاً عن 2020 من الجانب الاقتصادي، بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

كما بين العناني أنه لو توصل العالم للقاح ضد الفيروس خلال النصف الأول من عام 2021 قد تعود معالم الحياة في جسم الاقتصاد العالمي رويداً رويداً. أما إذا بقي العالم على هذه الحال فذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد من حيث أسعار النفط لتبقى عند مستوياتها الحالية.

وأشار إلى أن الأردن بطبيعة الحال سيتأثر بكل التغيرات التي قد تحدث من ناحية حجم الاستثمار وحوالات المغتربين، والبطالة. وغيرها من الأمور التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني.

صندوق النقد الدولي

وأضاف العناني أن توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للانكماش في الاقتصاد الأردني مع نهاية عام 2020 قد ارتفعت لتصل إلى 5%. بعد أن كانت3.7%، ما يعني أن الحكومة الأردنية ستجد نفسها أمام مشكلة حقيقية وفجوة بتحقيق النمو قد تصل لنسبة تتراوح من 7-8 % .

وطرح العناني عدة أمثلة، قائلاً: إن استجابة القطاع السياحي مثلاً لن تكون بشكل سريع. كما أن قطاع الصناعة لن تعود فيه حركة الآليات بسهولة. إلى جانب مشاكل العقارات والرهون البنكية والمزادات التي ستخفض من سعر العقار المرهون للبنوك إلى النصف. مشيراً إلى أن كل ذلك سيسبب مشكلة اقتصادية أصعب من الوضع الحالي.

الحكومة الأردنية

وحول إيرادات الدولة، وضح أن على الحكومة الأردنية التفكير بطرق علمية جديدة لتحصيل إيرادتها دون أن ترفع أسعار سلع جديدة. خاصة الأساسية منها، مشدداً على أنه يجب اتباع سياسة نقدية اقتصادية جديدة ومختلفة كلياً عما كان سابقاً.

وختم العناني بأنه يجب الانتباه جيداً، ووضع الأدوات الاقتصادية الصحيحة من الآن بشكل علمي ودقيق. والابتعاد عن المبالغة في إعداد الموازنة الجديدة لعام 2021.

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